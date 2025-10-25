Louis Nguyễn nói lời yêu Tăng Thanh Hà

Louis Nguyễn bày tỏ biết ơn bà xã Tăng Thanh Hà nhân dịp sinh nhật 39 tuổi của cô. Theo doanh nhân, nữ diễn viên đã giúp anh có cuộc sống ý nghĩa.

Nhân dịp sinh nhật tuổi 39 của Tăng Thanh Hà, chồng cô là Louis Nguyễn đăng loạt ảnh đời thường của 2 người kèm theo lời nhắn ngọt ngào.

Anh viết: “Gửi vợ Hà xinh đẹp của anh, chúc em một sinh nhật tuyệt vời. Cảm ơn em đã lấp đầy cuộc sống của chúng ta bằng tình yêu, tiếng cười và ý nghĩa. Anh mãi biết ơn vì có em trong cuộc sống của anh. Chúc mừng sinh nhật tình yêu của anh”.

Louis Nguyễn đăng ảnh chúc mừng sinh nhật bà xã. Ảnh: FBNV.

Nhiều năm bên nhau, Louis Nguyễn luôn nhớ và dành cho Tăng Thanh Hà những lời chúc vào mỗi dịp quan trọng như sinh nhật cô hay kỷ niệm ngày kết hôn.

Cuối năm 2024, dịp kỷ niệm 12 năm kết hôn, Louis Nguyễn nhắn nhủ nửa kia: “Kỷ niệm 12 năm ngày cưới của người phụ nữ tuyệt vời này. Thật may mắn khi tìm được một người bạn đời lý tưởng như vậy. Cảm ơn em đã luôn chăm sóc anh, các con và luôn là một người phụ nữ ngọt ngào. Chúc em có thêm nhiều kỷ niệm và trải nghiệm tuyệt vời bên anh”.

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn công khai hẹn hò vào năm 2009 rồi tổ chức lễ cưới sau đó 3 năm tại thánh đường ở Manila (Philippines). Nhiều năm qua, hai người ít xuất hiện công khai, sống kín đáo, thường xuyên du lịch để duy trì tình cảm gia đình. Họ có 3 con chung là Richard, Chloe và Mason. Trong đó bé Mason chào đời năm 2021.

Tăng Thanh Hà mới đây tâm sự sau 3 lần sinh con, vóc dáng cô không thay đổi nhiều. Chỉ riêng đôi mắt khó trở lại như xưa. Tuy nhiên, Tăng Thanh Hà dần học cách làm quen và coi điều đó như một kiệt tác của hành trình làm mẹ.

“Cũng từ đó, mình nhận ra khi chúng ta lớn lên, cơ thể và gương mặt sẽ thay đổi không phải đẹp hơn hay xấu đi, mà là trở nên khác biệt, mang một vẻ đẹp rất riêng của sự trải nghiệm. Ai rồi cũng có một phiên bản của đôi mắt sâu ấy là dấu vết của hành trình, yêu thương và những ký ức để nhớ”, Tăng Thanh Hà tâm sự nhân dịp sinh nhật tuổi 39.