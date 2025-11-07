Tiếc cho Lương Gia Huy

Để tiến xa hơn với điện ảnh, Lương Gia Huy cần trau dồi khả năng diễn xuất và đài từ, biểu cảm, thay vì lặp lại bản thân trong những kiểu vai cởi áo khoe thân hay cảnh nóng 18+.

“Bồ mlem nhưng anh chẳng ngại xơi món mới”, “Bèo yếu coi chừng gãy”, “Tra nam phản diện với ngoại hình căng cực”, “Chỉ có ở bên anh em mới được thức tới sáng thôi”...

Đây là những lời giới thiệu về nhân vật Long, phản diện Bịt mắt bắt nai do Lương Gia Huy thủ vai, đăng tải ngay trên fanpage phim. Trước đó, tại buổi showcase, diễn viên cùng đoàn phim không ngần ngại mang chủ đề khỏa thân, cảnh nóng ra bàn luận, đặc biệt là cảnh quay trong phòng tắm để lộ gần như toàn bộ cơ thể nam diễn viên trước ống kính.

“Cảnh đó Bích Ngọc quay với Huy nhưng không dám nhìn. Phí quá em ơi. Người ta ở đây thấy đúng gu, nhìn mà ao ước. Còn em quay gần vậy đó mà em không dám nhìn”, Lương Gia Huy trêu chọc bạn diễn.

Việc liên tục mang chủ đề giường chiếu và cảnh 18+ làm chất liệu truyền thông không khỏi khiến khán giả nghi ngại về nội dung Bịt mắt bắt nai. Và không ngoài dự đoán, phim sau khi ra mắt vướng hàng loạt ý kiến trái chiều.

Vai diễn đáng quên

Dán nhãn 16+ với nhiều cảnh khoe thân và bạo lực, Bịt mắt bắt nai hướng tới chủ đề ngoại tình, vốn xưa cũ trên màn ảnh Việt. Điểm cộng cho biên kịch khi không để nó dừng lại ở một drama tình ái theo kiểu "chuyện trăm năm", mà tô vẽ thêm màu sắc giật gân, phủ lên đó lớp màn bí ẩn về một âm mưu ngay từ đầu đã được giấu kín.

Trong phim, Lương Gia Huy vào vai Việt, một doanh nhân điển trai, hấp dẫn cô chuyên viên môi giới bất động sản tên Trang ngay từ lần gặp mặt đầu. Theo lời gọi mời, Trang tới nhà Việt tiệc tùng với tham vọng sẽ săn được con cá lớn. Nhưng chẳng ngờ cô bị chuốc thuốc, rồi bị động lên giường với gã trai thủ đoạn.

Tỉnh dậy trong sự bẽ bàng, Trang lo lắng rằng Hiệp - bạn trai sắp cưới - sẽ phát hiện, nên dụ anh đến một homestay để cầu hôn. Căn homestay này thuộc sở hữu của Ngọc - một người hâm mộ Hiệp đã lâu. Thế nhưng tại đây, Trang hoảng loạn khi thấy người đàn ông mây mưa với mình đêm đó đang ở ngay trước mặt, nhưng với danh tính khác: Long - cũng chính là chồng của cô chủ homestay.

Những rắc rối của một mối quan hệ tay bốn nhen nhóm từ khoảnh khắc này.

Lương Gia Huy trong Bịt mắt bắt nai.

Ngay từ giây phút gặp lại, bí ẩn về thân thế của Long khiến Trang ngờ vực, thậm chí sợ hãi. Nhưng thay vì dắt Hiệp rời đi, cô ở lại điều tra gã trai đã chuốc thuốc mình.

Long từ những khoảnh khắc đầu tiên đã hiện lên là kẻ thần trí bất bình thường. Lối hành xử sỗ sàng, cùng nhiều lời đùa giỡn quá trớn của Long khiến Hiệp và Trang khó chịu, trong khi Ngọc không khỏi xấu hổ.

