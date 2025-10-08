Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hoài Lâm xóa hết hình xăm trên cơ thể

  • Thứ tư, 8/10/2025 19:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nam ca sĩ gây chú ý khi xóa toàn bộ hình xăm ở cổ và chân. Thời gian gần đây, diện mạo, thần thái của Hoài Lâm cũng thay đổi theo hướng tích cực.

Clip ghi lại quá trình Hoài Lâm tiến hành xóa hết hình xăm lớn ở cổ và chân gây chú ý trên mạng xã hội. Trong clip, cha mẹ của Hoài Lâm cũng đi theo con trai và động viên anh.

Nam ca sĩ không chia sẻ lý do đi đến quyết định xóa hình xăm. Thời gian gần đây, Hoài Lâm đóng phim, tham gia trình diễn ở nhiều sân khấu. Theo hình ảnh ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân, nhiều người nhận xét diện mạo, thần thái của Hoài Lâm thay đổi theo hướng tích cực.

hoai lam anh 1

Hình ảnh mới được Hoài Lâm chia sẻ trên trang cá nhân gần đây.

Trong dịp Giỗ tổ Sân khấu vừa qua, Hoài Lâm cũng hội ngộ nghệ sĩ Hoài Linh tại đền thờ Tổ ở TP.HCM sau nhiều năm. Nam ca sĩ gặp gỡ lại các đồng nghiệp và thắp hương lên bàn thờ Tổ nghiệp.

Đầu tháng 7, Hoài Lâm phát hành ca khúc Trắng ngà dành tặng người hâm mộ. Bài hát mang giai điệu ballad buồn do chính Hoài Lâm sáng tác được nam ca sĩ thể hiện bằng giọng hát da diết và cảm xúc. Sản phẩm chưa đạt hiệu ứng bùng nổ nhưng thỏa mãn sự chờ mong từ người hâm mộ về nam ca sĩ này.

Vài tháng trước đó, Hoài Lâm lộ nhiều dấu hiệu bất ổn. Qua các lần lộ diện hay livestream, giọng ca Hoa nở không màu cho thấy vẻ ngoài mệt mỏi, kém tươi tắn. Hồi cuối năm 2024, khi tham gia một đêm nhạc, Hoài Lâm lộ giọng hát chênh vênh, thiếu nội lực. Sau đó, nam ca sĩ cho biết sức khỏe không ổn, phải hủy show và tạm dừng hoạt động vài tháng.

Sự nghiệp của Hoài Lâm từng có nhiều giai đoạn gián đoạn, song anh vẫn có lượng khán giả trung thành, luôn dõi theo và ủng hộ.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Gần 100 sao Việt trong cuộc đấu khốc liệt của các 'ông lớn'

Showbiz Việt đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các game show. Trong đó, Anh trai “say hi” và Running Man bứt tốc trên đường đua.

19:11 6/10/2025

An Nhi

hoài lâm hoài lâm ca sĩ hoài lâm

Đọc tiếp

Thien An khong bi cat bo khoi phim hinh anh

Thiên An không bị cắt bỏ khỏi phim

15:26 7/10/2025 15:26 7/10/2025

0

Trong buổi họp báo chiều 7/10, đạo diễn Thắng Vũ nhắc đến Thiên An. Anh mong những lùm xùm liên quan đến diễn viên không ảnh hưởng đến dự án.

Dien vien 'Co dau Ha Noi' cuoi hinh anh

Diễn viên 'Cô dâu Hà Nội' cưới

18:11 1/10/2025 18:11 1/10/2025

0

Kim Ok Bin tổ chức lễ cưới vào ngày 16/11. Người bạn đời của cô không hoạt động trong ngành giải trí.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý