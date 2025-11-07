Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Thuý Ngân gây chú ý

  • Thứ sáu, 7/11/2025 10:28 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Thúy Ngân block tài khoản của Võ Cảnh, sau khi dân mạng liên tục réo tên anh trong các bài đăng của nữ diễn viên.

Trên mạng xã hội, Thúy Ngân mới đây gây chú ý khi đăng tải một clip đi dự sự kiện. Diễn viên khoe nhan sắc trong bộ đầm trắng tinh khôi, nữ tính và sang trọng. Dưới phần bình luận, bên cạnh những ý kiến khen ngợi sắc vóc ngôi sao Nữ chủ, không ít khán giả nhắc tới Võ Cảnh và chuyện tình cảm của cả hai.

Dân mạng phát hiện ra Thúy Ngân đã block (chặn) tài khoản TikTok của bạn trai tin đồn, được cho là động thái khẳng định hai người đã đường ai nấy đi. Một tài khoản bình luận: "Chia tay có thể làm bạn mà. Chị block TikTok anh Cảnh rồi".

Thúy Ngân sau đó lên tiếng phản hồi bình luận này: "Chị muốn tránh những bình luận tiêu cực tag tên anh ấy, để anh ấy được bình yên".

Thuy Ngan anh 1

Thúy Ngân cho biết đã block Võ Cảnh, để tránh những bình luận tiêu cực tag tên anh trong bài đăng của cô.

Câu trả lời của nữ diễn viên được khen thể hiện sự tôn trọng mà cô dành cho bạn trai cũ. Nhiều người hâm mộ bày tỏ tiếc nuối, mong cả hai sẽ tái hợp.

Thời gian qua, Thúy Ngân và Võ Cảnh vướng tin hẹn hò rồi chia tay. Lý do là gần đây 2 người không còn tương tác và xuất hiện liên tục cùng nhau như trước đó. Gần nhất, Thúy Ngân đi chơi cùng hội bạn thân gồm S.T Sơn Thạch, CEO Lâm Thành Kim, ca sĩ Uyên Linh nhưng Võ Cảnh cũng vắng mặt dù trước đó, họ đã cùng nhau trải qua nhiều dịp lễ quan trọng hoặc các chuyến du lịch. Lần cuối họ đăng ảnh cùng nhau là từ tháng 3.

Thúy Ngân - Võ Cảnh vướng tin hẹn hò sau khi đóng chung dự án 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Cả hai thường xuyên tương tác, chụp hình tình tứ hoặc xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện.

Tháng 3, Thúy Ngân khoe được tặng nhẫn kèm theo biểu tượng trái tim và chú thích: “Cảm ơn anh”. Bức ảnh chụp bàn tay Thúy Ngân đeo nhẫn ở ngón giữa với phía trước là lưng một người đàn ông giấu mặt, mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh. Cùng thời điểm, Võ Cảnh lộ diện với chiếc áo tương tự chàng trai trong hình ảnh của Thúy Ngân.

Dịp Valentine, cặp đôi cũng chia sẻ clip thân mật. Võ Cảnh thậm chí được phát hiện dùng ốp điện thoại có in hình Thúy Ngân.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Tiếc cho Lương Gia Huy

Để tiến xa hơn với điện ảnh, Lương Gia Huy cần trau dồi khả năng diễn xuất và đài từ, biểu cảm, thay vì lặp lại bản thân trong những kiểu vai cởi áo khoe thân hay cảnh nóng 18+.

4 giờ trước

Kendall Jenner bán khỏa thân

Kendall Jenner gây chú ý khi khoe loạt ảnh gợi cảm táo bạo nhân dịp sinh nhật lần thứ 30.

23 giờ trước

Mỹ nam 'Trốn chạy tử thần': 'Tôi sốc'

Lee Pace tâm sự cảm thấy sốc và hoàn toàn bị nhân vật của mình hấp dẫn ngay từ lần đầu tiên nghe kể. Tài tử cho rằng "The Running Man" 2025 sẽ là một phiên bản rất khác biệt.

26:1556 hôm qua

Hoàng Nhi

Thúy Ngân Võ cảnh thúy ngân chia tay bạn trai thúy ngân thúy ngân yêu ai

Đọc tiếp

Ly do Phuong Oanh bung no hinh anh

Lý do Phương Oanh bùng nổ

5 giờ trước 06:05 7/11/2025

0

Phân cảnh đối chất giữa Mỹ Anh và “tiểu tam” trong "Gió ngang khoảng trời xanh" gây chú ý. Với cảnh này, Phương Oanh có màn trình diễn thuyết phục sau thời gian bị hoài nghi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý