Tai tiếng của Ngân 98

DJ Ngân 98 bị bắt để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Trước đó, cô vướng nhiều ồn ào, tai tiếng.

Theo Báo Công an TP.HCM, ngày 13/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop - về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (Zo bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Trước khi vướng lao lý, DJ Ngân 98 nhiều lần bị chỉ trích vì tai tiếng, ồn ào. Vào tháng 5, ồn ào về sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nổ ra. Một khách hàng tên H. mang sản phẩm giảm cân được cho là của Ngân 98 đi kiểm định. Kết quả người này nhận được là sản phẩm có chứa chất cấm, gây chán ăn. Sau đó, H. đăng video tố cáo Ngân 98. DJ cho rằng bản thân đã bị vu khống, bôi nhọ và H. không có bằng chứng nào cho thấy cô mua thuốc giảm cân của vợ Lương Bằng Quang. Sau đó, Ngân 98 tìm gặp trực tiếp H. và N. tại Cần Thơ để đối chất.

Ngân 98 nhiều lần vướng ồn ào.

Đến 21/5, đại diện Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cho biết sẽ kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo và kinh doanh, sau khi xuất hiện nhiều tranh cãi trên mạng xã hội về nghi vấn sản phẩm chứa chất cấm. Một số sản phẩm liên quan đến DJ Ngân 98 là ba loại thực phẩm bổ sung gồm: Super Detox X3, X7 Plus và X1000, được rao bán trên các sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm nghìn đến gần một triệu đồng mỗi hộp.

Theo nội dung quảng cáo, các sản phẩm này được giới thiệu có thể “thách thức mọi cơ địa”, giúp giảm cân trong 15 ngày mà không cần ăn kiêng hay tập thể dục.

Năm 2020, cô bị cấm diễn trong vòng 4 tháng vì hành vi ăn mặc phản cảm khi đi diễn ở quán bar tại Hà Nội. DJ cũng chịu mức xử phạt hành chính 40 triệu đồng. Tháng 6 cùng năm, cô bị Yaya Trương Nhi đâm đơn kiện lên Tòa án nhân dân quận 8, TP.HCM vì phát ngôn sai sự thật, vu khống.

Ngân 98 luôn gắn với hình ảnh nóng bỏng và nhiều phát ngôn gây sốc. Phong cách ăn mặc của DJ nhiều lần bị chê phản cảm. Song Ngân 98 được cho là không thay đổi.