“Cái điên” của Long ngày càng phát tác dữ dội hơn. Gã không ngại khiêu khích, trêu tức Hiệp, trong khi thể hiện rõ ham muốn lên giường thêm một lần với Trang. Càng quá quắt hơn khi Long bạo hành, tra tấn Ngọc ngay trước mắt đôi tình nhân. Những tưởng gã “tra nam” này là phản diện, và diễn biến tiếp theo là hành trình chạy trốn của ba nạn nhân trước tên điên bệnh hoạn này. Nhưng không, Long chỉ “con cờ” trong một âm mưu đen tối khác.

Hóa thân một kẻ thành đạt nhưng biến thái, có sở thích và nỗi ám ảnh với tình dục, Lương Gia Huy có lợi thế hình thể sáng, hợp vai. Tận dụng điều này, Bịt mắt bắt nai không ngần ngại để anh khoe cơ bắp trong hầu hết cảnh, từ mặc đồ bó cho tới lột áo. Thậm chí, Gia Huy còn có hẳn một cảnh tắm nude, để lộ thân hình vạm vỡ. Cơ bắp rắn chắc của tài tử cũng khiến một số cảnh hành động, đánh đấm “hút mắt" hơn.

Cảnh nóng, khoe thân, vốn là đặc sản không thể thiếu trong tiểu thể loại eroctic thriller (giật gân gợi tình). Và thực tế, không phủ nhận những cảnh 18+ của Lương Gia Huy ít nhiều giúp phần nhìn phim tăng thêm sự quyến rũ và rù quến.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của cảnh nóng dần có dấu hiệu bị lạm dụng, số lượng nhiều, nhưng thiếu một cảnh đủ tính nghệ thuật và đắt giá. Ngay cả phân cảnh táo bạo nhất phim, khi Long lên giường với Trang rồi quay lại đoạn clip, cũng mờ nhạt vì không mang lại giá trị cho câu chuyện, lại thiếu tính thẩm mỹ.

Ngoài khoe thân, Gia Huy chưa kịp để lại ấn tượng gì với vai diễn trong phim, dù thời lượng lên hình khá nhiều. Nhân vật Long mắc kẹt giữa hình tượng “kẻ săn mồi tình dục” và một gã mắc Paraphilic disorders (rối loạn lệch lạc tình dục). Diễn xuất Gia Huy còn non nớt, khiến nhân vật hiện lên hời hợt và nửa vời.

Tài tử mắc lỗi lên gân, cường điệu - kiểu thể hiện một màu của anh trong tất cả cảnh tâm lý. Những biểu hiện lộ liễu như nhăn nhó, trợn mắt hay gằn giọng tạo cảm giác gồng gượng giả tạo, chưa khắc hoạ được hình tượng một tra nam biến thái và sặc mùi nguy hiểm - điều cần thiết để ép không khí phim trở nên gấp gáp.

Ở những đoạn cần đào sâu nội tâm, như khi Long bùng nổ cơn giận, hay đau đớn vì nhận tin dữ, diễn xuất của Gia Huy đậm màu kịch nghệ. Nỗi thống khổ, lửa hận hay sự phẫn uất của nhân vật không được biểu đạt qua ánh mắt, thay vào đó hiện lên nặng tính minh họa qua tiếng gào hét hay hành động đấm tay thùm thụp vào tường... Cách thoại vô cảm, đều đều như đang trả bài cũng khiến vai diễn Long càng thêm mờ nhạt, bên cạnh cảm giác khiên cưỡng.

Phim gây thất vọng vì kịch bản ngập lỗi, diễn xuất vụng về.

Lương Gia Huy cần cải thiện

Bước ra từ cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015 và sau đó đăng quang một cuộc thi nam vương, Lương Gia Huy thu hút quan tâm với gương mặt sáng, thể hình vạm vỡ. Anh nhanh chóng nhận được lời mời tham gia phim, góp mặt trong một số tác phẩm từ Nữ chủ, Mặt trời mùa đông hay Ước mình cùng bay…

2025 có thể coi là năm đặc biệt trong sự nghiệp của Lương Gia Huy, khi dắt túi hai tác phẩm điện ảnh là Bịt mắt bắt nai và Mưa đỏ. Nhưng thực tế, cả hai tạo ra hiệu ứng cùng kết quả hoàn toàn trái ngược.

