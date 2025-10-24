Công an TP.HCM cảnh báo nhiều ca khúc

Những ca khúc ''Miền mộng mị'' của GDucky, ''CLME'' của Hoàng Tôn x Andree x Tinle... vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM cảnh báo.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM vừa cảnh báo nhiều bài nhiều bài hát có "ca từ đang cổ xúy tệ nạn". Theo đại diện PC04, nhiều ca khúc thịnh hành chứa nội dung gián tiếp cổ vũ việc sử dụng chất cấm, bạo lực, lối sống lệch chuẩn.

Qua rà soát, nhận thấy nhiều ca khúc sử dụng ngôn từ ẩn dụ, tiếng lóng hoặc hình ảnh gợi liên tưởng đến việc sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện. Dù có thể xuất phát từ dụng ý nghệ thuật hoặc phong cách biểu đạt riêng của tác giả, song việc đưa những yếu tố này vào ca từ dễ tạo ra sự hiểu sai, thậm chí vô tình cổ xúy cho hành vi lệch chuẩn, nhất là đối với giới trẻ.

Chẳng hạn Châm cho anh một điếu sà cân, để anh quên đi nỗi nhớ em… (Miền mộng mị của GDucky), Chờ anh một chút để anh đi anh lấy, pha vào chai nước chút MDMA... (CLME của Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Order cho anh điếu shisa, chút cỏ vào đấy... chơi xong E anh đưa em Molly (Kẹo của Andree)...

Miền mộng mị bị công an TPHCM gọi tên do có ca từ lệch chuẩn.

Những cụm từ như Molly, MDMA, cỏ, E vốn là từ lóng chỉ chất gây nghiện, phổ biến trong các hội nhóm sử dụng ma túy tổng hợp. Khi xuất hiện trong âm nhạc, chúng dễ khiến người trẻ tò mò, tìm hiểu, thậm chí bắt chước.

Không ít khán giả từng phản ánh rằng nhiều MV hiện nay lạm dụng hình ảnh tiệc tùng, khói thuốc, chất lạ, khiến âm nhạc mất đi ý nghĩa nhân văn, trong khi ranh giới giữa “sáng tạo” và “cổ xúy” ngày càng mong manh.

Trên mạng xã hội, hàng nghìn bình luận yêu cầu cơ quan quản lý văn hóa kiểm duyệt chặt hơn đối với các ca khúc lan truyền trên nền tảng trực tuyến. “Không thể để nghệ thuật bị lợi dụng, bình thường hóa tệ nạn” - một khán giả viết.

Theo PC04, dù việc sáng tác mang tính cá nhân và cảm xúc, nhưng người nghệ sĩ phải ý thức về tầm ảnh hưởng xã hội của mình. Một câu hát viral có thể thành trào lưu. Nếu nội dung lệch chuẩn, nó gieo mầm tiêu cực trong nhận thức người nghe.

Cơ quan công an khuyến nghị các nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc cần thận trọng trong việc lựa chọn lời ca, hình ảnh và thông điệp truyền tải, đảm bảo phù hợp với chuẩn mực văn hóa, pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam.