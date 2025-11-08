Những ngày cuối đời của 'Sa Tăng' Lưu Đại Cương

Hôm 7/11, truyền thông Trung Quốc đưa tin Lưu Đại Cương qua đời ở tuổi 78. Nghệ sĩ kinh kịch Lưu Băng đăng hình chụp chung với Lưu Đại Cương lên mạng xã hội. Anh cho biết diễn viên gạo cội mất hôm 3/11, sau thời gian chiến đấu với bệnh tật. Sự ra đi đột ngột của Lưu Đại Cương khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả xót thương.

Những năm gần đây, Lưu Đại Cương dần rút lui khỏi giới giải trí, hiếm khi xuất hiện trước ống kính truyền thông. Bộ phim cuối cùng mà ông tham gia là vào năm 2020. Tài khoản mạng xã hội của diễn viên cũng không cập nhật từ khoảng 1 năm đổ lại đây. Hồi tháng 9 năm nay, trong một video lan truyền trên mạng xã hội, Lưu Đại Cương gây lo lắng với vẻ ngoài tiều tụy.

Lưu Đại Cương được công chúng biết đến rộng rãi nhờ thay thế Diêm Hoài Lễ trong vai Sa Tăng, ở Tây Du Ký phần 2, lên sóng năm 2000. Khi đó, loạt phim do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) và Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Trung Quốc phối hợp thực hiện, được đạo diễn bởi Dương Khiết. Phim còn có sự tham gia của Lục Tiểu Linh Đồng, Từ Thiếu Hoa, Trì Trọng Thụy, Thôi Cảnh Phú.

Tây Du Ký phần 2 sau khi phát sóng lần đầu vào tháng 2/2000 trên kênh CCTV-1 nhanh chóng gây sốt, đạt tỷ lệ người xem lên đến 30% trên toàn quốc trong thời gian phát sóng. Phim cũng giúp tên tuổi Lưu Đại Cương vươn ra khỏi khu vực.

Lưu Đại Cương sinh năm 1947. Ông từng là nghệ sĩ kinh kịch của Nhà hát Kinh kịch Trung Quốc, gắn bó với sân khấu suốt nhiều năm. Đến những năm 1990, Lưu Đại Cương bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực phim ảnh, nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn.

Ngoài Tây Du Ký, Lưu Đại Cương còn tham gia các bộ phim nổi tiếng khác như Giáo chủ Minh giáo, Từ Hi Thái hậu, Thư kiếm, Tam quốc diễn nghĩa, Võ Tắc Thiên... Năm 2007, ngôi sao gạo cội tiếp tục bắt tay với Lục Tiểu Linh Đồng và Trì Trọng Thụy trong bộ phim thần thoại Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký, tái hiện vai diễn kinh điển Sa Tăng.

Lục Tiểu Linh Đồng (đóng Tôn Ngộ Không) từng nhận xét Lưu Đại Cương là một người rất hiền hậu, thật thà và tốt bụng, luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh. Sự ra đi đột của ông khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí trong tối 7/11 cũng lên tiếng, chia sẻ bài viết tưởng nhớ ngôi sao Tây Du Ký.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.