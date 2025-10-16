Lý do show có Trấn Thành, Trường Giang hạ nhiệt

Sau tập mở màn gây sốt, Running Man Vietnam hụt hơi ở tập hai. Trong khi đó, 2 ngày 1 đêm cũng cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt ở mùa mới nhất.

Đường đua game show Việt vẫn nóng lên từng ngày. Trong cuộc đấu căng thẳng, các nhà sản xuất Việt không chỉ chi hàng chục tỷ đồng để đầu tư vào game show, chiêu mộ dàn cast mà còn đổ tiền không nhỏ để quảng bá, truyền thông cho từng tập của chương trình.

Sau khi Runnning Man Vietnam mùa 3 lên sóng, thị trường game show càng trở nên đa dạng, nhiều “khẩu vị” hơn cho khán giả truyền hình. Cùng thời điểm với Running Man Vietnam là 2 ngày 1 đêm. Hai chương trình tương đồng về format, mức độ đầu tư, đồng thời quy tụ dàn ngôi sao đình đám của showbiz Việt, được đánh giá là “kỳ phùng địch thủ”.

Tiếc cho Running Man Vietnam

Ngay từ khi công bố trở lại đến khi lần lượt tung ra dàn cast, gồm những cái tên đình đám như Trấn Thành, Anh Tú Atus, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P, Running Man Vietnam mùa 3 được khán giả trông chờ và háo hức hơn bao giờ hết.

Không để người xem thất vọng, tập 1 của chương trình truyền hình thực tế nhanh chóng gây sốt. Theo thống kê sơ bộ, sau 9 ngày phát sóng, tổng lượt xem của tập mở màn ghi nhận 8,5 triệu. Con số này vượt xa tập 3 của Anh trai “say hi”, khi công chiếu cùng thời điểm. Dữ liệu từ Socialite (từ ngày 1/10 đến 7/10), tập đầu tiên của Running Man Vietnam vươn lên đứng đầu trong bảng tổng sắp các game show của tuần, với 408.527 lượt thảo luận. Xếp sau Running Man Vietnam là Anh trai "say hi" (379.455 lượt thảo luận) và 2 ngày 1 đêm (166.596 lượt thảo luận).

Tập hai của Running Man Vietnam nhận nhiều phản ứng trái chiều.

Các clip ngắn, ghi lại những trò chơi, khoảnh khắc tung hứng, "quăng miếng" hài hước giữa các thành viên của chương trình thực tế cũng thu hút hàng triệu lượt theo dõi từ khán giả.

Tuy nhiên, show thực tế được trông đợi nhất bỗng hụt hơi từ tập 2, lên sóng ngày 11/10. Không chỉ lượt xem giảm mạnh so với tập mở màn, kịch bản của tập 2 cùng các trò chơi bị nhận xét kém hấp dẫn, kịch tính.

Nội dung tập hai lê thê, dài dòng ở phần mở đầu giới thiệu cùng màn giao lưu giữa các thành viên với khách mời. Trong khi thời lượng chương trình chỉ kéo dài 90 phút, mở màn đã chiếm 20 phút, khiến cho tổng thể tập 2 gây khó chịu, mệt mỏi cho người xem.

Không chỉ vậy, việc Ninh Dương Lan Ngọc - một thành viên được xem là lăn xả nhất show - gặp chấn thương, dẫn đến phải ngồi một chỗ trong suốt tập 2 cũng gây ảnh hưởng đến mạch chương trình.

Các trò chơi ở màn tranh đấu cổ phần hay xé bảng tên vốn là đặc sản của Running Man Vietnam bị chê thiếu sức thu hút. Trấn Thành, Quang Trung, Anh Tú Atus - ba nhân tố tạo nên những mảng miếng hài hước, thu hút khán giả - lại bị xé bảng tên đầu tiên. Càng về sau, màn liên minh hay xé bảng tên giữa các thành viên diễn ra nhanh, dễ đoán. Ở cuối tập 2, khi Trang Pháp tiến tới xé bảng tên Liên Bỉnh Phát, rồi nữ ca sĩ bị JSOL xé ngược lại, chỉ diễn ra chớp nhoáng.

"Tập này phần xé bảng tên hơi nhạt so với tập mở màn. Diễn biến các trò chơi cũng không hấp dẫn. Nhưng bù lại một số khoảnh khắc giữa Liên Bỉnh Phát và Trang Pháp ở thử thách "trận đấu bụng phồng" được đội ngũ biên tập dàn dựng khá hài hước, gây cười"; "Thời lượng tập 2 phân bổ thiếu hợp lý, nhịp game quá nhanh, xé bảng tên lại trôi tuột. Highlight gần như hết nội dung luôn"; "Có thể việc Ninh Dương Lan Ngọc bị chấn thương khiến nhà sản xuất phải thay đổi kịch bản. Cũng hơi tiếc vì thiếu Lan Ngọc tham gia các trò chơi ở tập 2"... là những nhận xét từ khán giả.

