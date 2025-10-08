Hoài Lâm xóa hết hình xăm trên cơ thể

Nam ca sĩ gây chú ý khi xóa toàn bộ hình xăm ở cổ và chân. Thời gian gần đây, diện mạo, thần thái của Hoài Lâm cũng thay đổi theo hướng tích cực.

Clip ghi lại quá trình Hoài Lâm tiến hành xóa hết hình xăm lớn ở cổ và chân gây chú ý trên mạng xã hội. Trong clip, cha mẹ của Hoài Lâm cũng đi theo con trai và động viên anh.

Nam ca sĩ không chia sẻ lý do đi đến quyết định xóa hình xăm. Thời gian gần đây, Hoài Lâm đóng phim, tham gia trình diễn ở nhiều sân khấu. Theo hình ảnh ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân, nhiều người nhận xét diện mạo, thần thái của Hoài Lâm thay đổi theo hướng tích cực.

Hình ảnh mới được Hoài Lâm chia sẻ trên trang cá nhân gần đây.

Trong dịp Giỗ tổ Sân khấu vừa qua, Hoài Lâm cũng hội ngộ nghệ sĩ Hoài Linh tại đền thờ Tổ ở TP.HCM sau nhiều năm. Nam ca sĩ gặp gỡ lại các đồng nghiệp và thắp hương lên bàn thờ Tổ nghiệp.

Đầu tháng 7, Hoài Lâm phát hành ca khúc Trắng ngà dành tặng người hâm mộ. Bài hát mang giai điệu ballad buồn do chính Hoài Lâm sáng tác được nam ca sĩ thể hiện bằng giọng hát da diết và cảm xúc. Sản phẩm chưa đạt hiệu ứng bùng nổ nhưng thỏa mãn sự chờ mong từ người hâm mộ về nam ca sĩ này.

Vài tháng trước đó, Hoài Lâm lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Qua các lần lộ diện hay livestream, giọng ca Hoa nở không màu cho thấy vẻ ngoài mệt mỏi, kém tươi tắn. Hồi cuối năm 2024, khi tham gia một đêm nhạc, Hoài Lâm lộ giọng hát chênh vênh, thiếu nội lực. Sau đó, nam ca sĩ cho biết sức khỏe không ổn, phải hủy show và tạm dừng hoạt động vài tháng.

Sự nghiệp của Hoài Lâm từng có nhiều giai đoạn gián đoạn, song anh vẫn có lượng khán giả trung thành, luôn dõi theo và ủng hộ.