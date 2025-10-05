Quang Tuấn lạc quẻ giữa dàn sao Running Man Vietnam

Tập đầu tiên của Running Man Vietnam mùa 3 đang gây chú ý. Ngay ở chặng mở đầu, Ninh Dương Lan Ngọc đã gặp chấn thương nặng ở chân.

Show thực tế ăn khách Running Man Vietnam chính thức trở lại vào tối 4/10. Sau 6 năm dừng chiếu, chương trình có nhiều thay đổi về format, trò chơi và dàn cast.

Ngoài ba OG chính, từng góp mặt ở mùa 1 là Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, các thành viên tham gia mùa mới gồm Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Tuấn và Quang Trung.

Tập đầu tiên kéo dài 2 tiếng, gồm nhiều trò chơi như xé bảng tên, nhảy cầu, giải mã bí mật… Tiết tấu toàn tập giữ được mức độ nhanh, với các pha tung hứng, khoảnh khắc hài hước giữa các thành viên được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Trấn Thành, Lan Ngọc chơi lăn xả

Mở đầu tập 1 là khoảng thời gian ngắn ngủi “trải lòng” giữa ba thành viên cũ khi trở lại Running Man Vietnam sau hơn nửa thập kỷ. Trấn Thành chia sẻ: “Tôi không nghĩ có một ngày mình ngồi đây với Running Man. Nửa thập kỷ rồi. Tôi không ngờ sau ngần ấy năm chúng tôi vẫn có thể gặp lại nhau. Chúng tôi đã quay trở lại và sẽ lợi hại hơn xưa". Lan Ngọc tiếp lời: “Em thấy may mắn khi được góp mặt trong cả 3 mùa. Và hôm nay em gặp lại anh Thành, tình anh em của chúng ta vẫn rất bền”. Sau đó, cả hai gặp lại một thành viên cũ là Liên Bỉnh Phát. Cả ba nói chuyện, ôn lại các kỷ niệm trong một căn phòng lớn.

Chỉ sau ít phút, bộ ba đã phải đối diện thử thách đầu tiên là kiểm tra năng lực của dàn hậu bối: Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Tuấn và Quang Trung. Thử thách đặt ra là họ phải xé bảng tên của nhóm mới.

Màn xé bảng tên xuất hiện ở ngay đầu tập 1.

Ngay khi xuất hiện, Anh Tú Atus, Quân A.P, Quang Tuấn và Quang Trung đều bị “hạ gục” dưới bàn tay và chiêu trò của các OG. Anh Tú Atus bị xé bảng tên nhiều lần. Quân A.P thậm chí rách cả lưng áo dưới bàn tay mạnh bạo của Trấn Thành. Còn Quang Trung dù đã dè chừng, nghi ngờ nhưng vẫn nhận cái kết thảm bại từ Lan Ngọc. Quang Tuấn chia sẻ anh “sang chấn tâm lý” trước độ “chơi dơ” của bộ ba.

Việc nhà sản xuất thay đổi format, đưa màn xé bảng tên - “đặc sản” của Running Man lên ngay đầu tập 1, tạo ra không khí mới mẻ và hấp dẫn khán giả thay vì những màn giới thiệu lê thê như mùa hai.

Kịch bản tập đầu tiên được nhà sản xuất xây dựng bối cảnh một trường học bị tấn công bởi nhiều zombie (xác sống). Các thành viên trong chương trình phải trải qua nhiều thử thách để có vũ khí cũng như tìm ra cách tiêu diệt đội quân xác sống này.

Tất cả dàn cast bắt đầu tìm manh mối từ các con số được giấu bí mật trong các vật dụng trên bàn tiệc để tìm ra mật khẩu mở máy tính chứa dữ liệu nhằm tiêu diệt xác sống. Quang Trung thể hiện khả năng tư duy, nhanh chóng đưa ra suy luận, giúp các thành viên đoán trúng mật khẩu và mở được máy tính.

Các thành viên lần lượt trải qua nhiều thử thách.

