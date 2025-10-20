Running Man Vietnam lấy tiền từ đâu để sản xuất và ăn chia ra sao?

Sự trở lại của Running Man Vietnam thu hút sự quan tâm từ khán giả mộ điệu show thực tế. Không chỉ vậy, nhiều thương hiệu lớn cũng đổ hàng tỷ cho game show này.

Cục diện game show Việt ngày càng trở nên đa dạng với sự "tham chiến" của nhiều ông lớn trong ngành sản xuất reality show. Những năm trước, Yeah1 và DatViet VAC thống trị đường đua. Song năm nay, nhiều tên tuổi khác như Zeit Media, Lenom Việt Nam, gần nhất có Forest Studio cũng lần lượt tung ra những "quân bài".

Trong đó, sự trở lại của Running Man Vietnam mùa 3 với công lớn thuộc về Forest Studio đang là chương trình nhận sự quan tâm, bàn luận sôi nổi từ công chúng trong tháng 10.

Sau những tập đầu, chương trình đang cho thấy mức độ đầu tư lớn về bối cảnh, format, kịch bản cùng dàn cast hùng hậu, với những ngôi sao như Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus... Mỗi tập của chương trình dự kiến "ngốn" hàng tỷ đồng. Để có thể đủ tiềm lực về tài chính sản xuất show, Forest Studio không "một mình một ngựa" mà cần sự đầu tư, tài trợ từ nhiều nhãn hàng. Sự hiện diện của loạt thương hiệu, từ resort, nước uống tăng lực, thực phẩm đến thời trang... phủ bóng và chi phối show thực tế, ở nhiều khía cạnh.

Running Man 'hút' loạt nhãn hàng

Không khó để nhận ra nhiều thương hiệu lớn chi tiền tài trợ, đồng hành với mùa 3 của chương trình truyền hình thực tế. Trong đó, nước mắm Nam Ngư và tương ớt Chinsu (thuộc Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Masan) là nhà tài trợ kim cương. Thương hiệu nước xả Downy (tập đoàn P&G); nước tăng lượng M-150 đến từ Thái Lan; Dookki (Hàn Quốc) là các nhà tài trợ đồng hành. Ngoài ra, Running Man Vietnam còn có sự tài trợ về khâu lưu trú và địa điểm ghi hình đến từ Meliá Vinpearl Phú Quốc, Wyndham Garden Grandworld Phú Quốc, Corona Resort...

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Phan Viết Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty GMC cho biết việc các nhãn hàng đổ tiền đầu tư hoặc tài trợ cho Running Man Vietnam mùa 3 xuất phát từ nhiều lý do, trong đó bảo chứng của thương hiệu và sự xuất hiện từ dàn cast đình đám là những yếu tố cốt lõi.

"Các nhãn hàng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến thương hiệu cá nhân của nghệ sĩ. Họ không chỉ xem show, họ 'mua' cả lượng người theo dõi và uy tín cá nhân của nghệ sĩ đó. Vì thế, sự góp mặt của những ngôi sao như Trấn Thành, Lan Ngọc, Anh Tú Atus hay nhóm nghệ sĩ mới như Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P giúp cho Running Man Vietnam thu hút tài trợ của nhiều thương hiệu", ông Phan Viết Thắng cho biết.

Running Man Vietnam mùa 3 thu hút nhiều nhãn hàng đồng hành.

Chung quan điểm, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, Giảng viên Cao cấp ngành Truyền thông Chuyên nghiệp, Đại học RMIT cho rằng việc các thương hiệu đầu tư vào những chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn như Running Man Vietnam không chỉ là một hoạt động quảng cáo đơn thuần, mà là một phần chiến lược marketing đa nền tảng với nhiều lợi ích cộng hưởng.

Việc logo, sản phẩm và tên thương hiệu xuất hiện liên tục trong chương trình lượng người xem lớn, đồng thời với các hoạt động truyền thông khác, kích hoạt thương hiệu đã lên kế hoạch từ trước giúp gia tăng độ nhận biết thương hiệu một cách nhanh chóng. Với các thương hiệu mới, việc liên kết với chương trình game show chất lượng cao sẽ giúp nâng cao đáng kể uy tín của thương hiệu. Sự liên kết này tạo ra một kết nối cảm xúc tích cực. Khán giả có thể phát triển "brand love" (tình yêu thương hiệu) vì nhãn hàng đã góp phần tạo nên chương trình mà họ mong đợi mỗi tuần.

Đặc biệt, nếu thương hiệu trở thành một nhân vật hoặc một công cụ quan trọng trong câu chuyện của game show thì sẽ tạo được sự yêu thích với thương hiệu, gắn liền với bối cảnh, tình huống của chương trình đó.

Ngoài ra, Running Man quy tụ những người nổi tiếng có lượng người hâm mộ đông đảo. Khi những nghệ sĩ này trực tiếp sử dụng, tương tác hoặc nói về sản phẩm của nhà tài trợ, họ đang gián tiếp bảo chứng cho thương hiệu đó. Sự tin cậy, chuyên môn và sức hút của các nghệ sĩ có tác động mạnh mẽ đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng.

