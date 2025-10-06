Gần 100 sao Việt trong cuộc đấu khốc liệt của các 'ông lớn'

Showbiz Việt đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các game show. Trong đó, Anh trai “say hi” và Running Man bứt tốc trên đường đua.

“Miếng bánh” game show của thị trường giải trí Việt chia 5, xẻ 7, với sự xuất hiện cùng lúc của Anh trai “say hi”, Chiến sĩ quả cảm, Sao nhập ngũ, Tân binh toàn năng, 2 ngày 1 đêm và Running Man Vietnam, kéo theo hàng chục nghệ sĩ đình đám luân phiên xuất hiện trên sóng. Cuộc chiến truyền thông giữa các game show nổ ra, cạnh tranh từng thời cơ để phủ sóng mạng xã hội. Kết quả là chỉ có 1 đến 2 game show thật sự nổi trội.

Đáng chú ý, sau khi lên sóng tập đầu tiên, những chủ đề liên quan Running Man Vietnam đang tạm thắng trong cuộc đấu căng thẳng giữa các "ông lớn" ở thị trường show nội địa.

Trấn Thành vẫn là tâm điểm

Running Man Vietnam mùa 3 thu hút hơn 4 triệu lượt xem sau một ngày trình làng. Đây là con số khổng lồ khi so sánh cùng loạt game show khác đang lên sóng thời điểm này.

Thành tích của Running Man Vietnam là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có thể kể đến sự đổi mới về format, đầu tư bối cảnh, đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, quảng bá. Sự trở lại của một game show đình đám sau nhiều năm là yếu tố chính giúp show thực tế được khán giả chờ đợi, bàn tán. Sau cùng, dàn cast của chương trình cũng hội tụ nhiều cái tên đình đám hiện tại có thể thành “thỏi nam châm” hút view trên mạng xã hội.

Tranh cãi về dàn cast, từ chuyện tại sao người này có mặt và người kia không được mời, giúp Running Man Vietnam tạo sóng mạng xã hội từ ngày đầu công bố sản xuất mùa mới.

Running Man Vietnam mùa ba hút hơn 4 triệu lượt xem trong tập mở màn.

Sự trở lại của Trấn Thành chính là yếu tố quan trọng làm nên thành công của tập đầu tiên lên sóng. Sau 6 năm kể từ mùa một, Trấn Thành tái xuất trong vai trò là thành viên chủ chốt, người cầm trịch đường dây kịch bản và gắn kết các thành viên trong show. So với mùa một, dàn cast của mùa ba thay đổi hơn phân nửa. Song, khi có Trấn Thành, Running Man Vietnam mùa mới nhất đã nắm trong tay “bài tẩy”.

Sau tập mở màn, bên cạnh Trấn Thành, Anh Tú Atus tạo nên sức hút lớn trên mạng xã hội, đặc biệt là việc đánh bại tất cả để giành chiến thắng. Những tân binh khác của game show như Quang Trung, Quân A.P nhận phản hồi tốt từ khán giả. Đặt lên bàn cân với 2 ngày 1 đêm, cũng với tính chất gần giống, Running Man Vietnam tạm thời chiếm ưu thế.

Trấn Thành cùng lúc xuất hiện trong Anh trai "say hi" và Running Man Vietnam.

So kè song song với Running Man Vietnam đang là Anh trai “say hi”. Tập gần nhất lên sóng, show Anh trai chỉ xoay quanh câu chuyện lập đội để hướng tới Live Stage 2, song vẫn thu hút gần 4 triệu view sau một ngày. Lợi thế của Anh trai “say hi” là không có đối thủ cạnh tranh xứng tầm ở cuộc chơi âm nhạc. Từng sản phẩm âm nhạc xuất thân từ Anh trai đều dễ dàng dẫn đầu thịnh hành, cùng hợp lực để đẩy game show đi lên.

