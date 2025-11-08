Tài tử Marvel bị tố gửi clip sex cho nữ đồng nghiệp

Jeremy Renner bị nữ đồng nghiệp tố đã tán tỉnh, gửi nhiều ảnh và clip sex nhưng sau đó lại phủ nhận mối quan hệ, thậm chí chửi bới và đe dọa cô.

Theo Page Six, Jeremy Renner đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi bị tố gửi ảnh, clip sex cho nữ đồng nghiệp. Yi Zhou - người tố Jeremy Renner - cho hay tài tử Marvel bắt đầu liên lạc với cô từ tháng 6, bằng cách gửi những bức ảnh cá nhân.

“Anh ta nói rằng bản thân đã độc thân một thời gian và sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài. Tôi đã tin anh ta", Yi Zhou chia sẻ. Cô cho biết sau đó, cả hai chuyện trò qua tin nhắn và có cảm tình với đối phương.

Song, ngôi sao Marvel được cho là đã phủi bỏ mối quan hệ, chửi bới, thậm chí đe dọa sẽ gọi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ tới trục xuất Yi Zhou. Người đẹp cho biết hành động này của ngôi sao Marvel khiến cô cảm thấy sốc nặng.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn với Daily Mail, Yi Zhou tiếp tục chia sẻ thêm nhiều chi tiết về mối quan hệ giữa mình và ngôi sao Marvel. Cô tiết lộ ảnh chụp màn hình từ đoạn clip mà Jeremy gửi cho cô qua ứng dụng WhatsApp. Clip ghi lại cảnh hai diễn viên khiêu dâm đang quan hệ tình dục.

Kèm theo clip là những lời nhắn được cho là gợi tình của nam diễn viên. Yi Zhou tuyên bố cô có hẳn một bộ sưu tập những bức ảnh và các gif khiêu dâm mà Jeremy Renner đã gửi.

Yi Zhou tố Jeremy Renner có nhiều hành vi thiếu chuẩn mực. Ảnh: Shutterstock/Backgrid.

“Tôi không chủ động liên lạc với anh ta mà chính anh ta theo đuổi tôi. Tôi thậm chí không biết tên anh ta, chưa từng xem phim nào của anh ta. Anh ta lợi dụng tôi rồi chối bỏ tôi", người đẹp bức xúc.

Trước những cáo buộc từ nữ đồng nghiệp, phía ngôi sao Marvel lên tiếng phủ nhận. “Những cáo buộc đang được đưa ra hoàn toàn không chính xác và sai sự thật", đại diện của nam diễn viên cho biết.

Trước đây, Renner khá kín tiếng về đời tư. Anh từng kết hôn với đồng nghiệp kém 20 tuổi Sonni Pacheco vào năm 2014, nhưng ly hôn chỉ sau đó 10 tháng. Cả hai đưa nhau ra tòa để giành quyền nuôi con chung, bé Ava Berlin.

Kể từ khi ly hôn, Renner liên tục vướng tin đồn hẹn hò, lần lượt với Eiza González (vào năm 2018 và 2020), thợ làm tóc Amber Monson (vào tháng 1/2024), và Mason - một influencer thời trang trẻ hơn anh 28 tuổi vào cuối năm 2024.