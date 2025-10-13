Gia đình Haha đính chính

Nhà sản xuất Gia đình Haha lên tiếng trước sự việc nhiều trang tin, kênh giả mạo logo, hình ảnh chương trình, gây nhầm lẫn cho khán giả.

Tối 12/10, nhà sản xuất Gia đình Haha thông báo về sự việc nhiều tổ chức, cá nhân, trang tin giả mạo logo, hình ảnh của chương trình thời gian qua.

Cụ thể, những trang tin này sử dụng logo chương trình và lồng ghép với hình ảnh những người tham gia bên dưới chụp ảnh trên một cánh đồng để tạo thành poster, gây nên một số hiểu nhầm là mùa 2 của chương trình.

Gia đình Haha gây sốt trong mùa đầu tiên.

"Chúng tôi khẳng định những hình ảnh đó không liên quan, không xuất phát từ chương trình Gia đình Haha. Chúng tôi cũng không có bất kỳ sự hợp tác, cấp quyền nào cho các đơn vị này về việc sử dụng format và logo chương trình. Do đó, chúng tôi mong quý khán giả sẽ không có những hiểu nhầm không đáng có. Đối với mọi hành động có dấu hiệu/nghi ngờ đạo nhái bản quyền chương trình và sử dụng logo gây nhầm lẫn cho khán giả, chúng tôi sẽ có những biện pháp pháp lý phù hợp để yêu cầu biện pháp xử lý từ các tổ chức/cá nhân có liên quan", theo thông báo từ nhà sản xuất.

Được Việt hóa từ format Haha Farmer, chương trình theo chân các nghệ sĩ khám phá văn hóa, cảnh quan và con người Việt Nam, qua đó ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên và gần gũi trong đời sống.

Dàn cast chính của Gia đình Haha gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Mỗi điểm dừng đều có thêm khách mời là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc, mang đến sự mới mẻ cho hành trình.

Theo thông tin, Gia đình Haha vẫn còn một chặng đặc biệt mang tên Bản Liền: Ngày trở về, như một lời tri ân gửi đến khán giả. Ở đó, dàn cast chính gồm Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm sẽ trở lại Bản Liền - nơi ghi hình chặng đầu tiên. Đến hiện tại, thời điểm phát sóng tập này vẫn chưa được tiết lộ.