Em xinh Lamoon lên tiếng về tranh cãi

Vướng tranh cãi thiếu tôn trọng đàn anh Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn trong 2 ngày 1 đêm, Lamoon giải thích mỗi người có ngôn ngữ thể hiện cảm xúc khác nhau.

Sau những tranh cãi liên quan đến thái độ trong tập mới nhất của 2 ngày 1 đêm, Lamoon lên tiếng giải thích. Cô chia sẻ thông qua kênh thông báo cá nhân: “Mỗi người có ngôn ngữ thể hiện cảm xúc khác nhau. Mỗi người mỗi quan điểm, nhận xét, đánh giá khác nhau, không cản được. Điều mình luôn muốn trong suốt cuộc đời là làm mọi người vui. Chẳng ai ngốc nghếch mà mang điều tiêu cực đi trưng trổ nhỉ”.

Lamoon gây tranh luận. Ảnh: FBNV.

Lý do khiến Lamoon bị chỉ trích là trong tập gần nhất của 2 ngày 1 đêm, em xinh này có câu trả lời được cho là bất lịch sự với Ngô Kiến Huy. Trong một thử thách, khi toàn bộ thành viên đang ngồi họp chờ đợi được gọi tên, Ngô Kiến Huy hỏi Lamoon: "Hình như em nói em ngủ khổ được đúng không?".

Lamoon lập tức nói: "Nhưng em có chung đội với anh đâu, em không ok với anh". Theo khán giả, Ngô Kiến Huy cũng tỏ rõ sự lúng túng, bối rối trước thái độ của đàn em. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn lắc đầu, trêu rằng không muốn cả hai cãi nhau.

Ở cảnh khác, Lamoon nói với Kiều Minh Tuấn: "Em bức xúc với anh Kiều Minh Tuấn, em không muốn hít thở chung bầu không khí với anh". Trường Giang sau đó nói thêm: "Sao nói câu nặng dữ vậy?".

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm cũng lên tiếng bênh vực đàn em. Anh cho biết: “Mọi người ơi tôi là cô giáo của Lamoon đây, khách mời mà vô 2N1Đ là em đều làm tâm lý rằng phải thoại, đừng sợ hỗn, cứ bật lại anh. Bé nó sợ mà vẫn cố gắng thoại. Ra hiện trường em ấy không bật cô giáo mà lại bật anh Huy, nên bị phản tác dụng do chưa có kinh nghiệm diễn nét sân si. Bên ngoài em nó lễ phép ngoan, một tiếng dạ 2 tiếng thưa”.

Phía dưới bài đăng, Ngô Kiến Huy bình luận: "Thế nên Diễm diễn hài thôi đừng làm cô giáo".

Lamoon sinh năm 2003, từng thử sức ở Vietnam Idol 2023 và thể hiện tốt nhiều thể loại âm nhạc như pop, hip hop, dân ca… Ngoài ra, Lamoon tốt nghiệp Á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, được đào tạo bài bản về diễn xuất. Lamoon từng đảm nhận vai Út Khờ trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Cô được chú ý sau tiết mục Cầm kỳ thi họa ở livestage 1 của Em xinh “say hi”. Ở chung kết, cô lọt Best5 tức 5 em xinh có bình chọn cao nhất cùng Orange, Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Lyhan.