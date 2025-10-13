Ngọc Huyền, Đình Tú đáp trả

Bên cạnh những lời chúc phúc, Ngọc Huyền, Đình Tú nhận những bình luận kém văn minh khi chia sẻ khoảnh khắc chuẩn bị cho hôn lễ.

Những ngày qua, Đình Tú và Ngọc Huyền dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho lễ cưới. Hiện họ đã gần hoàn thiện những khâu quan trọng cho ngày trọng đại.

Trong một clip chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, cặp diễn viên nhận nhiều lời chúc phúc từ các đồng nghiệp, người hâm mộ. Song một số tài khoản mạng để lại bình luận kém văn minh về ngoại hình, chuyện tình cảm của Đình Tú và Ngọc Huyền.

Dưới các bình luận có nội dung: "Ồn ào ít thôi, cưới thì cưới đi. Chuẩn bị lắm thế", Ngọc Huyền đáp trả: "Người lịch sự có văn hoá không ai nói chuyện như bạn cả. Trước khi đi cà phê còn phải chuẩn bị chứ đừng nói gì đến cái đám cưới cả đời".

Khi dân mạng để lại bình luận chê bai ngoại hình vợ sắp cưới, Đình Tú phản hồi: "Thiên thần của tôi đó".

Đình Tú và Ngọc Huyền cưới vào tháng 11. Ảnh: FBNV.

Ngọc Huyền và Đình Tú đã đăng ký kết hôn. Cả hai sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 11. Thời gian qua, cả hai vướng tin hẹn hò nhưng giấu kín. Bộ đôi yêu kín tiếng.

Đình Tú sinh năm 1992, được biết tới qua các bộ phim Tuổi thanh xuân, Lặng yên dưới vực sâu, Ghét thì yêu thôi, Ngược chiều nước mắt… Anh từng có thời gian hẹn hò diễn viên Hương Giang và 2 người chia tay cách đây 3 năm.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, tham gia các phim Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau… Gần đây nhất, cô đảm nhận vai nữ chính trong Cha tôi, người ở lại (làm lại từ Lấy danh nghĩa người nhà của Trung Quốc).