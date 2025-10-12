Trấn Thành tiếp tục thất bại

Trong hai tập đầu tiên của Running Man Vietnam, Trấn Thành luôn là thành viên loại sớm. Nam MC bị “hạ gục” chớp nhoáng bởi liên quân của Anh Tú Atus và Quân A.P.

Mùa 3 Running Man Vietnam có khởi đầu thuận lợi khi tập 1 phát sóng ghi nhận số lượng người xem hơn 7,7 triệu. Những chủ đề liên quan đến diễn biến chương trình, khoảnh khắc hài hước từ dàn cast thu hút lượng chia sẻ, bàn luận của đông đảo khán giả trên các nền tảng mạng.

Tập thứ hai của show thực tế lên sóng tối 11/10 có nhiều sự thay đổi về thành viên. Trang Pháp và JSOL là hai khách mời tiếp theo để tham gia các thử thách. Lan Ngọc, sau chấn thương nghiêm trọng ở tập 1, buộc phải ngồi xe lăn trong suốt thời lượng hơn 90 phút của chương trình.

Lan Ngọc rút lui

Nếu tập đầu tiên, kịch bản lấy bối cảnh một trường học bị tấn công bởi nhiều zombie (xác sống), đến tập hai, nhà sản xuất lấy ý tưởng từ cuộc chiến tranh giành gia tài trong một gia tộc tài phiệt. Nơi đó, các thành viên hóa thân thành "cậu ấm cô chiêu", dùng mọi cách để giành lấy cổ phần do người cha để lại.

15 phút mở đầu chủ yếu xoay quanh phần giới thiệu và giao lưu giữa các thành viên với khách mời. Các người chơi diện trang phục thanh lịch với vest (nam) và đầm dạ hội (nữ).

Lan Ngọc tạm rút lui do chấn thương.

Tiếp đó, dàn cast được chia thành 2 đội để tranh đấu cổ phần. Đội vàng gồm Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Trang Pháp. Đội xanh gồm Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và JSOL. Do chấn thương nghiêm trọng, Lan Ngọc phải ngồi xe lăn. Cô rút lui khỏi các thử thách vận động, đảm nhiệm vai trò dẫn chuyện cùng "quản gia" Lê Nhân.

Bước vào trò chơi đầu tiên, 30 chiếc hộp được đặt ngẫu nhiên, trong đó 19 hộp chứa cổ phần (tổng cộng 25%) và 11 hộp chỉ có bột mì. Người chơi chọn hộp, có thể dừng lại để giữ phần thưởng hoặc mạo hiểm mở tiếp. Nếu trúng bột mì, toàn bộ cổ phần tích lũy sẽ mất trắng.

Là người mở màn, Trấn Thành mở hộp có chứa 1% cổ phần. Song anh không chọn cách dừng lại mà tiếp tục mở hộp tiếp theo. May mắn không đến với nam MC, anh nhận "cơn mưa bột mì" và mất cổ phần trước đó.

Liên Bỉnh Phát gặp tình huống tương tự. Nam diễn viên thất vọng và cho biết "sẽ im lặng từ thời điểm này đến cuối chương trình". Các thành viên còn lại rút được kinh nghiệm từ hai người chơi, lần lượt mở được các hộp chứa cổ phần.

Quang Tuấn dần hòa nhập với các thành viên trong chương trình.

Kết thúc trò chơi đầu tiên, đội vàng chiến thắng với 4% cổ phần. "Đại cổ đông" của đội vàng là Anh Tú Atus (8%) nắm quyền chia số phần. Cuối cùng, Anh Tú Atus quyết định đưa cổ phần cho Trang Pháp.

Sau trò chơi may rủi, các thành viên bước đến thử thách mang tên "Trận đấu bụng phồng". Họ được đặt một quả bóng lớn vào bụng và dùng sức mạnh để tấn công lẫn nhau.

Với sức bền và thể lực tốt, Trấn Thành được mệnh danh là "con tướng" mạnh nhất trong nhiệm vụ này. Tuy nhiên, nam MC gặp khó khăn để có thể đặt quả bóng vào trong áo. Trong trận đấu với Quân A.P, anh mất khá nhiều thời gian để hạ gục đàn em.

Một thành viên khác trong đội vàng là Anh Tú Atus tiếp tục giành chiến thắng trước Quang Trung. Khoảnh khắc gây chú ý nhất phải kể đến là khi Liên Bỉnh Phát đối đầu Trang Pháp. Chỉ mất 3 giây, nam diễn viên đã húc Trang Pháp ngã xuống sàn đấu.

Trấn Thành bị hạ gục chớp nhoáng

30 phút cuối ở tập 2 xoay quanh trò chơi xé bảng tên - "đặc sản" của Runnning Man. Sau những lần “chơi dơ” từ hai nhiệm vụ trước, Anh Tú Atus được cho là người chơi nắm giữ số cổ phần cao nhất. Vì vậy, anh trở thành mục tiêu “truy sát” của các thành viên còn lại.

Trấn Thành trong một thử thách của chương trình.

Dù từng được mệnh danh là “khủng long”, nhưng ở tập này, Trấn Thành lại bị “hạ gục” chớp nhoáng bởi liên minh Quân A.P và Anh Tú Atus. Pha ra tay nhanh, gọn và dứt khoát của Quân A.P đối với Trấn Thành khiến các thành viên khác bất ngờ. Ở một diễn biến khác, Liên Bỉnh Phát cũng nhanh chóng xé bảng tên của Quang Trung.

Lần đầu tham gia Running Man Vietnam mùa 3, JSOL và Trang Pháp nhanh chóng bắt nhịp cuộc chơi. Cả hai sau đó tiến tới bắt tay Liên Bỉnh Phát để hợp thành liên minh. Họ tiến hành loại bỏ các thành viên gồm Quang Tuấn, Anh Tú Atus và Quân A.P.

Tuy nhiên, "cú twist" cuối cùng xảy đến khi cuộc chơi chỉ còn lại ba thành viên là Liên Bỉnh Phát - JSOL - Trang Pháp. Trong lúc nói chuyện, Trang Pháp tiến tới xé bảng tên Liên Bỉnh Phát. Còn Trang Pháp bị đàn em xé bảng tên. Người chiến thắng cuối cùng ở trò chơi xé bảng tên là JSOL.

Cuối tập 2, Lê Nhân - trong vai người mẹ xuất hiện, tiết lộ gia đình chỉ có 7 người con hợp pháp, nhưng lại có đến 9 người xuất hiện. Họ cần tìm ra 2 người con giả mạo, trà trộn vào gia đình để chia gia tài. Và đây cũng chính là thử thách dành cho dàn cast ở tập 3, khiến khán giả tò mò và chờ đợi diễn biến tiếp theo.