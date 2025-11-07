Tranh luận về 2 ngày 1 đêm

2 ngày 1 đêm đang gây tranh luận, bị nhận xét quảng cáo quá lố, khiên cưỡng, chiếm nhiều thời lượng của chương trình.

2 ngày 1 đêm bước sang mùa thứ 4, hiện đã lên sóng tập 87. Tuy nhiên, những tập gần đây, chương trình truyền hình thực tế này vướng phải không ít tranh cãi. Một trong số đó là việc quảng cáo lố, chiếm quá nhiều thời lượng khiến người xem ức chế.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến nhận xét quảng cáo nhãn hàng xuất hiện dày đặc trong 2 ngày 1 đêm, khiến nhiều cảnh bị kéo dài lê thê. Cách quảng cáo cũng bị cho là thiếu tự nhiên, lồng ghép logo, sản phẩm một cách gượng gạo. Trong khi các trò chơi bị đánh giá là nhàm chán, ồn ào, không tạo được sức hút như những mùa đầu.

Một cảnh gây bàn tán là phần chơi game trong tập mới, khi dàn cast xuất hiện ở trường học, hóa thân thành những người tuyển nhân sự. Chiếm khá nhiều thời lượng, nhưng mục đích của trò chơi này được cho là để quảng cáo một trang web tìm việc làm. Ở một cảnh khác, dàn cast được chiêu đãi bữa ăn mì gói. Họ vừa ăn, vừa giới thiệu hay khen ngợi chất lượng sản phẩm một cách khiên cưỡng.

Lê Dương Bảo Lâm tham gia 2 ngày 1 đêm.

"Chương trình cảm giác càng ngày mấy trò chơi càng chán, dài dòng và ồn ào", "Coi 1 tập mà phải hết 3-4 ngày vì chán", "Sao thiết kế thời lượng quảng cáo chiếm sóng hơn 30 phút vậy", "Chương trình quảng bá văn hóa mà đi pr một web xin việc làm", "Mùa này quảng cáo lố thật", "Chương trình 2 tiếng mà hết gần 40 phút quảng cáo trả tài trợ thì lần đầu tiên thấy"... là một số bình luận của người xem.

Trước đó, hồi cuối tháng 10, nhà sản xuất 2 ngày 1 đêm từng lên tiếng về những lùm xùm xoay quanh dàn cast. Phía chương trình gửi lời xin lỗi tới các nghệ sĩ, khán giả vì những ồn ào không tích cực và hiểu lầm trong suốt thời gian qua.

Tranh cãi nổ ra khi Lamoon - một khách mời, được cho là có hành xử bất lịch sự với đàn anh Ngô Kiến Huy. Trong một thử thách, khi toàn bộ thành viên đang ngồi họp chờ đợi được gọi tên, Ngô Kiến Huy hỏi Lamoon: "Hình như em nói em ngủ khổ được đúng không?".

Lamoon đáp: "Nhưng em có chung đội với anh đâu, em không ok với anh". Theo khán giả, Ngô Kiến Huy tỏ rõ sự lúng túng, bối rối trước thái độ của đàn em. Ở cảnh khác, Lamoon nói với Kiều Minh Tuấn: "Em bức xúc với anh Kiều Minh Tuấn, em không muốn hít thở chung bầu không khí với anh". Những phát ngôn của Lamoon trong chương trình khiến một bộ phận khán giả phản ứng. Trong khi số khác bênh vực, cho rằng cô chỉ đang cố gắng "tạo mảng miếng" cho chương trình.

Lamoon sau đó lên tiếng xin lỗi vì khiến người xem thấy khó chịu, hứa rút kinh nghiệm. Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình như Lê Dương Bảo Lâm, Trường Giang cũng bênh vực đàn em.