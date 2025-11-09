Cái chết của những cảnh sex ở phim Việt

Nhiều phim Việt chứa cảnh 18+ gây ngán ngẩm, thậm chí bị phản ứng gay gắt. Theo chuyên gia, dùng cảnh sex để "câu" khán giả là biểu hiện của sự yếu kém trong năng lực kể chuyện.

Một bài viết của cây bút Andrew Pulver trên tờ The Guardian chỉ ra Hollywood hiện nay đang xảy ra xu hướng “trốn tránh tình dục”. Số liệu viện dẫn trong bài chỉ ra các dự án phim mới tại kinh đô điện ảnh có ít cảnh sex hơn bất kỳ thời điểm nào trong suốt 5 thập kỷ qua. Thời gian gần đây, lượng cảnh nóng xuất hiện trên màn ảnh rộng đã giảm 40%, so với giai đoạn những năm đầu thập niên 2000.

Còn tại Việt Nam, cảnh 18+ trên phim chiếu rạp những năm qua lại có xu hướng tăng nhanh. Khi các chính sách kiểm duyệt cởi mở hơn, nhiều nhà làm phim đã mạnh dạn đưa chúng vào trong tác phẩm, biến đó thành “gia vị đặc biệt” giúp đứa con tinh thần của mình có thêm sức hút. Nhưng thực tế, không phải tác phẩm nào chứa cảnh nóng cũng được người xem đón nhận như mong đợi.

‘Bội thực’ cảnh 18+

Một trong số cái tên gây ra bàn luận trên mạng xã hội lẫn giới yêu phim những ngày qua là Bịt mắt bắt nai, tác phẩm có nhan đề khá khêu gợi tới từ đạo diễn Hoàng Thơ. Dự án gắn nhãn 16+ mang màu sắc eroctic thriller (giật gân - gợi tình), một tiểu thể loại còn khá xa lạ ở màn ảnh Việt.

Với thời lượng 92 phút, Bịt mắt bắt nai không ít lần khiến người xem đỏ mặt với loạt khoảnh khắc nóng bỏng của dàn cast, cùng những cảnh giường chiếu rải rác trong phim.

Quy tụ dàn cast trẻ với ngoại hình sáng, như Lương Gia Huy, Thái Trà My, Dũng Bino hay Bích Ngọc, đứa con tinh thần của Hoàng Thơ không ngần ngại “chiêu đãi” người xem loạt cảnh khoe hình thể, sắc vóc của dàn nhân vật. Những trang phục bó sát hay cắt xẻ, tôn thân hình nóng bỏng của diễn viên được đạo diễn tận dụng.

Chưa dừng ở đó, Bịt mắt bắt nai mang tới thêm những cảnh 18+ tương đối táo bạo, chủ yếu xoay quanh “tra nam” Long (Lương Gia Huy) và cô nàng môi giới bất động sản Trang (Thái Trà My). Cặp đôi có cảnh quan hệ khi Trang ngủ mê vì bị chuốc thuốc, trong khi gã trai đểu quay lại đoạn clip nóng. Khi tái ngộ tại một nơi khác, hai nhân vật tiếp tục có thêm những cảnh tiếp xúc, động chạm thân mật.

Trong khi Hiệp (Dũng Bino) và Ngọc (Bích Ngọc) cũng có mối quan hệ ngoài luồng sau thời gian ngắn làm quen. Bộ đôi qua đêm và phát sinh quan hệ xác thịt trên hành trình chạy trốn khỏi móng vuốt của kẻ phản diện biến thái.

Cảnh nóng trong Bịt mắt bắt nai.

Sau khi công chiếu, Bịt mắt bắt nai vấp phải ý kiến trái chiều. Bên cạnh nhiều phàn nàn về kịch bản, diễn xuất, cảnh 18+ trong phim cũng nhận không ít đánh giá thiếu tích cực. Thực chất, ở dòng eroctic thriller, cảnh nóng dường như đã trở thành “đặc sản”. Mà ở đó, xung động bản năng song hành cùng kích thích từ những tình huống giật gân, tạo nên thứ xúc cảm vừa cuốn hút vừa khêu gợi.