Trong phần lượng thời lượng chương trình sau đó, các thành viên trải qua các trò chơi trên cầu phao và băng qua một cây cầu. Ở thử thách đầu tiên, mỗi lượt chơi gồm 2 thành viên, một người phụ trách lấy dung dịch bằng ống tiêm chuyên dụng và không được tiếp xúc với nước. Người thứ hai có nhiệm vụ giữ chắc đầu dây, tránh để đồng đội rơi vào hồ nước. Đây là trò chơi đòi hỏi sức khéo léo và tinh thần đồng đội cao. Liên Bỉnh Phát, Lan Ngọc, Anh Tú Atus phát huy được lợi thế trong trò chơi này. Trong khi đó, Trấn Thành nhiều lần bị trượt chân, té vào hồ nước hay đập mặt vào cầu phao.

Ở các trò chơi đầu tiên, Trấn Thành, Lan Ngọc cho thấy sự lăn xả, quyết liệt. Một số thành viên như Anh Tú Atus, Quang Trung cũng thích nghi nhanh với trò chơi thực tế. Trong khi đó, Quang Tuấn tỏ ra lạc quẻ giữa các thành viên. Anh thiếu sự kết nối, hòa nhập với không khí sôi nổi của đồng nghiệp.

Running Man Vietnam bắt chước Squid Game?

Một trò chơi gây tranh luận ở tập mở màn của show thực tế là chọn ô an toàn để băng qua cây cầu, lấy vũ khí tối thượng. Nhà sản xuất dàn dựng một cây cầu trên cao, phủ thảm đỏ và yêu cầu các người chơi lần lượt bước qua các ô để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chọn sai, nhảy vào ô trống, họ sẽ bị sập và rơi xuống phía dưới.

Liên Bỉnh Phát là người đầu tiên phải bước chân lên cây cầu "định mệnh". Sau khi vượt qua hai ô đầu một cách an toàn, anh bị sập ở lần thứ ba, do nghe lời khuyên từ Anh Tú Atus. Lần lượt các thành viên nối tiếp để hoàn thành thử thách. Ai cũng trải qua cảm giác bất ngờ, choáng váng vì cú sập cầu. Trấn Thành là người cuối cùng kết thúc nhiệm vụ.

Lan Ngọc cho thấy sự lăn xả, quyết liệt trong từng trò chơi.

Sau khi tập 1 lên sóng, không ít khán giả cho rằng thử thách kể trên của Running Man Vietnam có nhiều điểm giống với trò chơi "bước qua cầu kính" ở series Squid Game. Ngoài ra, cảnh "trùm cuối" ngồi trước màn hình và theo dõi dàn người chơi, cũng được cho là bắt chước một cảnh trong series nổi tiếng toàn cầu của Hàn Quốc.

Khoảng 15 phút cuối cùng của chương trình là màn xé bảng tên gay cấn giữa các thành viên. Trong một pha va chạm với Trấn Thành, Ninh Dương Lan Ngọc gặp chấn thương ở chân. Quang Trung sau đó phải cõng đàn chị để tiếp tục trò chơi.

Cuộc giằng co cuối cùng xoay quanh hai phe: Lan Ngọc, Quang Trung - Anh Tú Atus. Với lợi thế về sự nhanh nhẹn, mưu trí, Anh Tú Atus không mất quá nhiều thời gian để xé bảng tên của hai đồng nghiệp. Nam ca sĩ được dự đoán sẽ là nhân tố nổi bật tại mùa thứ ba của show thực tế.

Tập đầu tiên của Running Man cho thấy sự đầu tư về bối cảnh, góc quay và nỗ lực làm mới format. Thời lượng show là hai tiếng được đánh giá vừa phải, dễ theo dõi. Song một số tình tiết như sự xuất hiện của dàn xác sống hay giáo sư, hiệu trưởng đồng thời là nhân vật "trùm cuối" có phần dàn dựng, thiếu tự nhiên.