Trong danh sách các tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu TP.HCM giai đoạn 2020-2025 có tên tiền đạo Tiến Linh và ca sĩ Phương Mỹ Chi.

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I giai đoạn 2025-2030.

Cụ thể, Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I nhằm mục đích đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong việc thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và nâng cao hiệu quả thực hiện công tác khen thưởng trong giai đoạn 2025-2030.

Đại hội cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn Thành phố. Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng - an ninh ở từng ngành, lĩnh vực và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2025 - 2030.

Đại hội thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I diễn ra vào ngày 24/10, dự kiến có sự góp mặt của 1.000 đại biểu.

Tiến Linh, Phương Mỹ Chi là cá nhân điển hình tiêu biểu TP.HCM.

Trong danh sách các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu TP.HCM giai đoạn 2020-2025 có tên tiền đạo Tiến Linh của tuyển Việt Nam và ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Nguyễn Tiến Linh là chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 2024. Tiền đạo 27 tuổi là trụ cột của CLB Công an TP.HCM và tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong khi đó, Phương Mỹ Chi giành nhiều thành tích ở lĩnh vực âm nhạc. Cô giành giải quán quân ở chương trình âm nhạc Em xinh "say hi" mùa đầu tiên và lọt top 3 cuộc thi Sing! Asia ở Trung Quốc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô cho biết: "Tham vọng của tôi không nằm ở việc chiến thắng, mà là làm được điều gì đó thật sự có ý nghĩa cho âm nhạc Việt Nam. Tôi muốn mọi người khi xem tiết mục của mình, dù đến từ bất kỳ quốc gia nào, cũng có thể cảm nhận được cái đẹp, cái tình, cái duyên của văn hóa Việt".