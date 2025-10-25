Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Louis Nguyễn nói lời yêu Tăng Thanh Hà

  • Thứ bảy, 25/10/2025 10:48 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Louis Nguyễn bày tỏ biết ơn bà xã Tăng Thanh Hà nhân dịp sinh nhật 39 tuổi của cô. Theo doanh nhân, nữ diễn viên đã giúp anh có cuộc sống ý nghĩa.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 39 của Tăng Thanh Hà, chồng cô là Louis Nguyễn đăng loạt ảnh đời thường của 2 người kèm theo lời nhắn ngọt ngào.

Anh viết: “Gửi vợ Hà xinh đẹp của anh, chúc em một sinh nhật tuyệt vời. Cảm ơn em đã lấp đầy cuộc sống của chúng ta bằng tình yêu, tiếng cười và ý nghĩa. Anh mãi biết ơn vì có em trong cuộc sống của anh. Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh”.

Tang Thanh Ha anh 1

Louis Nguyễn đăng ảnh chúc mừng sinh nhật bà xã. Ảnh: FBNV.

Nhiều năm bên nhau, Louis Nguyễn luôn nhớ và dành cho Tăng Thanh Hà những lời chúc vào mỗi dịp quan trọng như sinh nhật cô hay kỷ niệm ngày kết hôn.

Cuối năm 2024, dịp kỷ niệm 12 năm kết hôn, Louis Nguyễn nhắn nhủ nửa kia: “Kỷ niệm 12 năm ngày cưới của người phụ nữ tuyệt vời này. Thật may mắn khi tìm được một người bạn đời lý tưởng như vậy. Cảm ơn em đã luôn chăm sóc anh, các con và luôn là một người phụ nữ ngọt ngào. Chúc em có thêm nhiều kỷ niệm và trải nghiệm tuyệt vời bên anh”.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn công khai hẹn hò vào năm 2009 rồi tổ chức lễ cưới sau đó 3 năm tại thánh đường ở Manila (Philippines). Nhiều năm qua, hai người ít xuất hiện công khai, sống kín đáo, thường xuyên du lịch để duy trì tình cảm gia đình. Họ có 3 con chung là Richard, Chloe và Mason. Trong đó bé Mason chào đời năm 2021.

Tăng Thanh Hà mới đây tâm sự sau 3 lần sinh con, vóc dáng cô không thay đổi nhiều. Chỉ riêng đôi mắt khó trở lại như xưa. Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà dần học cách làm quen và coi điều đó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ.

“Cũng từ đó, mình nhận ra khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt, mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm. Ai rồi cũng có một phiên bản của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, yêu thương và những ký ức để nhớ”, Tăng Thanh Hà tâm sự nhân dịp sinh nhật tuổi 39.

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.

Minh Hạo

Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà chồng Tăng Thanh Hà Louis Nguyễn

  • Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà

    Tăng Thanh Hà, tên đầy đủ là Tăng Thị Thanh Hà, là một nữ diễn viên được xem là "ngọc nữ" của showbiz Việt. Cô bén duyên với điện ảnh khi tham gia bộ phim "Dốc Tình" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Nhưng đến khi đảm nhiệm vai chính trong bộ phim truyền hình "Bỗng Dưng Muốn Khóc" thì Tăng Thanh Hà mới được nhiều khán giả biết đến. Tháng 11/2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân người Philippines gốc Việt Louis Nguyễn.

    • Ngày sinh: 24/10/1986
    • Chiều cao: 1.66 m
    • Phim nổi bật: Hương Phù Sa (2005), Bỗng Dưng Muốn Khóc (2008), Đẹp Từng Centimet (2009), Mỹ Nhân Kế (20113),...

    Facebook

Đọc tiếp

Con trai NSND Xuan Bac gay chu y hinh anh

Con trai NSND Xuân Bắc gây chú ý

8 giờ trước 09:17 25/10/2025

0

Trong tấm ảnh chụp chung với NSND Xuân Bắc, Nguyễn Nhật Khánh Minh, sinh năm 2007 gây chú ý với ngoại hình sáng, được nhận xét giống hệt bố thời trẻ.

Ngoai hinh kho nhan ra cua Kim Nha hinh anh

Ngoại hình khó nhận ra của Kim Nhã

24 giờ trước 17:58 24/10/2025

0

Kim Nhã mới đây lộ diện với mái tóc cắt ngắn. Nhiều khán giả thắc mắc trước ngoại hình khác lạ của nữ diễn viên.

Bich Phuong chong chenh hinh anh

Bích Phương chông chênh

11 giờ trước 06:50 25/10/2025

0

Với "Thương", Bích Phương mang đến một MV đẹp, thơ mộng nhưng giai điệu bài hát không chưa làm hài lòng số đông khán giả.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý