2 ngày 1 đêm lại xin lỗi

Nhà sản xuất 2 ngày 1 đêm lên tiếng xin lỗi sau những ồn ào thời gian qua. Phía chương trình cho biết sẽ rút kinh nghiệm ở các tập tiếp theo.

Trưa 31/10, nhà sản xuất 2 ngày 1 đêm lên tiếng về những lùm xùm xoay quanh dàn cast những ngày qua. Phía chương trình gửi lời xin lỗi tới các nghệ sĩ, khán giả vì những ồn ào không tích cực và hiểu lầm trong suốt thời gian qua.

"Toàn thể ê-kíp luôn trân quý, lắng nghe ý kiến và lúc nào cũng muốn dành sự yêu thương tốt đẹp nhất đến từng thành viên của dàn cast và mong chương trình mãi mang đến tiếng cười trong những bữa cơm. Có những chuyến đi không chỉ đo bằng quãng đường, mà bằng tình cảm, sự đoàn kết yêu thương của những con người luôn kề vai sát cánh. Cảm ơn dàn cast, khán giả đã cùng 2 ngày 1 đêm vượt qua bao thử thách, để khi nhìn lại, thấy một chữ 'thương' lớn hơn bao giờ hết", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Nhà sản xuất lên tiếng xin lỗi sau khi Lamoon bị chỉ trích. Ảnh: NSX.

Trước đó, ở tập gần nhất của chương trình, Lamoon - một khách mời, được cho là có hành xử bất lịch sự với đàn anh Ngô Kiến Huy. Trong một thử thách, khi toàn bộ thành viên đang ngồi họp chờ đợi được gọi tên, Ngô Kiến Huy hỏi Lamoon: "Hình như em nói em ngủ khổ được đúng không?".

Lamoon lập tức nói: "Nhưng em có chung đội với anh đâu, em không ok với anh". Theo khán giả, Ngô Kiến Huy cũng tỏ rõ sự lúng túng, bối rối trước thái độ của đàn em. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn lắc đầu, trêu rằng không muốn cả hai cãi nhau.

Ở cảnh khác, Lamoon nói với Kiều Minh Tuấn: "Em bức xúc với anh Kiều Minh Tuấn, em không muốn hít thở chung bầu không khí với anh". Trường Giang sau đó nói thêm: "Sao nói câu nặng dữ vậy?". Những phát ngôn của Lamoon trong chương trình khiến một bộ phận khán giả phản ứng.

Đến ngày 28/10, Lamoon lên tiếng giải thích. Cô chia sẻ thông qua kênh thông báo cá nhân: “Mỗi người có ngôn ngữ thể hiện cảm xúc khác nhau. Mỗi người mỗi quan điểm, nhận xét, đánh giá khác nhau, không cản được. Điều mình luôn muốn trong suốt cuộc đời là làm mọi người vui. Chẳng ai ngốc nghếch mà mang điều tiêu cực đi trưng trổ nhỉ”.

Tiếp đó, cô gửi lời xin lỗi khán giả vì đã làm mọi người cảm thấy khó chịu và cảm ơn mọi người đã quan tâm, động viên và góp ý. "Với tất cả sự cầu thị, Lamoon sẽ lắng nghe, điều chỉnh và học hỏi nhiều hơn để phù hợp hơn với từng chương trình mình tham gia trong thời gian tới", cô chia sẻ.