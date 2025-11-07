Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sydney Sweeney không còn giấu giếm

  Thứ sáu, 7/11/2025 11:21 (GMT+7)
Sydney Sweeney và Scooter Braun công khai có những cử chỉ tình tứ trong buổi hẹn hò tại một công viên ở New York.

Theo Page Six, cánh paparazzi vừa ghi lại được loạt khoảnh khắc hẹn hò của Sydney Sweeney và Scooter Braun tại công viên Bryant, New York. Nữ diễn viên Euphoria xuất hiện trong trang phục quần jeans, áo khoác da lót, phối thêm phụ kiện giày da lộn và túi xách cùng tông. Trong khi Scooter Braun mặc đồ giản dị với áo thun, quần jeans và áo khoác màu xanh than đồng bộ.

Cặp đôi quấn quít không rời trong suốt buổi hẹn hò. Hai người cũng công khai có những cử chỉ thân mật, tình tứ với đối phương. Sweeney và Braun còn trao nhau nụ hôn nồng cháy khi đang ngồi nghỉ trên một phiến đá.

“Họ cố gắng giữ kín danh tính. Trông họ có vẻ rất vui vẻ. Chúng tôi nghe nói rằng họ ăn bánh pretzel, gà chiên và hòa vào không khí lễ hội", một nguồn tin chia sẻ.

Sydney Sweeney anh 1

Sydney đắm đuối hôn bạn trai mới. Ảnh: Backgrid.

Trước đó không lâu, Sydney Sweeney bị bắt gặp khi đang tranh cãi căng thẳng với vị hôn phu cũ Jonathan Davino ở Los Angeles. Người qua đường chứng kiến nữ diễn viên hét lên: “Em không tin anh. Làm ơn đi đi, hãy để em yên”, và sau đó rời đi.

Sweeney và Davino chia tay hồi tháng 3, sau 7 năm bên nhau. Tới tháng 9 năm nay, Sweeney bị đồn hẹn hò với Scooter Braun, sau khi cả hai bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau trong đám cưới xa hoa của tỷ phú Jeff Bezos tại Venice, Italy.

“Hai người thực sự nghiêm túc chứ đây không phải mối quan hệ thoáng qua. Mọi thứ đang tiến tới mạnh mẽ và họ đang yêu nhau”, một nguồn tin thân cận chia sẻ. Scooter Braun sinh năm 1981, là doanh nhân, giám đốc âm nhạc và nhà đầu tư người Mỹ. Anh từng được biết đến là quản lý nghệ sĩ cho Ariana Grande, Justin Bieber, J Balvin, Demi Lovato và nhiều nghệ sĩ khác.

