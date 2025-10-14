Phương Ly lại gây bàn tán

Phong cách mới đây của Phương Ly tại concert Em xinh ở Hà Nội tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận từ công chúng.

Phương Ly trở thành tâm điểm bàn luận sau concert Em xinh "say hi" ở Hà Nội. Nữ ca sĩ xuất hiện trên sân khấu với phong cách thời trang nóng bỏng, đội mũ cao bồi, khoe làn da nâu khỏe khoắn, cá tính.

Những clip ghi lại màn biểu diễn của Phương Ly với màn lột đồ, khoe vóc dáng cùng vũ đạo sexy tại concert Em xinh cũng đang gây chú ý. Dưới các phần bình luận, bên cạnh những lời khen ngợi cho vóc dáng gợi cảm cùng phong cách cá tính, thay đổi mới mẻ của Phương Ly, một bộ phận khán giả tiếc khi ca sĩ phá bỏ hình tượng "vợ quốc dân".

Phương Ly tại concert Em xinh ở Hà Nội. Ảnh: FBNV.

Thời gian gần đây, sau khi nhuộm da nâu, Phương Ly cũng tích cực đăng tải những hình ảnh mới với trang phục bikini hay outfit nóng bỏng, tôn dáng săn chắc. Ca sĩ thay đổi layout make-up, phụ kiện để phù hợp với màu da nâu.

Phương Ly là một trong những cái tên được chú ý nhất tại chương trình Em xinh "say hi" mùa đầu tiên. Debut từ năm 2010, cô là nghệ sĩ có kinh nghiệm hoạt động dày dặn bậc nhất chương trình, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo từ trước. Không quá nổi bật ở khả năng hát hay nhảy, nữ nghệ sĩ có lợi thế về ngoại hình cùng kinh nghiệm trình diễn và phong thái tự tin.

Suốt nhiều năm hoạt động, Phương Ly theo đuổi phong cách urban pop hiện đại, năng động và giàu tính xu hướng. Âm nhạc của cô kết hợp giữa giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai và ca từ gần gũi. Cô thường chọn các bản phối mang màu sắc pop, R&B nhẹ, đôi khi pha chút lofi hoặc retro-electro, mang đến cảm giác vừa mộng mơ vừa trẻ trung. Các ca khúc như Mặt trời của em, Missing you hay Thích thích đều đạt lượt nghe lớn, cho thấy hiệu quả của concept âm nhạc này.