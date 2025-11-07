Thuý Ngân gây chú ý

Thúy Ngân block tài khoản của Võ Cảnh, sau khi dân mạng liên tục réo tên anh trong các bài đăng của nữ diễn viên.

Trên mạng xã hội, Thúy Ngân mới đây gây chú ý khi đăng tải một clip đi dự sự kiện. Diễn viên khoe nhan sắc trong bộ đầm trắng tinh khôi, nữ tính và sang trọng. Dưới phần bình luận, bên cạnh những ý kiến khen ngợi sắc vóc ngôi sao Nữ chủ, không ít khán giả nhắc tới Võ Cảnh và chuyện tình cảm của cả hai.

Dân mạng phát hiện ra Thúy Ngân đã block (chặn) tài khoản TikTok của bạn trai tin đồn, được cho là động thái khẳng định hai người đã đường ai nấy đi. Một tài khoản bình luận: "Chia tay có thể làm bạn mà. Chị block TikTok anh Cảnh rồi".

Thúy Ngân sau đó lên tiếng phản hồi bình luận này: "Chị muốn tránh những bình luận tiêu cực tag tên anh ấy, để anh ấy được bình yên".

Thúy Ngân cho biết đã block Võ Cảnh, để tránh những bình luận tiêu cực tag tên anh trong bài đăng của cô.

Câu trả lời của nữ diễn viên được khen thể hiện sự tôn trọng mà cô dành cho bạn trai cũ. Nhiều người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối, mong cả hai sẽ tái hợp.

Thời gian qua, Thúy Ngân và Võ Cảnh vướng tin hẹn hò rồi chia tay. Lý do là gần đây 2 người không còn tương tác và xuất hiện liên tục cùng nhau như trước đó. Gần nhất, Thúy Ngân đi chơi cùng hội bạn thân gồm S.T Sơn Thạch, CEO Lâm Thành Kim, ca sĩ Uyên Linh nhưng Võ Cảnh cũng vắng mặt dù trước đó, họ đã cùng nhau trải qua nhiều dịp lễ quan trọng hoặc các chuyến du lịch. Lần cuối họ đăng ảnh cùng nhau là từ tháng 3.

Thúy Ngân - Võ Cảnh vướng tin hẹn hò sau khi đóng chung dự án 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Cả hai thường xuyên tương tác, chụp hình tình tứ hoặc xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện.

Tháng 3, Thúy Ngân khoe được tặng nhẫn kèm theo biểu tượng trái tim và chú thích: “Cảm ơn anh”. Bức ảnh chụp bàn tay Thúy Ngân đeo nhẫn ở ngón giữa với phía trước là lưng một người đàn ông giấu mặt, mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh. Cùng thời điểm, Võ Cảnh lộ diện với chiếc áo tương tự chàng trai trong hình ảnh của Thúy Ngân.

Dịp Valentine, cặp đôi cũng chia sẻ clip thân mật. Võ Cảnh thậm chí được phát hiện dùng ốp điện thoại có in hình Thúy Ngân.