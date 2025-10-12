Diễn viên Lê Hiền ly hôn Ngô Thành Tá

Nữ diễn viên cho biết đã ly hôn Thành Tá sau hai năm gắn bó. Lê Hiền là người nuôi dưỡng và chăm sóc con gái.

Tối 12/10, diễn viên Lê Hiền thông báo tin ly hôn Ngô Thành Tá sau hai năm tổ chức lễ cưới. Cô là người nuôi dưỡng, chăm sóc con gái. Diễn viên không nói rõ nguyên nhân cả hai đường ai nấy đi.

"Sau khoảng thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng, giải quyết tất cả vấn đề còn vướng mắc, cũng như đã có sự trao đổi và thưa chuyện với cả hai bên gia đình, Hiền và Thành Tá đã đi đến quyết định chính thức dừng lại mọi mối quan hệ. Hiền sẽ giữ lại trong lòng những ký ức đẹp đẽ đã từng có, trân trọng lời chúc phúc mà mọi người đã gửi gắm trước đây và cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả vì những điều chưa trọn vẹn", diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Ngô Thành Tá và Lê Hiền ly hôn.

Theo nữ diễn viên, những gì không vui ở quá khứ, cô giữ lại cho riêng mình, với mong muốn kết thúc một cách bình yên cho hai mẹ con.

"Giờ đây, điều duy nhất Hiền mong muốn là sự bình yên cho hai mẹ con. Hiền hy vọng bản thân sẽ sớm giải phóng khỏi những cảm xúc tiêu cực còn tồn tại, để có thể xây dựng một tâm thế vững vàng và mạnh mẽ hơn trên hành trình nuôi dạy con nên người", cô nói.

Ngô Thành Tá chưa chia sẻ về thông tin ly hôn. Trên trang cá nhân, anh đăng tải clip với nội dung: "Đến cuối cùng, tất cả chúng ta phải học cách im lặng, chấp nhận mà không cần giải thích. Bởi vì có những chuyện, người trong cuộc mới hiểu".

Diễn viên Lê Hiền và Ngô Thành Tá tổ chức lễ cưới vào tháng 6/2023 sau thời gian hẹn hò, gắn bó. Cả hai có chung một người con gái là bé Sóc.

Ngô Thành Tá được khán giả biết tới ở mảng truyền hình. Anh góp mặt trong nhiều dự án, có thể kể tới như Thám tử tình yêu, Mẹ trùm, Dừng bước giang hồ, Bí mật hai thế giới, Vũ điệu giữa bầy sói...

Ngoài ra, nam diễn viên còn tham gia một số phim điện ảnh như Chìa khóa trăm tỷ, gần nhất có Mưa đỏ.