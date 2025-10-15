Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đỗ Thị Hà trước ngày cưới Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

  • Thứ tư, 15/10/2025 11:51 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổ chức lễ cưới với doanh nhân Nguyễn Viết Vương trong tháng 10. Cả hai trải qua thời gian hẹn hò kín đáo trước khi về chung một nhà.

chong do thi ha anh 1chong do thi ha anh 2

Ngày 15/10, nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ tổ chức lễ cưới với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải trong tháng 10. Hiện cả hai đã hoàn thiện những khâu cuối cùng cho hôn lễ. Đồng nghiệp, bạn bè đã nhận được thiệp cưới từ cô dâu, chú rể. Lễ ăn hỏi diễn ra tại Thanh Hóa, quê Đỗ Thị Hà, theo nghi thức truyền thống. Sau đó, lễ thành hôn diễn ra ở nhà chú rể tại Quảng Trị.

chong do thi ha anh 3

Đỗ Thị Hà và doanh nhân trải qua thời gian hẹn hò kín đáo trước khi về chung một nhà. Người đẹp nhiều lần "úp mở" về chuyện tình cảm nhưng giấu kín danh tính người bạn đời. Cả hai cũng thường xuyên đi du lịch chung ở nhiều quốc gia.

chong do thi ha anh 4chong do thi ha anh 5

Trong những chuyến du lịch, Đỗ Thị Hà diện outfit sang chảnh, phủ hàng hiệu. Mẫu túi Kelly của Hermes cỡ nhỏ màu kem được người đẹp đặc biệt yêu thích. Cô sử dụng túi này trong nhiều lần dự sự kiện hoặc gặp gỡ bạn bè.

chong do thi ha anh 6

Kể từ khi gắn bó với bạn trai doanh nhân, Đỗ Thị Hà tập trung phát triển công việc kinh doanh, thỉnh thoảng tham gia sự kiện giải trí. Cô thông báo rời công ty Sen Vàng vào tháng 2 sau nhiều năm đồng hành.
chong do thi ha anh 7chong do thi ha anh 8

Hoa hậu Việt Nam 2020 có vẻ ngoài thu hút với đôi chân dài 1,11 m. Đời thường, cô chuộng diện những trang phục thoải mái, nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm.

chong do thi ha anh 9

Trong một bài phỏng vấn, khi chia sẻ về chuyện tình cảm, Đỗ Thị Hà cho biết: "Không phải tôi giấu nhưng tôi muốn giữ cho họ sự bình yên. Tôi là người của công chúng, đã có nhiều sự chú ý rồi. Tôi không muốn những người xung quanh cũng nhận điều đó. Tôi muốn họ được sống trong sự bình yên, hồn nhiên và thoải mái".

An Nhi

Ảnh: FBNV