Trấn Thành vẫn cho thấy sự lăn xả, nhiệt huyết qua từng thử thách.

Sau hai tập, các thành viên cũ như Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát vẫn giữ được phong độ. Trong vai trò người cầm trịch, Trấn Thành biết cách kết nối giữa các thành viên, giữ được nhịp chương trình. Anh cũng lăn xả hết mình trong từng thử thách và không ngại tranh chấp, "chơi dơ". Tương tự, Liên Bỉnh Phát vẫn là người đảm bảo phong độ về thể lực và sự nhanh nhẹn.

Các nhân tố mới như Anh Tú Atus, Quang Trung đang nhập cuộc tốt. Trong khi đó, Quang Tuấn và Quân A.P với tính cách hiền lành, kém hoạt ngôn cùng khả năng ứng biến chậm, đang có phần lạc lõng giữa dàn cast.

2 ngày 1 đêm giảm nhiệt

Bước sang mùa thứ 4, 2 ngày 1 đêm - show thực tế đến từ "ông lớn" DatViet VAC đang đối mặt với bài toán về sự mới mẻ, sáng tạo trong format, trò chơi trên một dàn cast là những gương mặt cũ đã đi qua nhiều mùa như Trường Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn...

Dù lượt xem của mỗi tập trong mùa mới nhất vẫn duy trì con số ổn định, từ 3-9 triệu. Song độ bàn luận, hiệu ứng của chương trình vẫn bị bỏ xa, sau các show như Anh trai "say hi" hay gần nhất là Running Man Vietnam.

Tương tự các mùa trước, 2 ngày 1 đêm chặng 4 vẫn là hành trình của dàn cast đi đến nhiều tỉnh, thành phố khắp Việt Nam, với loạt thử thách gắn liền ẩm thực, di sản và con người địa phương. Tại đây, họ trải qua các trò chơi đơn giản, sau đó là màn tâm sự, giao lưu, "quăng miếng" giữa các thành viên. Trường Giang vẫn giữ vai trò anh cả, dẫn dắt chương trình. Các thành viên như Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan là các nhân tố mang lại tiếng cười, trong khi HIEUTHUHAI nổi bật với ngoại hình điển trai, là "em út" được các anh trai cưng chiều trong show.

Để tạo ra màu sắc mới cho chương trình, 2 ngày 1 đêm "chiêu mộ" thêm dàn khách mời là các nghệ sĩ như Kaity Nguyễn, Quỳnh Anh Shyn, Lâm Hùng. Song sau tất cả, bài toán khó mà 2 ngày 1 đêm được đặt ra từ đầu, vẫn chưa có lời giải.

2 ngày 1 đêm giảm nhiệt ở mùa 4.

Không chỉ vậy, ở một số tập mới nhất, chương trình còn liên tục vấp tranh cãi. Cụ thể, ở tập 82, trong trò chơi phá thành, Lê Dương Bảo Lâm bị trượt ngã, khiến những viên gạch trang trí rơi xuống đầu. Trong clip hậu trường, nam diễn viên bị rách nhẹ vùng đầu và phải băng bó ngay tại chỗ, song may mắn không bị thương nặng, vẫn có thể tiếp tục ghi hình.

Một trò chơi khác ở tập 81 là dùng màng bọc thực phẩm quấn phần đầu của diễn viên Lê Dương Bảo Lâm cũng vấp chỉ trích dữ dội. Sau đó, nhà sản xuất phải lên tiếng xin lỗi.

"Việc nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm sử dụng màng bọc là giải pháp tạm thời để bảo vệ mái tóc đã tạo kiểu, có đục lỗ ở mũi, miệng, mắt và thực hiện dưới sự giám sát của ê-kíp sản xuất, đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng một số hình ảnh có thể khiến khán giả lo ngại về việc trẻ em bắt chước. Vì vậy, ban tổ chức xin gửi lời xin lỗi chân thành nếu điều này gây ra sự bất tiện hoặc hiểu lầm", theo nội dung từ thông báo của nhà sản xuất.

Ngoài format, nội dung bị nhận xét thiếu mới mẻ, bất lợi có thể kể đến của 2 ngày 1 đêm là thời điểm phát sóng. Ở chặng đầu, show đụng độ phải đối thủ lớn là Gia đình Haha. Chặng tiếp theo là đấu với Running Man Vietnam mùa 3. Nếu đặt lên bàn cân, yếu tố mới lạ cùng sự thu hút từ dàn cast hay những thử thách kịch tính là điều mà 2 ngày 1 đêm đang bị hụt hơi so với hai đối thủ còn lại. Do đó, việc chương trình bị bỏ lại phía sau cũng là kịch bản dễ đoán từ giới quan sát lẫn khán giả mộ điệu reality show.