Thế nhưng, những màn khoe da thịt hay ân ái trong Bịt mắt bắt nai lại tỏ ra dư thừa, thiếu tính thẩm mỹ lẫn giá trị trong mạch truyện. Một số góc máy hơi “phô” khi chủ đích hướng tầm mắt khán giả tới vùng riêng tư của nhân vật, trong khi cảnh sex thiếu chọn lọc, không tục tĩu nhưng chưa đọng lại bất kỳ ấn tượng.

Đáng nói, đoàn phim lại chủ đích sử dụng cảnh 18+ để làm chất liệu truyền thông. Những miêu tả về nhân vật như "mlem", "ngoại hình căng cực”, “chỉ có ở bên anh em mới được thức tới sáng”... đăng tải trên fanpage phim bị nhận xét phản cảm, chiêu trò nhằm thu hút chú ý.

Không riêng Bịt mắt bắt nai, phim Việt thời gian qua cũng liên tục xuất hiện cảnh giường chiếu đầy khêu gợi. Khoảng nửa năm đổ lại, nhiều cái tên gây xôn xao vì cảnh sex như Khế ước bán dâu, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, Chị ngã em nâng hay Năm mười... Song những tác phẩm này hầu hết đều bị phản ứng và không đạt thành tích phòng vé như mong đợi.

Khế ước bán dâu gắn nhãn 18+ với hai cảnh sex và màn khoe thân táo bạo của Hữu Vy. Song chúng bị nhận xét chưa logic với mạch truyện bởi thiếu kết nối giữa các nhân vật, mang ý đồ câu chú ý một cách lộ liễu. Song, cách quay dựng khéo léo của Lê Văn Kiệt ít nhiều khiến cảnh nóng không bị phô.

Tương tự với Chị ngã em nâng, khi cảnh nóng không tục tĩu nhưng vẫn bị nhận xét thừa thãi, gây "nổi da gà" vì chèn thêm nhiều lời thoại sến, thiếu sự trau chuốt từ đội ngũ biên kịch.

Trong khi, cảnh nóng của Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu hay Năm mười bị đánh giá thảm họa. Chúng xuất hiện dư thừa lại thô thiển, cách quay dựng cùng diễn xuất chưa tinh tế tạo cảm giác "dội" với người xem. Về mặt ý nghĩa, những cảnh quay này càng ít có giá trị với câu chuyện, xuất hiện như một yếu tố cài cắm để tăng sự chú ý.

Cảnh sex trở nên dung tục khi không mang ý nghĩa

Nhìn vào những bộ phim có cảnh 18+ bị phản ứng, không khó nhận ra thành tích của chúng không mấy khả quan.

Một số cảnh nóng gây phản ứng vì thiếu tinh tế và giá trị nghệ thuật.

Bịt mắt bắt nai - kể cả khi mang cảnh nóng ra quảng bá, truyền thông - vẫn không được khán giả mặn mà đón nhận. Phim sau một tuần ra mắt mới mang về khoảng 600 triệu đồng. Riêng trong ngày 8/11, tác phẩm mới dắt túi thêm 12 triệu đồng, chìm nghỉm dưới bảng tổng sắp phòng vé. Với tốc độ kiếm tiền hiện tại, đứa con tinh thần của Hoàng Thơ khả năng cao phải đối diện với kết cục thua lỗ.

Trước đó, Khế ước bán dâu và Chị ngã em nâng cũng rời rạp với doanh thu lần lượt là 17 tỷ đồng và 16 tỷ đồng - những con số không quá tệ, nhưng kém xa so với kỳ vọng của nhà sản xuất. Trong khi Năm mười hay Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu đều chịu cảnh doanh thu thảm họa. Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu thậm chí chỉ đạt thành tích 153 triệu đồng - thấp hiếm thấy trong lịch sử phòng vé.

