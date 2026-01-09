Cổ Thiên Lạc không ăn cơm suốt 10 năm

Để giữ vóc dáng, nam diễn viên Cổ Thiên Lạc chia sẻ đã không ăn cơm hơn 10 năm và hạn chế tối đa đồ ngọt.

Theo Ettoday, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên tái hợp tại Đài Loan sau 25 năm để quảng bá cho bộ phim điện ảnh Bước vào quá khứ. Xuất hiện tại buổi ra mắt phim, Cổ Thiên Lạc trực tiếp lên tiếng trấn an khán giả trước tin đồn anh đổ bệnh vì làm việc quá sức.

Nam diễn viên cho biết bản thân chỉ bị cảm nhẹ và đã đi khám bác sĩ. “Không có gì nghiêm trọng, tôi vẫn ổn”, anh khẳng định. Cổ Thiên Lạc phải nhập viện ngày 2/1 do tình trạng sức khỏe bất ổn. Đến 3/1, nam diễn viên hoạt động trở lại.

Sau nhiều năm, cặp sao từng gắn liền với ký ức màn ảnh nhỏ của biết bao thế hệ khán giả tiếp tục chứng minh sức hút bền bỉ. Cả 6 buổi gặp gỡ người hâm mộ của họ tại Đài Loan đều nhanh chóng cháy vé. Chia sẻ về những món ăn yêu thích tại đây, Tuyên Huyên cho biết cô nhớ nhất xôi cuốn và mướp đắng nấu mật ong, trong khi Cổ Thiên Lạc tiết lộ món khiến anh lưu luyến nhất là cơm thịt kho.

Cổ Thiên Lạc trong sự kiện mới đây. Ảnh: Ettoday.

Tuy nhiên, để giữ vóc dáng, nam diễn viên thừa nhận đã không ăn cơm hơn 10 năm và hạn chế tối đa đồ ngọt. “Bỏ đồ ngọt khó hơn tôi tưởng”, anh nói.

Tại phòng vé, Bước vào quá khứ đạt doanh thu hơn 50 triệu HKD chỉ sau một tuần công chiếu tại Hong Kong và Macau. Với vai trò nhà sản xuất, Cổ Thiên Lạc cho biết bộ phim xoay quanh 2 yếu tố cốt lõi là ký ức và sự ấm áp. Anh kỳ vọng tác phẩm có thể giúp khán giả trong thời đại công nghệ số tìm lại cảm giác quây quần bên gia đình trước màn hình tivi như ngày trước. Nam diễn viên cũng tiết lộ phiên bản mở rộng của phim đang trong giai đoạn hậu kỳ.

Bước vào quá khứ là phần điện ảnh tiếp theo của tác phẩm kinh điển Tầm Tần Ký, do Cổ Thiên Lạc đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm nam chính. Dự án quy tụ dàn diễn viên đình đám như Cổ Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni và Đằng Lệ Danh.