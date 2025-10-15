Đỗ Thị Hà trước ngày cưới Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Ngày 15/10, nguồn tin của Tri Thức - Znews cho biết Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ tổ chức lễ cưới với doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải trong tháng 10. Hiện cả hai đã hoàn thiện những khâu cuối cùng cho hôn lễ. Đồng nghiệp, bạn bè đã nhận được thiệp cưới từ cô dâu, chú rể. Lễ ăn hỏi diễn ra tại Thanh Hóa, quê Đỗ Thị Hà, theo nghi thức truyền thống. Sau đó, lễ thành hôn diễn ra ở nhà chú rể tại Quảng Trị.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân trải qua thời gian hẹn hò kín đáo trước khi về chung một nhà. Người đẹp nhiều lần "úp mở" về chuyện tình cảm nhưng giấu kín danh tính người bạn đời. Cả hai cũng thường xuyên đi du lịch chung ở nhiều quốc gia.

Trong những chuyến du lịch, Đỗ Thị Hà diện outfit sang chảnh, phủ hàng hiệu. Mẫu túi Kelly của Hermes cỡ nhỏ màu kem được người đẹp đặc biệt yêu thích. Cô sử dụng túi này trong nhiều lần dự sự kiện hoặc gặp gỡ bạn bè.

Kể từ khi gắn bó với bạn trai doanh nhân, Đỗ Thị Hà tập trung phát triển công việc kinh doanh, thỉnh thoảng tham gia sự kiện giải trí. Cô thông báo rời công ty Sen Vàng vào tháng 2 sau nhiều năm đồng hành.

Hoa hậu Việt Nam 2020 có vẻ ngoài thu hút với đôi chân dài 1,11 m. Đời thường, cô chuộng diện những trang phục thoải mái, nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm.

Trong một bài phỏng vấn, khi chia sẻ về chuyện tình cảm, Đỗ Thị Hà cho biết: "Không phải tôi giấu nhưng tôi muốn giữ cho họ sự bình yên. Tôi là người của công chúng, đã có nhiều sự chú ý rồi. Tôi không muốn những người xung quanh cũng nhận điều đó. Tôi muốn họ được sống trong sự bình yên, hồn nhiên và thoải mái".

Bạn muốn tình yêu hay một mối quan hệ?

Tình yêu không phải một mối quan hệ. Tình yêu tạo ra mối liên kết nhưng không phải một mối quan hệ. Mối quan hệ là một trạng thái đã hoàn thành hoặc kết thúc. Mối quan hệ là một danh từ, là một thời kỳ đã qua, giống như tuần trăng mật đã kết thúc. Vậy nên không còn niềm vui, nhiệt huyết nào vì mọi thứ đã qua rồi.

Trong một thế giới đầy biến động, nơi sự lo lắng và bất an trở thành trạng thái thường trực, Can Trường của Osho là lời mời gọi người đọc bước vào hành trình sống can đảm, sống thật, sống toàn vẹn với chính mình.