Trò chuyện với Tri Thức - Znews, đạo diễn Quốc Phong cho biết tình trạng nhiều phim Việt lạm dụng cảnh sex là một biểu hiện của sự dễ dãi trong phong cách kể chuyện và thiếu trách nhiệm của người làm phim. Theo anh, nếu được sử dụng đúng mục đích, cảnh 18+ sẽ là ngôn ngữ ý nghĩa, truyền tải sự trần trụi của cảm xúc và bản năng, mâu thuẫn nội tâm nhân vật. Nhưng khi bị dùng như một chiêu thức gây chú ý, tiếp thị, nó đánh mất giá trị nghệ thuật, biến tác phẩm thành "công cụ gây tò mò rẻ tiền".

"Phim ảnh là tấm gương phản chiếu xã hội, nhưng không phải lúc nào cũng cần phản chiếu bằng góc nhìn trần trụi nhất. Cái gợi đôi khi mạnh hơn cái phô bày. Và với điện ảnh, nghệ thuật ẩn dụ rất quan trọng, cho thấy tư duy, bản lĩnh và sức sáng tạo của người đạo diễn. Không phải cứ phô bày da thịt, phô diễn cảnh ôm ấp, làm tình mới là phim", ông Phong nói.

Đạo diễn chia sẻ thêm: "Tôi luôn tin rằng cảnh nóng không nên được quay bằng ham muốn của người làm phim, mà bằng sự thấu cảm với nhân vật. Khi đạo diễn hướng đến cảm xúc và câu chuyện, khán giả sẽ cảm nhận được chiều sâu chứ không phải chỉ nhìn thấy da thịt. Hãy để những cảnh ấy trở thành ẩn dụ điện ảnh, nơi cơ thể và tâm hồn giao thoa".

Cảnh giường chiếu không nên được sử dụng như "mồi câu" khán giả.

Trong khi, Thạc sĩ Trần Minh Ngân - giảng viên Khoa Âm nhạc, Sân khấu & Điện ảnh của Đại học Văn Lang - nhận định cảnh sex chỉ nên tồn tại khi nó là đơn vị biến đổi của kịch bản: làm lệch trục quyền lực, mở khóa vết thương, hoặc đẩy nhân vật sang trạng thái khác.

Một cảnh sex trở nên dung tục khi nó "mồ côi" ý nghĩa. Vậy nên, mấu chốt là mỗi đạo diễn phải tự trau dồi tay nghề, giữ sự sâu sắc và kiên quyết bảo vệ cấu trúc mỹ học của tác phẩm điện ảnh.

Anh chia sẻ: "Khán giả Việt thực ra rất 'cởi mở' nhưng cũng rất thông minh. Họ đón nhận những câu chuyện trưởng thành có chứa cảnh thân mật, nhưng sẽ quay lưng ngay với chiêu trò PR lợi dụng da thịt để che đậy kịch bản yếu kém. Cái bẫy 'dung tục, câu khách' chính là sự lười biếng nghệ thuật và coi thường khán giả. Con đường để điện ảnh Việt lớn lên không phải là 'dám cởi', mà là dám kể những câu chuyện phức tạp, chân thực, sâu sắc - nơi thân mật chỉ là một phần tất yếu của trải nghiệm con người".

Trước câu hỏi làm thế nào để đưa cảnh 18+ lên phim mà không rơi vào bẫy của sự dung tục, ông Ngân cho rằng câu trả lời nằm ở ý thức và tự giác của đạo diễn - người chịu trách nhiệm cuối cùng cho tác phẩm.

"Một bộ phim ra rạp là kết quả của quá trình học hỏi, phấn đấu không ngừng. Nhưng ý đồ (intention) và bút pháp (style) chỉ thuộc về đạo diễn. Tất cả các yếu tố khác - nhà sản xuất, diễn viên, dư luận - đều là lực tác động, bối cảnh, trở ngại hoặc hỗ trợ, chứ không quyết định bản chất nghệ thuật. Sự dung tục hay nghệ thuật được định đoạt ngay từ khoảnh khắc khởi tạo trong đầu đạo diễn, trước cả tiếng 'Máy chạy'. Nếu đạo diễn không đủ chiều sâu để biện minh cho cảnh sex ngoài mục đích gây sốc thị giác, cảnh quay ấy đã chết từ trong trứng", chuyên gia cho hay.