Từ thành công của mùa một, Anh trai “say hi” đã có nền tảng lý tưởng. Sang mùa 2, những "con tốt" truyền thông của Anh trai vẫn nhắm vào việc khai thác câu chuyện của dàn nghệ sĩ. Anh trai mùa 2 có những nhân tố được bàn tán nhiều như Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Karik. Bên cạnh đó, màn thể hiện tốt của các tân binh như buitruonglinh, CongB, Sơn.K giúp chương trình có yếu tố mới.

Sao nhập ngũ hụt hơi

Hai game show được chờ đợi nhiều, Chiến sĩ quả cảm và Sao nhập ngũ hạ nhiệt từ khi Anh trai “say hi” và 2 ngày 1 đêm lên sóng. Đến khi Running Man Vietnam mùa 3 gây sốt, hiệu ứng của Chiến sĩ quả cảm và Sao nhập ngũ trong tập phát sóng gần nhất suy giảm trông thấy. Đây là cục diện dễ đoán cho 2 game show, khi những yếu tố thu hút, bất ngờ nhất đã trôi qua.

Chiến sĩ quả cảm từng có giai đoạn phủ sóng thị trường game show. Sức hút đó tạo ra từ sự cộng hưởng của các yếu tố: một game show mới, kịch bản lần đầu xuất hiện, quy tụ dàn cast toàn những tên tuổi lớn và có chiến lược truyền thông phủ sóng. Trong vài tập đầu, Chiến sĩ quả cảm luôn đứng hàng top. Nhưng đến 3 tập gần đây, sức hút của game show giảm dần. Những hoạt động ngoại khóa của dàn cast, tạo nên các màn trình diễn âm nhạc, không kéo game show tăng nhiệt trở lại.

Chiến sĩ quả cảm đang đi đến chặng cuối.

Sao nhập ngũ tái xuất hoành tráng với dàn cast All Star - những gương mặt hot nhất của các mùa trước, kết hợp dàn nghệ sĩ mới. Sự trở lại của Diệu Nhi, Hòa Minzy hay sự xuất hiện của Chi Pu được kỳ vọng giúp Sao nhập ngũ tái sinh sau 2 mùa liên tiếp trồi sụt hiệu ứng. Dù vậy, độ hot của Sao nhập ngũ mùa mới chỉ thể hiện ở vài tập đầu tiên. Ngay lúc này, Sao nhập ngũ gần như không còn yếu tố thu hút khán giả.

Hai game show Chiến sĩ quả cảm và Sao nhập ngũ có tính chất giống nhau. Sự đặc sắc của 2 chương trình nằm ở yếu tố trải nghiệm. Thời hoàng kim của Sao nhập ngũ từ 5-7 năm trước đã khai thác tận cùng màu sắc của game show quy tụ dàn nghệ sĩ trải nghiệm làm quân nhân, sống và làm việc ở môi trường nghiêm túc. Đến mùa mới nhất, Sao nhập ngũ mùa All Star hay Chiến sĩ quả cảm nỗ lực làm mới kịch bản theo hướng giải trí nhiều hơn, song vẫn là câu chuyện "bình mới rượu cũ".

Sao nhập ngũ không còn giữ được sức hút ở những tập sau.

Đường đua game show lúc này còn có sự mờ nhạt của Tân binh toàn năng - game show được nhà Yeah1 đầu tư để khỏa lấp chỗ trống Anh trai vượt ngàn chông gai trong năm 2025. Tân binh toàn năng trên lý thuyết là game show đầy hứa hẹn, với concept tuyển nghệ sĩ mới, đào tạo và hình thành nhóm nhạc.

Tân binh toàn năng đã lên sóng nhiều tập ở chặng đào tạo top 100, rút gọn đội hình gồm các tân binh thăng cấp. Song, một loạt tập phát sóng trước đó với sự hiện diện của dàn mentor gồm Soobin, Kay Trần và Tóc Tiên thất thế hoàn toàn trước Em xinh “say hi”. Lúc này, Tân binh trở lại với chặng quyết định nhưng tiềm năng phủ sóng không cao khi nền tảng sức hút từ chương trình chưa đủ tốt.

Đối thủ của Tân binh toàn năng là Anh trai “say hi” lại sớm vào guồng và thống trị tuyệt đối đường đua âm nhạc.