Trang cá nhân Lương Bằng Quang bị 'thả phẫn nộ'

Sau khi Ngân 98 bị bắt, dân mạng "tràn" vào trang cá nhân của Lương Bằng Quang để lại nhiều bình luận, phản ứng.

Ngày 13/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop - về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Ngân 98 bị bắt, dân mạng "tràn" vào trang cá nhân của cô. Ngoài ra, trang cá nhân có tick xanh của Lương Bằng Quang cũng bị "tấn công". Dân mạng để lại nhiều bình luận, phản ứng. Số lượt thả "phẫn nộ" dưới các bài đăng của nam ca sĩ tăng vọt. Bên cạnh đó, nhiều người nhắc lại ồn ào, tai tiếng trước đây của Lương Bằng Quang - Ngân 98.

Lương Bằng Quang bị dân mạng "réo tên" sau khi Ngân 98 vướng lao lý.

Trước vụ việc, trên fanpage với 1,9 triệu lượt theo dõi, Lương Bằng Quang thường xuyên cập nhật những hình ảnh, khoảnh khắc của anh và Ngân 98 trong cuộc sống, công việc. Họ cũng thường xuyên livestream.

Vào cuối tháng 6, nam ca sĩ và Ngân 98 từng đăng tải hình ảnh phải nhập viện. Theo chia sẻ của Lương Bằng Quang, cả hai kiệt sức do lịch trình quá bận rộn, thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu khoa học.

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, là ca sĩ, nhạc sĩ. Anh nổi tiếng vào thập niên 2000 với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm, Chính em, Bờ vai cho em…

Lương Bằng Quang và Ngân 98 yêu nhau từ 2017. Thời gian đầu, hai người vướng khá nhiều ồn ào, chẳng hạn câu chuyện tình cảm của Lương Bằng Quang với bạn gái cũ. Ngoài ra, việc Ngân 98 có gu thời trang gợi cảm, thậm chí bị chê phản cảm cũng gây tranh luận. Lương Bằng Quang từng bênh vực bạn gái vấn đề này và cho biết việc chọn trang phục ra sao là tự do của mỗi người.

Năm 2019, họ có thời gian ngắn chia tay rồi tái hợp. Kể từ đó, cả hai gắn bó với nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Lương Bằng Quang giúp bạn gái quản lý công việc và cùng cô đi diễn ở nhiều nơi, kể cả nước ngoài. Anh và Ngân 98 đăng ký kết hôn vào 9/7/2024 nhưng chưa tổ chức lễ cưới.