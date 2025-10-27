Lê Thúy, Hoàng Thùy gây chú ý

Lê Thúy và Hoàng Thùy rạn nứt từ ồn ào túi xách năm 2021. Từ đó, họ không tương tác và thường tránh mặt nhau tại các hoạt động giải trí.

Tối 26/10, Hoàng Thùy cùng Lê Thúy là khách mời trong hôn lễ của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Tại đây, cả hai làm lành sau thời gian dài rạn nứt vì ồn ào liên quan đến chiếc túi xách năm xưa. Trong video được ghi lại tại tiệc cưới, cả hai trò chuyện vui vẻ, dành cho nhau cái ôm thân thiết. Phía dưới video, Chế Nguyễn Quỳnh Châu - chủ nhân bữa tiệc - cũng xác nhận 2 người chị đã làm lành.

Lê Thúy và Hoàng Thùy cùng tham gia Vietnam's Next Top Model 2011. Ở mùa giải năm đó, Hoàng Thùy là quán quân, còn Lê Thúy vào top 3.

Lê Thúy và Hoàng Thùy từng tham gia chung mùa Next Top Model. Ảnh: FBNV.

Cả hai sau đó rạn nứt, tránh mặt nhau ở các sự kiện. Năm 2021, một bài đăng kể hậu trường show thời trang (2016) lan truyền trên mạng xã hội. Bài đăng có nội dung một người mẫu nổi tiếng tên T. đã làm náo loạn show diễn vì nghi ai đó lấy cắp túi xách. Khi thấy chiếc túi ở gần một đồng nghiệp, T. nghi người này muốn lấy túi của mình, khiến sự việc ầm ỹ.

Sau đó, người mẫu Lê Thanh Thảo lên tiếng cô chính là người bị nạt nộ, vu oan trong vụ việc. Theo Lê Thanh Thảo, sự việc chỉ là hiểu lầm và chiếc túi xách là do ê-kíp khi sắp xếp hậu trường đã vô tình đặt nó bên cạnh cô. Sự việc gây xôn xao suốt thời gian dài và nhiều người trong nghề cũng lên tiếng. Lê Thúy là một trong số đó. Cô có động thái bênh vực Lê Thanh Thảo.

Thời điểm đó, Lê Thúy thay đổi ảnh đại diện và chia sẻ: "Ai cũng từng mắc sai lầm, hãy biết nhìn lại sai lầm để thay đổi thì chúng ta mới thực sự trưởng thành và nên người. Hơn thua nhau làm gì khi mỗi chúng ta đều chỉ sống có một lần, hãy sống thật xứng đáng và giúp ích nhiều cho đời".

Nhiều năm sau cột mốc Next Top Model, Hoàng Thùy - Lê Thúy có hướng đi khác nhau. Lê Thúy đã kết hôn, không còn xuất hiện nhiều trên sàn diễn, phát triển kinh doanh. Hoàng Thùy vẫn hoạt động bền bỉ lĩnh vực thời trang, hoa hậu.