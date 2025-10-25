Bích Phương chông chênh

Với "Thương", Bích Phương mang đến một MV đẹp, thơ mộng nhưng giai điệu bài hát không chưa làm hài lòng số đông khán giả.

Tối 23/10, Bích Phương trở lại với MV Thương - một sản phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích kinh điển Người đẹp ngủ trong rừng. Tuy nhiên, không còn là cô công chúa chờ hoàng tử nữa, Bích Phương đã biến chàng trai thành "người đẹp ngủ" và chính cô thành nhân vật nữ chính với nỗi lo âu đầy ám ảnh.

Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ "ra quân" kể từ thành công của Em xinh “say hi”. Thương cũng là sản phẩm nằm trong album sắp ra mắt của Bích Phương. Kỳ vọng khán giả đặt ra cho MV là rất lớn, nhưng hiệu ứng sản phẩm chưa được như mong đợi.

Bích Phương táo bạo

Bắt đầu bằng lời dẫn chuyện quen thuộc: "Ngày xưa, có một chàng trai rơi vào giấc ngủ vĩnh cửu, chỉ tỉnh dậy bởi nụ hôn từ tình yêu chân thành", với MV Thương, Bích Phương đã mượn motif cổ tích để xây dựng một câu chuyện tình yêu hiện đại. Trong đó, cô vào vai cô gái si tình, yêu điên cuồng đến mức cực đoan, sẵn sàng "giam giữ" người yêu trong giấc ngủ say thay vì đánh thức anh, chỉ vì muốn có anh bên mình trọn đời. Cô gái đó luôn mang theo mình nỗi sợ hãi rằng khi tỉnh giấc, người yêu sẽ rời xa cô mãi mãi.

Thương là một MV đẹp. Đẹp trong bối cảnh, từng khung hình và cả nhan sắc của Bích Phương. Với những trang phục mềm mại, nữ tính, cắt xẻ sâu, khoe trọn vóc dáng và lưng trần, Thương có lẽ là MV gợi cảm, nữ tính và bay bổng nhất từ trước đến nay của Bích Phương.

Bên cạnh đó, ý tưởng trong MV cũng mang tính sáng tạo, dùng cổ tích từ biểu tượng hy vọng để lột tả nỗi ám ảnh sở hữu trong tình yêu. Bích Phương không chỉ hát mà còn diễn xuất, thể hiện sự mâu thuẫn nội tâm qua những cảnh quay mơ màng, kết hợp hình ảnh rừng rậm huyền bí và giai điệu chậm rãi, da diết.

Theo Bích Phương, Thương là những cảm xúc nhẹ nhàng đến với cô sau hành trình dài và bản thân chỉ muốn nói những lời yêu thương với mọi người xung quanh.

Bích Phương khắc họa hình ảnh người phụ nữ có nỗi ám ảnh, chiếm hữu lớn với người cô yêu.

"Tôi là một người trung thực với cảm xúc của chính mình trong âm nhạc. Tôi không bao giờ miễn cưỡng hát ra những cảm xúc không phải của mình ở thời điểm ấy. Ở những bước đi đầu tiên của chu kỳ mới, tôi muốn gửi những điều tốt đẹp tới mọi người", Bích Phương nói.

Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, Thương đã nhận về không ít lời chê bai từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng trong khi phần hình ảnh MV hấp dẫn, đẹp mắt, lãng mạn thì đáng tiếc giai điệu "quá ngang", thiếu những điểm nhấn đột phá để giữ chân người xem. Giai điệu mượt mà, nhẹ nhàng, sâu lắng kết hợp giọng hát ma mị của Bích Phương nhưng dễ trôi tuột, không có "hook" bắt tai, khiến tổng thể giống một bài thơ dài dòng chứ khó trở thành ca khúc lan tỏa.

“Hóng quá trời mà nhạc ngang phè. Bài này cứ bình bình không có điểm nổi bật, được cái MV đẹp. Cảm giác từ lúc rời khỏi Tiên Cookie xong nhạc của Bích Phương không hay như trước”, “Bài này chắc sáng tác tặng Tăng Duy Tân chứ không phải khán giả”, “Tôi rất thích Bích Phương nhưng bài này ngang quá”, khán giả bình luận.

Tiếc cho Bích Phương

Giữa nhiều bình luận trái chiều về sản phẩm mới của Bích Phương, một khán giả đã có những tâm sự dài. Người này bày tỏ: “Tôi thật sự nhớ Bích Phương của những năm trước, cái thời của Gửi anh xa nhớ, Có khi nào rời xa, Em muốn, Chỉ là em giấu đi… Mỗi bài hát hồi đó đều mang một nỗi buồn rất nhẹ, rất đời, nghe vào là thấy tim mình mềm lại. Cách hát của Bích Phương khi ấy cũng mộc mạc, trong trẻo mà đầy cảm xúc, không cần kỹ xảo, vũ đạo hoành tráng, chỉ cần giọng hát và ca từ là đủ khiến người ta nhớ mãi. Còn mấy bài gần đây, không biết do mình lớn rồi hay âm nhạc thay đổi, mà nghe hoài vẫn không thấy ‘chạm’ được như xưa”.

Có lẽ, sự kỳ vọng quá lớn từ Em xinh “say hi” - chương trình đình đám, nơi Bích Phương lọt top 5 - và cái bóng quá lớn của những sản phẩm trước như Bùa yêu, Bao giờ lấy chồng, Gửi anh xa nhớ… đã khiến Thương bị so sánh khắt khe.

Đầu năm 2024, khi Bích Phương phát hành MV Nâng chén tiêu sầu, nữ ca sĩ cũng phải đối mặt với những ý kiến tiêu cực. Bài hát có sự tham gia sáng tác của Tăng Duy Tân. Nâng chén tiêu sầu được nhận định bắt tai nhưng giai điệu lẫn cấu trúc bài hay đoạn drop không khác biệt so với những bài hát trước của Tăng Duy Tân. Không ít khán giả thậm chí cho rằng Nâng chén tiêu sầu là bản sao của Cắt đôi nỗi sầu do Tăng Duy Tân phát hành và thể hiện.

Hình ảnh của nữ ca sĩ trong MV mới.

Sau liên tiếp 2 sản phẩm đều gặp phản ứng tiêu cực, như thể Bích Phương đang thử nghiệm hướng đi mới mà chưa tìm được công thức hoàn hảo.

Đáng chú ý, sự "chông chênh" này được cho là bắt nguồn từ việc Bích Phương chia tay nhạc sĩ Tiên Cookie - "người bạn đồng hành" từng mang đến cho cô những bản hit như Gửi anh xa nhớ hay Đi đu đưa đi. Từ sau khi "đường ai nấy đi", âm nhạc của Bích Phương dần chuyển hướng, tập trung hơn vào yếu tố kể chuyện và cảm xúc nội tại, nhưng lại thiếu đi sự bắt tai, dễ nhớ mà Tiên Cookie từng mang lại. Có thể vì thế mà Thương đang chưa có được thành tích nổi bật, xứng tầm với danh tiếng của Bích Phương. Sau 21 giờ đăng tải, MV đạt hơn 300.000 lượt xem.

Dù sao, Thương vẫn là minh chứng cho sự nỗ lực của Bích Phương trong sáng tạo. Nó không chỉ kể chuyện tình yêu mà còn lật mở những khía cạnh rất mới trong âm nhạc, con người và nội tâm của Bích Phương. Giọng ca sinh năm 1989 cũng thử nghiệm làm việc với những cộng sự mới và lần này là Tuimi, 2Pillz.