Quan trọng hơn, tham gia tài trợ cho game show giúp nhãn hàng có thể tác động mạnh mẽ đến hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Thông qua các hoạt động đi kèm với chương trình như minigame tặng sản phẩm, mã giảm giá độc quyền giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng. Về dài hạn, khi nhận diện và sự yêu thích thương hiệu tăng lên, khách hàng sẽ ưu tiên lựa chọn sản phẩm của nhà tài trợ khi có nhu cầu mua sắm.

Chương trình quy tụ dàn cast đình đám gồm Trấn Thành, Lan Ngọc, Anh Tú Atus...

Quy trình "gọi vốn" của nhà sản xuất Running Man Vietnam đối với các nhãn hàng bắt đầu từ việc xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh để chào bán. Sản phẩm đó phải đáp ứng những yêu cầu: Format chương trình hấp dẫn, độc đáo với đối tượng khán giả rõ ràng, phù hợp với xu hướng giải trí của thị trường; Dàn nghệ sĩ, KOLs tham gia chương trình; Các kênh (bảo trợ) truyền thông của chương trình; Các chỉ số (KPIs) về mặt truyền thông của chương trình và cách các thương hiệu có thể tham gia chương trình (gián tiếp hoặc trực tiếp).

Dựa trên tổng kinh phí dự trù, nhà sản xuất sẽ thiết kế các gói tài trợ với những quyền lợi tương ứng theo các dạng như nhà tài trợ chính/độc quyền với mức đầu tư cao nhất đi kèm những quyền lợi tối đa như logo xuất hiện ở vị trí trung tâm, độc quyền quảng cáo đầu tiên, sản phẩm được lồng ghép sâu vào nội dung; Nhà tài trợ theo từng tập của chương trình hay độc quyền cho từng sản phẩm/dịch vụ hoặc tài trợ hiện vật/địa điểm bằng sản phẩm (trang phục, đồ ăn, thức uống) hoặc cung cấp địa điểm ghi hình để đổi lấy quyền lợi quảng bá phù hợp.

Nhãn hàng chi phối show thực tế

Thương vụ kinh doanh ngắn hạn giữa nhãn hàng - nhà sản xuất, mang lại lợi lớn cho cả hai bên, trong trường hợp Running Man Vietnam gây sốt. Ở góc độ nhà sản xuất, việc có nguồn ngân sách lớn giúp họ giải quyết được khâu đầu tiên và cũng quan trọng nhất, trong quá trình thực hiện dự án. Nhờ vậy, đội ngũ sản xuất không phải quá lo lắng, bận tâm vấn đề tài chính, để có thể dành thời gian đó, tập trung cho chất lượng chương trình

Song sự chi phối của các nhãn hàng đối với chương trình truyền hình thực tế cũng là con dao hai lưỡi. Trong nhiều game show, hình ảnh các nhãn hàng xuất hiện dày đặc, đôi khi không phù hợp với mạch chương trình, ảnh hưởng cảm xúc tới người xem. Thậm chí tình trạng "quảng cáo hóa game show" đang ngày càng phổ biến, khiến khán giả bức xúc.

Show thực tế ghi hình ở nhiều bối cảnh đẹp.

Đơn cử, ở tập hai của Running Man Vietnam mùa 3, cảnh Anh Tú Atus và các thành viên dành quá nhiều thời gian để quảng cáo cho thương hiệu nước mắm Nam Ngư phần nào khiến khán giả khó chịu.

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long cho hay có một ranh giới mong manh giữa tích hợp hiệu quả và quảng cáo gây khó chịu. Và ngay cả những nhà sản xuất kinh nghiệm nhất cũng có thể mắc sai lầm. Điều đó buộc các nhà sản xuất và thương hiệu phải tinh tế hơn, sáng tạo trong việc sản xuất game show nhằm cân bằng yếu tố giải trí - quảng cáo. Qua đó, họ phải tích hợp sản phẩm một cách tự nhiên vào câu chuyện hoặc môi trường game show để biến thương hiệu trở thành một phần của thế giới nội dung, chứ không phải là một sự gián đoạn dành cho quảng cáo 5s-10s.

Ngoài ra, theo ông Phan Viết Thắng, khi ký kết hợp đồng tài trợ, giữa nhà sản xuất và nhãn hàng ràng buộc nhiều điều khoản, trong đó có cam kết về chỉ số truyền thông như tổng lượt xem YouTube, độ phủ trên mạng xã hội, số lượng bài viết, hashtag, thảo luận, mention thương hiệu được đo qua social listening và tỷ lệ hiển thị thương hiệu (logo visibility) trong toàn bộ chương trình.

Nếu các chỉ số này không đạt, hai bên sẽ có điều khoản điều chỉnh hoặc bù truyền thông. Ví dụ, nhà sản xuất có thể tăng thời lượng xuất hiện thương hiệu trong các tập sau hoặc đẩy thêm chiến dịch truyền thông song hành trên kênh chính thức của show, YouTube Shorts, TikTok, hoặc fanpage nghệ sĩ trong dàn cast.

"Bên cạnh đó, một số hợp đồng lớn còn quy định "media make-good" là phải bù lượng reach tương đương bằng quảng cáo, TVC hoặc bài PR ngoài show nếu kết quả không đạt cam kết. Điều này phản ánh một thực tế là hiện tại, tài trợ show không còn là đặt tiền để gắn logo như trước nữa, mà là một giao dịch truyền thông có chỉ số đo lường rõ ràng, có trách nhiệm và có hiệu suất đầu tư cụ thể", ông Thắng nói thêm.