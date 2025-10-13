Lương Bằng Quang - chồng Ngân 98 là ai

Những năm gần đây, Lương Bằng Quang không ra sản phẩm mới mà tập trung đi diễn cùng vợ là Ngân 98. Hai người vướng không ít ồn ào.

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Ngân 98 khai nhận thành lập - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã làm việc với Lương Bằng Quang - chồng của Ngân 98. Tại cơ quan chức năng, Ngân 98 khai Hộ kinh doanh ZuBu Shop do chồng cô Lương Bằng Quang phụ trách, còn M.T.V. là người được nhờ đứng tên. Ngân cho biết thêm Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang vướng nhiều ồn ào. Ảnh: FBNV.

Hiện tại, cộng đồng mạng tràn vào trang cá nhân của Lương Bằng Quang và để lại nhiều bình luận tiêu cực.

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, là ca sĩ, nhạc sĩ. Anh bắt đầu được biết đến vào những năm 2000. Ở tuổi 22, anh là người trẻ nhất nhận giải Nhạc sĩ được yêu thích tại Làn Sóng Xanh 2004 nhờ ca khúc Đôi chân thiên thần (do Lam Trường thể hiện). Lương Bằng Quang có nhiều khúc nổi tiếng do anh tự trình bày hoặc hợp tác với ca sĩ khác, chẳng hạn Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, Đừng làm nỗi đau thêm dài (giải Ca khúc yêu thích Bài hát Việt 2005)... Lời ru rừng xanh (Đan Trường), Hương tháng giêng (Quang Vinh), Với anh em vẫn là cô bé (Hồ Quỳnh Hương)...

Sau này, Lương Bằng Quang ít ra mắt sản phẩm mới, chuyển sang hòa âm phối khí, dạy thanh nhạc và sản xuất MV. Những năm qua, anh chủ yếu nhận show biểu diễn nhỏ lẻ, hoặc làm quản lý cho công việc DJ của vợ.

Trong sự nghiệp, Lương Bằng Quang cũng có nhiều ồn ào. Ví dụ trong gameshow Sao nối ngôi, Lương Bằng Quang bị chỉ trích nặng nề vì trả lời nhạc sĩ Thái Châu một cách thiếu tôn trọng. Sau đó, anh phải công khai xin lỗi trên mạng xã hội.

Khi đưa Ngân 98 đi diễn tại bãi biển Bãi Cháy (Quảng Ninh), Lương Bằng Quang bị một nam MC trẻ (khoảng 20 tuổi) đấm vào bụng với lý do "không tôn trọng". Sự việc gây xôn xao mạng xã hội thời điểm đó.

Sau đó, anh vướng tai tiếng nhiều nhất là chuyện tình cảm với Ngân 98. Lương Bằng Quang từng có một mối tình kéo dài 6 năm, sau đó gặp Ngân 98.

Ngân 98 và Lương Bằng Quang gắn bó từ khoảng 2017. Thời gian đầu, hai người liên tục gây tranh cãi. Ngoài ra, việc Ngân 98 có gu thời trang gợi cảm, thậm chí bị chê phản cảm cũng gây tranh luận.

Hai người này thường xuyên kể chuyện đời tư, thậm chí phát ngôn sốc trong những buổi livestream. Năm 2019, Ngân 98 tố Lương Bằng Quang ngoại tình, đuổi cô khỏi nhà và đổi mật khẩu, thậm chí chặn liên lạc. Sau đó, Lương Bằng Quang cho biết hai người đã chia tay. Vài tháng sau, họ tái hợp.

Cũng trong năm 2019, Lương Bằng Quang gây xôn xao khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi ngoại hình. Anh còn bị cho là cùng bạn gái cố tình chiêu trò để gây chú ý, tìm kiếm lại sự nổi tiếng. Năm 2024, họ cho biết đã đăng ký kết hôn, tung loạt bộ ảnh cưới.

Hồi tháng 5, mạng xã hội xuất hiện nhiều tranh cãi về nghi vấn các sản phẩm chứa chất cấm. Một số sản phẩm liên quan đến DJ Ngân 98 là Super Detox X3, X7 Plus và X1000 được rao bán trên các sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng mỗi hộp. Cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh.