Bí mật của Đỗ Thị Hà trước khi cưới chồng thiếu gia

Một người bạn tiết lộ Đỗ Thị Hà luôn từ chối diễn show cưới là bởi muốn giữ khoảnh khắc thiêng liêng này cho riêng cô và ông xã.

Mới đây, một người bạn của Đỗ Thị Hà chia sẻ lý do nàng hậu này chưa từng mặc váy cưới dù đã thử rất nhiều phong cách khác nhau. Theo người này, Đỗ Thị Hà từng nhận được không ít lời mời diễn show cưới nhưng luôn từ chối vì muốn giữ khoảnh khắc mặc váy cô dâu cho riêng mình. Đỗ Thị Hà coi trọng khoảnh khắc được khoác lên mình chiếc váy đẹp nhất trong ngày hạnh phúc.

Thời điểm đi thử váy cưới để chuẩn bị cho hôn lễ với chú rể Nguyễn Viết Vương, cũng là lần đầu cô mặc trang phục này. Khi đó, Đỗ Thị Hà vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc.

Dưới bài đăng của người bạn kể trên, Đỗ Thị Hà bình luận: “Không nhận show cưới vì đợi anh tới rước đó”.

Hình ảnh Đỗ Thị Hà trong lễ cưới ở Quảng Trị tối 22/10. Ảnh: Lê Chí Linh.

Vừa qua, Đỗ Thị Hà tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở Thanh Hóa và quê hương chú rể Nguyễn Viết Vương là Quảng Trị. Ngày 9/11 tới, Đỗ Thị Hà sẽ tổ chức thêm tiệc cưới tại Hà Nội. Buổi lễ này dự kiến có sự tham gia của đông đảo đồng nghiệp thân thiết với Đỗ Thị Hà.

Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải có khoảng 2 năm hẹn hò. Trong tiệc cưới ngày 22/10 tại Quảng Trị, Đỗ Thị Hà hạnh phúc nhắn nhủ nửa kia: “Em sẽ nhớ về khoảnh khắc này. Em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ có một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua”.

Cả hai cử hành nghi thức ăn hỏi tại nhà cô dâu vào 16/10. Trong sự kiện này, các hoa hậu, á hậu gồm Thanh Thủy, Kiều Duy, Ngọc Thảo, Minh Thư... có mặt và đảm nhận vai trò phù dâu.

Khoảnh khắc trao nhẫn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân Trong tiệc cưới diễn ra tối 22/10, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương cùng cắt bánh, trao nhẫn... trước sự chúc phúc của họ hàng 2 bên cũng như quan khách.