Hậu trường cảnh Phương Oanh quỵ gối gào khóc

Hậu trường cảnh nhân vật Mỹ Anh của Phương Oanh đau đớn, quỵ gối rồi bật khóc nức nở đang thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Sau khi tập 39 Gió ngang khoảng trời xanh lên sóng, Phương Oanh trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả truyền hình. Trong phân cảnh đối chất với tiểu tam Linh (Lan Phương), diễn viên được nhận xét có màn thể hiện gây bất ngờ.

Cảnh hậu trường sau khi được hé lộ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng, đạt 600.000 lượt xem trong thời gian ngắn. Trong cảnh trên sân thượng, sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng trên màn hình điện thoại, Mỹ Anh (Phương Oanh thủ vai) quỵ gối và bật khóc nức nở.

Trước khi bấm máy, Phương Oanh vẫn vui vẻ cười đùa với đoàn phim. Nhưng ngay khi bắt đầu, diễn viên đã có thể nhập vai lập tức, thể hiện cảm xúc đau đớn đến quẫn trí, tuyệt vọng của nhân vật. Kết thúc cảnh quay, mắt Phương Oanh đỏ hoe và sưng húp, đầu gối cũng bị chảy máu vì quỳ xuống nền xi măng. Nhân viên hậu trường sau đó đã tới giúp người đẹp băng vết thương.

Cảnh hậu trường của Phương Oanh đang thu hút quan tâm.

Dưới phần bình luận, nhiều ý kiến khen ngợi khả năng nhập vai của Phương Oanh. "Xem mà nổi hết da gà. Sao họ có thể diễn trước đông người mà nhập tâm giỏi thế nhỉ", "Phương oanh quay lại đóng phim đúng là sáng suốt", "Diễn viên chuyên nghiệp có khác, quay một phát ăn ngay", "Xem mà khóc theo luôn", "Đoạn cảm xúc đau khổ tột cùng dài vậy mà không bị quay đi quay lại. Đóng giỏi thật"... là một số nhận xét của người xem.

Ở đoạn clip hậu trường khác, trong cảnh Mỹ Anh chất vấn Linh, Phương Oanh cũng tập trung cao độ, thoại tốt.

Hơn mười năm kể từ khi rẽ hướng diễn xuất, Phương Oanh hiện tại đã là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình. Từ Quỳnh Búp Bê (2018) đến các series gần hơn như Cô gái nhà người ta (2020) hay Hương vị tình thân (2021-2022), cô đều để lại dấu ấn riêng. Tiếc rằng, nữ diễn viên từng có khoảng thời gian vắng bóng khá dài.

Gió ngang khoảng trời xanh, vì thế, nhận được nhiều sự chú ý khi đánh dấu màn tái xuất của Phương Oanh sau 4 năm. Bộ phim còn quy tụ dàn gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng như Doãn Quốc Đam, Lan Phương, Việt Hoa, Quỳnh Kool…