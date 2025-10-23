Sự sụp đổ của Lương Bằng Quang

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội "Đưa hối lộ". Những ngày qua, Lương Bằng Quang liên tục gây tranh cãi khi đăng các bài viết về vợ anh là Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98). Nam ca sĩ này thậm chí livestream đọc bức thư được cho là của Ngân 98 trước khi bị bắt giữ. Rồi vài ngày sau đó, Lương Bằng Quang lên tiếng xin lỗi và cho biết trong lúc rối trí anh đã có những chia sẻ gây hiểu nhầm về bức thư của Ngân 98.

Trong những năm gần đây, Lương Bằng Quang thường được nhắc tới bởi những ồn ào, đặc biệt là chuyện tình cảm với Ngân 98. Từng là ca, nhạc sĩ có nhiều bản hit nhưng sau đó Lương Bằng Quang tập trung hơn cho việc kinh doanh, quản lý Ngân 98. Anh đồng hành cùng cô trong các chuyến đi diễn DJ. Cả hai cũng thương phô trương cuộc sống sang chảnh với xe sang.

Trước đó, khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, Ngân 98 từng khai Hộ kinh doanh ZuBu Shop do chồng cô Lương Bằng Quang phụ trách, còn M.T.V. là người được nhờ đứng tên. Ngân cho biết thêm Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop. Trước khi bị bắt, Ngân 98 từng bày tỏ quan điểm không cho chồng cô nắm giữ tài sản. "Em mà có mệnh hệ gì thì 100% tài sản của em phải đưa vô quỹ từ thiện cho trẻ mồ côi hết. Bởi Ngân không có ngó ngàng tới tài sản của chú Quang nên cũng không muốn bất kỳ một ai, kể cả chú Quang ngó tới, bởi tôi làm ra là để cho Ngân", cô nói.

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng vào những năm của thập niên 2000. Âm nhạc của Lương Bằng Quang dễ nghe, giai điệu bắt tai, cơ từ đơn giản nên phù hợp với thị hiếu khán giả. Trong đó, Đôi chân thiên thần do Lam Trường thể hiện góp phần quan trọng khi củng cố chỗ đứng của Lương Bằng Quang ở thị trường âm nhạc. Bài hát này cũng giúp anh trở thành người trẻ nhất nhận giải Nhạc sĩ được yêu thích tại Làn Sóng Xanh 2004.

Sau đó, Lương Bằng Quang hợp tác với rất nhiều ca sĩ khác nhau. Ở tư cách ca sĩ, Lương Bằng Quang có Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, Đừng làm nỗi đau thêm dài là hit. Đây là 2 trong số những ca khúc viral nhất thị trường nhạc Việt vào đầu thập niên 2000. Thời điểm đó, đông đảo khán giả yêu thích, thuộc từng ca từ trong bài hát. Đừng làm nỗi đau thêm dài cũng thắng giải Ca khúc yêu thích Bài hát Việt 2005.

Từ nhạc sĩ tài năng, có bản hit để khẳng định tên tuổi trên thị trường, Lương Bằng Quang sau đó sa đà vào những tranh cãi, từ ồn ào tình cảm với Ngân 98 và người cũ, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ hay lối hành xử lố, phát ngôn sốc, chiêu trò. Tất cả là khởi đầu cho sự sụp đổ hình ảnh của một ca - nhạc sĩ và những ồn ào gần đây là đỉnh điểm khiến khán giả hoàn toàn mất niềm tin, những cảm tình từng dành cho anh thời có những bản hit được yêu thích.

Bạn đang ăn vì thích… hay ăn để sống khỏe?

Chúng ta đang sống trong một thời đại thịnh vượng chưa từng có với công nghệ phát triển, đời sống tiện nghi, y học hiện đại. Nhưng nghịch lý thay, bệnh tật lại ngày càng phổ biến, thậm chí còn “trẻ hóa” một cách đáng sợ.

Làm sao để ăn đúng và hiểu đúng về thực phẩm? Làm sao để đưa ăn uống trở về với vai trò vốn có của nó? Đó chính là lý do cuốn sách Minh triết trong ăn uống phương Đông ra đời. Cuốn sách không phải một cẩm nang ăn kiêng, cũng không đơn thuần là tập hợp công thức nấu ăn mà là một lời cảnh tỉnh quan trọng đến độc giả rằng cách bạn ăn đang quyết định chất lượng sống, sức khỏe tinh thần và cả tuổi thọ của mình.