Ngô Kiến Huy gây tranh cãi

Việc Ngô Kiến Huy leo lên hạng 1 của live stage 2 Anh trai "say hi" gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ chưa xứng đáng với vị trí đó.

Ngay khi tập 6 của Anh trai “say hi” lên sóng, Trấn Thành công bố concert tiếp theo của chương trình này sẽ diễn ra vào tháng 12 tại TP.HCM. Không nói rõ là concert của dàn anh trai mùa nào, nhưng số đông dự đoán đây là nơi các nghệ sĩ của mùa 2 tỏa sáng.

Trở lại diễn biến chương trình, tập 6 là lúc 30 anh trai bước vào live stage 3 với chủ đề “reply 2000”. Đây cũng là thời điểm kết quả xếp hạng của các anh trai sau live stage 2 được công bố.

Kết quả gây sốc

Tương tự các live stage trước đó, vòng 3 bắt đầu bằng màn công bố 6 thứ hạng cao nhất sau phần thi đấu trước đó. Ryn Lee - em trai Quang Hùng MasterD - là cái tên được công bố đầu tiên. Đồng nghĩa Ryn Lee giành hạng 6. Tiếp đó là Bùi Duy Ngọc, buitruonglinh. Karik và Vũ Cát Tường có số điểm bằng nhau nên cùng giữ hạng 2. Ngô Kiến Huy vươn lên vị trí cao nhất.

Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền kết quả này trên mạng xã hội và gây tranh cãi. Thứ hạng của một số anh trai, chẳng hạn Ryn Lee hay Ngô Kiến Huy được cho là chưa phù hợp. Ryn Lee chưa thật sự bứt phá, tỏa sáng trong tổng thể chương trình. Ca sĩ này được biết tới nhiều hơn nhờ danh tiếng của người anh trai đã thành công ở mùa trước là Quang Hùng MasterD. Ryn Lee có giọng hát, cách xử lý bài hát rất giống anh trai nên chưa tạo được dấu ấn cá nhân rõ rệt.

Ngô Kiến Huy leo lên hạng 1 của Anh trai "say hi" sau live stage 2.

Nhưng gây tranh cãi hơn cả là hạng 1 của Ngô Kiến Huy. Trên mạng xã hội, ngập tràn bình luận cho rằng Vũ Cát Tường hoặc Karik xứng đáng với thứ hạng này hơn. Ngô Kiến Huy còn đang an toàn về mọi mặt, lại không mạnh về sáng tác, sản xuất âm nhạc. Do đó, khán giả mong chờ nhiều hơn nữa ở Ngô Kiến Huy để vươn lên vị trí cao nhất.

Trong khi đó, những anh trai có thứ hạng thấp nhất là KHOI VU, Nhâm Phương Nam, LOHAN, JEY B, Ogenus, Vương Bình. Những người này đáng nhẽ đã bị loại ở tập trước nhưng vì luật chơi của chương trình thay đổi nên họ tiếp tục được đồng hành với các anh trai còn lại.

Gác lại phần kết quả chương trình, Anh trai “say hi” mùa này lại tiếp tục gây bất ngờ về luật chơi. Ngoài việc giữ lại tất cả 30 anh trai sau live stage 2, tập 6 lại có “cú twist” mới. Cụ thể, 6 anh trai có thứ hạng cao nhất sẽ không làm đội trưởng, mà thay vào đó, chương trình tìm ra 8 ứng cử viên mới là 8 người có điểm bình chọn cá nhân cao nhất trong 8 tiết mục của live stage 2.

8 người đó lần lượt là Robber, Ngô Kiến Huy, Big Daddy, Phúc Du, CONGB, Vũ Cát Tường, buitruonglinh và Dillan Hoàng Phan. Kết quả ai làm đội trước được lựa chọn dựa trên kết quả đổ nước vào bình của 30 anh trai. Sau khi buitruong linh, Vũ Cát Tường bị loại, những người còn lại trở thành 6 đội trưởng mới của live stage 3.

Tình cảnh trớ trêu của Robber, Phúc Du

Phần chọn đội của live stage 3 cũng đúng tinh thần của “reply 2000”. Cụ thể, 30 anh trai lần lượt chọn túi me kèm theo card của anh trai mùa trước được treo trên bảng. 10 anh trai lấy được túi me có in số sẽ được chọn đội trưởng. Tiếp đó, mỗi anh trai lấy đồ vật hoặc đặc điểm nhận dạng kèm theo lời giới thiệu về bản thân nhưng không được nêu rõ danh tính và gửi cho đội trưởng họ muốn về chung đội.

Sau đó, đội trưởng phải đoán các anh trai dựa trên các đồ vật kể trên. Nếu đoán sai, đội trưởng và anh trai đó không thể về chung đội. Trong trường hợp đoán đúng, các anh trai tiếp tục phải thuyết phục đội trưởng để có cơ hội về chung đội và chỉ khi đội trưởng đồng ý mới lập đội thành công. Nếu đội trưởng từ chối, anh trai phải ra đảo hoang.

Robber, Phúc Du rơi vào tình cảnh trớ trêu khi không được bất cứ anh trai nào trong số 10 người lựa chọn. Ngược lại, Dillan Hoàng Phan và CONGB là những đội trưởng được nhiều anh trai yêu thích nhất. Như Phúc Du chia sẻ, CONGB là “mã hàng hot”, "con tướng khỏe”, anh trai này nhận tới 4 trong tổng số 10 phiếu chọn từ Negav, Cody Nam Võ, Phạm Đình Thái Ngân và Mason Nguyễn. Cuối cùng, 3 anh trai kia được CONGB lựa chọn, riêng Mason Nguyễn là anh trai đầu tiên phải ra đảo hoang.

Ở lượt tiếp theo, các đội trưởng dựa trên 4 lần tham gia trò chơi để giành quyền chọn thành viên. Sau mỗi trò chơi, đội trưởng nào có thứ hạng cao hơn được chọn trước.

Đội hình team CONGB được đánh giá cao. Ảnh: NSX.

Tương tự những vòng trước đó, các anh trai biết sáng tác, sản xuất âm nhạc luôn được lựa chọn đầu tiên. Đặc biệt, vòng 3 có phần đấu vũ đạo nên những anh trai có thế mạnh này càng thêm đắt giá. Bởi thế, RIO, buitruonglinh, Jaysonlei hay Cody Nam Võ… là những cái tên được gọi tên đầu tiên. Ngược lại, những anh trai có phần mờ nhạt, chưa mạnh mảng nào như Nhâm Phương Nam, LOHAN, Vương Bình… tiếp tục bị lãng quên, không được các đội trưởng gọi tên ở những lượt đầu tiên, thậm chí phải ra đảo hoang.

Kết thúc quá trình ghép đội, CONGB đang được kỳ vọng cao khi có một đội hình mạnh. Không chỉ sở hữu những anh trai đạt thứ hạng cao như CONGB, Bray, Negav, đội này còn cân bằng các yếu tố, từ vocal, rap tới vũ đạo, trình diễn. Trong đó, CONGB sáng sân khấu với khả năng trình diễn ấn tượng, Cody Nam Võ với thế mạnh vũ đạo có thể nói là top đầu ở chương trình năm nay, Phạm Đình Thái Ngân sở hữu giọng nội lực, còn Bray và Negav nắm bắt xu thế tốt, hứa hẹn tạo nên những bản nhạc hợp thị hiếu.

Cá nhân CONGB cũng rất tự tin về đội hình anh có. Anh trai này thậm chí tuyên bố: “Team này sở hữu những con tướng đủ khiến mọi người bất ngờ. Các team khác hãy dè chừng nhé”.