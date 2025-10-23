Lương Bằng Quang trước khi bị bắt

Công an TP.HCM bắt giam Lương Bằng Quang về tội "Đưa hối lộ". Trước khi bị bắt, nam ca sĩ liên tiếp có hành vi bất ổn trên mạng xã hội.

Theo Báo Công an TP.HCM, ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội "Đưa hối lộ"; Lê Sỹ Cường về tội "Môi giới hối lộ". Đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả đối tượng có liên quan.

Trước khi bị bắt, Lương Bằng Quang có nhiều hành xử bất ổn. Trên mạng xã hội, nam ca sĩ nhiều lần đăng tải các video gây bức xúc. Cụ thể, tối 16/10, Lương Bằng Quang đăng video đầu tiên sau khi vợ là Ngân 98 bị bắt tạm giam.

Lương Bằng Quang vướng nhiều ồn ào trước khi bị bắt.

Trong video, người này đọc bức thư được cho là của Ngân 98 có nội dung: "Giờ đây, dù tôi phải đi một nơi xa trong thời gian dài, tôi vẫn là tôi nhưng trong một phiên bản khác. Phiên bản biết lắng nghe hơn, yêu thương hơn và trân trọng những khoảnh khắc bình yên". Lời cuối, cô mong mọi người sẽ sống tốt.

Hai ngày sau, Lương Bằng Quang lại đăng tải thêm video, nói lời xin lỗi khán giả. Ca sĩ cho biết bản thân rối trí những ngày qua nên đã chia sẻ thông tin chưa đúng về "bức tâm thư của Ngân 98", gây hiểu lầm.

"Rối trí, yếu sức vì quá sợ, rồi đến cảm giác hạnh phúc khi lục được tin nhắn nên tôi linh cảm là vợ muốn nhắn thông điệp này cho mình và những người quan tâm. Nhưng qua cách trình bày của tôi khiến mọi người lo lắng và hiểu lầm, vì tôi đăng tải vào giữa lúc biến cố", Lương Bằng Quang nói.

Tiếp đó, Lương Bằng Quang xin lỗi vì gây hiểu lầm đó là bức tâm thư của Ngân 98 trước khi bị bắt. Anh giải thích đó chỉ là dòng tin nhắn cô viết để thể hiện sự biết ơn.

Những video của Lương Bằng Quang đều nhận chỉ trích từ công chúng. Nhiều tài khoản mạng để lại bình luận phản ứng và thả "phẫn nộ" dưới các bài đăng của nam ca sĩ.

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, là ca sĩ, nhạc sĩ. Anh bắt đầu được biết đến vào những năm 2000. Ở tuổi 22, anh là người trẻ nhất nhận giải Nhạc sĩ được yêu thích tại Làn Sóng Xanh 2004 nhờ ca khúc Đôi chân thiên thần (do Lam Trường thể hiện). Lương Bằng Quang có nhiều khúc nổi tiếng do anh tự trình bày hoặc hợp tác với ca sĩ khác, chẳng hạn Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm, Đừng làm nỗi đau thêm dài (giải Ca khúc yêu thích Bài hát Việt 2005)... Lời ru rừng xanh (Đan Trường), Hương tháng giêng (Quang Vinh), Với anh em vẫn là cô bé (Hồ Quỳnh Hương)...

Sau này, Lương Bằng Quang ít ra mắt sản phẩm mới, chuyển sang hòa âm phối khí, dạy thanh nhạc và sản xuất MV. Những năm qua, anh chủ yếu nhận show biểu diễn nhỏ lẻ, hoặc làm quản lý cho công việc DJ của vợ.