Mưa đỏ đạt doanh thu ngất ngưởng (hơn 700 tỷ đồng ), mang về cho tài tử không ít lời khen. Trong bộ phim ăn khách nhất lịch sử rạp Việt, Gia Huy đảm nhận vai Hoàng - một trong các nhân vật thuộc phe Việt Nam Cộng Hòa. Nhân vật của anh không có quá nhiều đất diễn, nhưng được khán giả trẻ quan tâm, yêu thích vì diện mạo "ngầu" và những màn cởi áo khoe cơ bắp rắn chắc, "nét" hơn cả hai nam chính Nhật Hoàng và Steven Nguyễn.

Nhưng đến Bịt mắt bắt nai, "chiêu" khoe thể hình đã không còn hiệu quả trong việc thu hút người xem. Thực tế sau một tuần ra mắt, thành tích phim theo ghi nhận mới ở mức 550 triệu đồng, thấp kỷ lục trong năm 2025. Nhiều khả năng, tác phẩm mới nhất của Lương Gia Huy sẽ phải rời rạp với doanh thu chưa đầy 1 tỷ - con số có thể khiến nhà sản xuất chịu thua lỗ nặng.

Lương Gia Huy đang đóng khung bản thân trong những vai khoe cơ bắp và cảnh nóng.

Từ Mưa đỏ tới Bịt mắt bắt nai là một khoảng cách rất dài về thành tích phòng vé. Nhưng ấn tượng mà Lương Gia Huy để lại vẫn không mấy khác biệt. Người xem nhớ về anh với gương mặt điển trai và khối cơ bắp lực lưỡng, chứ hiếm ai nhắc tới diễn xuất của nam vương sinh năm 1992.

Những từ khóa phổ biến gắn với tên Gia Huy trên mạng xã hội hay một số công cụ tìm kiếm cũng quanh quẩn "khoe body", "cảnh nóng gây sốc" hay "cảnh 18+ táo bạo"... Thực tế, từ Nữ chủ cho tới nay, tài tử vẫn đóng khung bản thân trong kiểu vai phụ xuất hiện với ngoại hình sáng, trong khi tâm lý, tính cách thiếu điểm nhấn.

Diễn viên liên tục mắc lỗi gồng mình, biểu cảm căng cứng, lại khoa trương và bị nhận xét "dầu mỡ", trong tất cả dự án phim mà anh tham gia. Nét diễn của Gia Huy thiếu sự tiết chế trong biểu đạt tâm lý, lại chưa linh hoạt biến hóa ở biểu cảm, thay vào đó tỏ ra khá bản năng. Vì lẽ đó, tài tử loay hoay trong việc lột tả những màu sắc và cung tâm lý nhân vật, khó để lại dấu ấn. Chưa kể, những vai diễn mà anh đảm nhận hầu như khá mờ nhạt. Thậm chí ngay cả với Hoàng của Mưa đỏ, những gì khán giả nhớ về vai diễn chỉ xoay quanh màn cởi áo tập võ, và đánh hạ một kẻ phản bội ở hồi cuối phim.

Cho tới Bịt mắt bắt nai, dù được giao cho vai diễn với thời lượng lên hình dồi dào, việc Gia Huy thiếu cải thiện về kỹ nghệ diễn xuất khiến nhân vật của anh vẫn trôi đi trong quên lãng. Để tiến xa hơn ở địa hạt điện ảnh, điều nam diễn viên cần là trau dồi khả năng đài từ, biểu cảm, thay vì lặp lại bản thân trong những kiểu vai khoe thân hay cảnh nóng 18+ không cần thiết.