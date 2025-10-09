Huyền Baby lạ lẫm

Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, Huyền Baby gây chú ý với vẻ ngoài khác lạ. Cô thay đổi phong cách theo hướng cá tính với mái tóc ngắn.

Huyền Baby được khi xuất hiện tại một sự kiện mới đây. "Chị đẹp" gây chú ý với vẻ ngoài khác lạ cùng mái tóc ngắn cá tính. Cô khoe vẻ ngoài gợi cảm khi diện đầm dạ hội ôm sát, được thiết kế với chất liệu lấp lánh ánh bạc, tạo hiệu ứng phản chiếu dưới ánh sáng.

Điểm nhấn outfit nằm ở phần cổ khoét sâu hình chữ V và tay áo dài xuyên thấu phủ sequin nhỏ. Trang phục đi kèm gồm khăn trùm đầu và bộ trang sức mang hơi hướm cổ điển.

Trên trang cá nhân, Huyền Baby cũng khoe lại khoảnh khắc hội ngộ Thiều Bảo Trâm tại chương trình. Cả hai nhận nhiều lời khen về visual và phong cách thời trang khi dự sự kiện.

Huyền Baby gây chú ý với vẻ ngoài khác lạ. Ảnh: FBNV.

Huyền Baby là một trong những hot girl Hà thành đời đầu, khuôn mặt xinh như búp bê và vóc dáng nóng bỏng. Năm 2013, khi đang ở đỉnh cao danh tiếng, cô bất ngờ tổ chức lễ cưới hoành tráng nhưng kín đáo với doanh nhân Quang Huy.

Người đẹp sinh năm 1989 được biết đến với cuộc sống giàu có sau khi cưới chồng doanh nhân. Dù ngừng làm nghệ thời gian dài và chuyển sang hoạt động kinh doanh, cô vẫn được quan tâm khi chia sẻ hình ảnh tận hưởng những chuyến du lịch sang chảnh, check-in ở resort 5 sao.

Năm 2024, cô tái xuất showbiz khi tham gia Chị đẹp đạp gió. Người đẹp được quan tâm nhờ vẻ ngoài nóng bỏng, khả năng hát và nhảy ở mức ổn.

Sau chương trình, Huyền Baby tích cực hoạt động nghệ thuật. Cô là thành viên của nhóm nhạc LUNAS, cùng Trang Pháp, Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Diệp Lâm Anh.

Ngày 20/5/2024, LUNAS ra mắt MV đầu tay Moonlight – một sản phẩm mang âm hưởng Kpop hiện đại, kết hợp vũ đạo quyến rũ và hình ảnh cá tính. Sản phẩm đạt lượt xem lớn nhưng gây tranh luận về ca từ, giai điệu.