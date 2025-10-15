2 năm hẹn hò của Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương trải qua gần 2 năm hẹn hò kín đáo. Chồng hoa hậu hiện 31 tuổi, từng là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải ở Quảng Trị.

Ngày 15/10, thông tin Đỗ Thị Hà cưới doanh nhân Nguyễn Viết Vương nhanh chóng gây chú ý trên các nền tảng mạng. Hiện tại, hoa hậu chưa chính thức công bố tin vui.

Theo nguồn tin riêng của Tri Thức - Znews, lễ ăn hỏi của bộ đôi sẽ diễn ra tại nhà riêng cô dâu ở Thanh Hóa vào ngày 16/10. Sau đó, lễ cưới tổ chức ở tư gia của chú rể tại quê nhà Quảng Trị.

Thời gian qua, Đỗ Thị Hà tập trung chuẩn bị cho ngày trọng đại. Show thời trang hiếm hoi cô tham gia là vào ngày 5/10. Thời điểm đó, hoa hậu vẫn giữ kín mọi thông tin về lễ cưới.

Người bạn đời của Đỗ Thị Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994), là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Cả hai trải qua gần 2 năm gắn bó trước khi về chung một nhà.

Đỗ Thị Hà nhiều lần du lịch cùng bạn trai, nhưng cô kín tiếng chuyện tình cảm.

Trong thời gian hẹn hò, cả hai thường xuyên đi du lịch ở trong và ngoài nước. Đôi uyên ương nhiều lần lộ khoảnh khắc nắm tay nhau khi đi dạo, mua sắm trên các con phố ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Vào ngày 31/5, hình ảnh Đỗ Thị Hà và người yêu đi mua đồ ở Hàng Bè (Hoàn Kiếm) gây chú ý. Cả hai diện trang phục đồng điệu khi đi cạnh nhau.

Kể từ sau khi hẹn hò với bạn trai doanh nhân, Đỗ Thị Hà hạn chế hoạt động showbiz. Cô tập trung vào kinh doanh ở Hà Nội.

Từ 2024, Đỗ Thị Hà đã vướng tin hẹn hò và sắp cưới thiếu gia song cô đều không lên tiếng xác nhận. "Chuyện cưới xin tuỳ thuộc vào duyên số, không thể nói trước được điều gì. Duyên tới thì không cần 27, 28 tuổi, tôi đã kết hôn. Nhưng duyên chưa tới thì có thể gần 30. Hiện tại, Hà chưa thể chia sẻ với mọi người việc bao giờ kết hôn. Khi duyên tới, Hà sẽ chia sẻ với mọi người”, cô từng chia sẻ.

Trong một lần phỏng vấn, Đỗ Thị Hà cho biết trước đây, cô có nhiều yêu cầu với bạn trai. Nhưng hiện tại, hoa hậu chỉ cần người đàn ông có tài năng, ý chí và hai người đồng điệu về tâm hồn, có sự cảm thông, thấu hiểu, phù hợp với công việc.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sắp cưới.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Một năm sau đó, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt top 13 chung cuộc.

Trở về từ Miss World, Đỗ Thị Hà không có nhiều hoạt động nổi bật. Thời kỳ đương nhiệm của cô ảnh hưởng ít nhiều bởi dịch Covid-19. Giai đoạn này, Đỗ Thị Hà tập trung nhiều cho việc học. Cô ít tham dự các sự kiện giải trí.

Những tháng cuối nhiệm kỳ, người đẹp sinh năm 2001 vướng tin đồn mâu thuẫn với công ty chủ quản. Tuy nhiên, Đỗ Thị Hà cho biết thời gian qua, cô tập trung cho việc học. Người đẹp tạm gác một số hoạt động giải trí để hoàn thành các môn học, kỳ thi. Bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng tiết lộ Hoa hậu Việt Nam 2020 không đam mê showbiz. Đến đầu năm nay, cô thông báo rời công ty Sen Vàng.