Dàn phù dâu toàn người đẹp của Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Sau nghi thức tại nhà thờ vào sáng 25/10, Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng chú rể Phát Nguyễn và hai bên gia đình tiếp tục tụ họp tại tư gia nhà gái để tiến hành lễ vu quy. Cổng hoa trước cửa nhà Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu được trang hoàng rực rỡ với tông màu đỏ chủ đạo. Cô chọn phong cách trang trí đơn giản, chỉ sử dụng phông vải và hoa tươi.

Dàn phù dâu gồm những gương mặt quen thuộc trong làng giải trí như Hoa hậu Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, Hoàng Thùy, Mai Ngô, Kim Dung, Ngọc Trân, diễn viên Nguyên Thảo, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Từ sáng sớm, các phù dâu đã có mặt tại nhà gái. Các mâm tráp sính lễ từ nhà trai khá nặng, trong đó có mâm lên đến 24 kg. Các phù dâu phải dồn hết sức mới có thể đỡ nổi những mâm tráp này. Trong khi đó, dàn phù rể bao gồm ca sĩ Mai Tiến Dũng , Quốc Thiên, stylist Hoàng Ku, nhà thiết kế Hứa Lê Đức Anh , MC Minh Xù, Max Trần cùng một số bạn thân của chú rể.

"Tôi muốn không gian nhà mình vừa đủ đẹp, chỉn chu nhưng vẫn giữ được sự gần gũi, không quá khác biệt. Cảm giác ấm áp từ ngôi nhà gia đình khiến tôi hạnh phúc hơn trong ngày trọng đại này", Chế Nguyễn Quỳnh Châu chia sẻ.

Trong dịp này, cô dâu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chú rể Phát Nguyễn đều mặc áo dài được may từ chất liệu lụa đỏ, với điểm nhấn là nhành hoa vải đính trên ngực áo. Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho biết, cô chọn tông màu đỏ để tôn vinh giá trị truyền thống và sự chỉn chu trong những khoảnh khắc quan trọng nhất.

Lễ gia tiên diễn ra trang nghiêm với đầy đủ nghi thức truyền thống. Chú rể Phát Nguyễn cùng đoàn nhà trai bày tỏ sự trân trọng đối với gia đình nhà gái trước khi rước dâu. Chú rể run run khi đứng trước hai họ và được bố cô dâu khen ngợi là đẹp trai. Mẹ cô dâu không kìm được nước mắt khi tiễn con gái về nhà chồng, dặn dò đôi uyên ương phải hòa thuận, nhường nhịn nhau. Bản thân Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng xúc động rưng rưng trong giây phút chuẩn bị chia tay cha mẹ. Sau lễ gia tiên, cô dâu chính thức lên xe hoa về nhà chồng.

Khi cử hành thánh lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định vào sáng cùng ngày, Quỳnh Châu xúc động nhắn nhủ nửa kia: "Em nhận anh làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em".

Cả 2 tổ chức tiệc cưới vào tối 26/10 tại TP.HCM, dự kiến có khoảng 800 khách mời gồm người thân, bạn bè và đồng nghiệp của đôi uyên ương. Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994 tại Đà Lạt, là người mẫu, MC và diễn viên. Cô được chú ý từ Vietnam’s Next Top Model 2014, sau đó mở rộng sang lĩnh vực dẫn chương trình và phim ảnh với các bộ phim Bố già, Hoa hậu giang hồ, Cây táo nở hoa... Năm 2022, Quỳnh Châu đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam.

