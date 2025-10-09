Chế Nguyễn Quỳnh Châu cưới

Á hậu sẽ tổ chức lễ cưới tại nhà riêng ở TP.HCM vào ngày 26/10. Cả hai trải qua nhiều năm đồng hành, gắn bó.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu tổ chức hôn lễ với doanh nhân Ngọc Phát vào ngày 26/10 tại nhà riêng ở TP.HCM. Cả hai đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại.

Hiện cô dâu, chú rể đã gửi thiệp mời tới đồng nghiệp, bạn bè thân thiết. Ngày vui của bộ đôi dự kiến có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ Việt.

Trên trang cá nhân, Thúy Vân và nhiều hoa hậu, á hậu khoe thiệp cưới của vợ chồng Quỳnh Châu. Thiệp cưới được thiết kế đơn giản, màu sắc nhã nhặn.

Quỳnh Châu gửi thiệp mời cưới tới các đồng nghiệp. Ảnh: @thuyvan.

Quỳnh Châu và chồng doanh nhân trải qua thời gian dài đồng hành, gắn bó trước khi về chung một nhà. Đôi uyên ương tổ chức lễ ăn hỏi vào ngày 23/9.

Một năm trước, doanh nhân Ngọc Phát cầu hôn Quỳnh Châu.

Trong bài phỏng vấn gần nhất, á hậu chia sẻ: "Tôi và nửa kia rất có duyên. Tôi là người Đà Lạt, làm việc tại TP.HCM, còn anh thì ngược lại. Điều tôi ấn tượng ở anh là phong cách sống giản dị. Anh cũng nói rằng thích cách sống đơn giản của tôi, dù hoạt động nghệ thuật. Chính vì điểm chung đó, chúng tôi cảm thấy rất hợp", người đẹp từng chia sẻ.

Vợ chồng Quỳnh Châu trải qua nhiều năm gắn bó. Ảnh: FBNV.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu là người mẫu sinh năm 1994. Cô nổi tiếng từ khi làm mẫu cho chương trình Project Runway 2014, từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Vietnam’s Next Top Model 2014.

Quỳnh Châu hoạt động showbiz nhiều năm trong vai trò người mẫu, MC, từng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016. Năm 2022, cô thi Miss Grand Vietnam với quyết tâm chinh phục vương miện để giành cơ hội thi Miss Grand International.

Nhưng cuối cùng may mắn đã không mỉm cười, cô dừng chân ở vị trí Á hậu 1. Quỳnh Châu cho biết bản thân cũng tiếc nuối nhưng coi đó là cái duyên, đồng thời dành sự ủng hộ cho Hoa hậu Thiên Ân.