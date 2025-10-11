10 năm bên nhau của Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài

|
Ngày 10/10, vợ chồng diễn viên Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài chia sẻ niềm hạnh phúc khi chào đón con thứ hai chào đời. "Mới hôm qua thôi, mẹ vẫn còn hồi hộp chuẩn bị cho khoảnh khắc đón con chào đời. Giờ đây, khi được ôm con trong vòng tay, niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động vẫn vẹn nguyên như 6 năm trước, khi chào đón chị Bảo Bối đến với thế giới này", Vũ Ngọc Ánh cho biết. Cặp diễn viên trải qua 10 năm gắn bó và có cuộc hôn nhân viên mãn với hai người con.
Cả hai đồng hành trong công việc, cuộc sống. Trên trang cá nhân, Vũ Ngọc Ánh và Anh Tài thường xuyên chia sẻ những hình ảnh trên nhau tại sự kiện hay bên con gái. Trong một bài phỏng vấn, Anh Tài dành nhiều lời có cánh cho vợ. Anh nói chỉ ở bên Vũ Ngọc Ánh mới tạo cho anh cảm giác bình yên và thoải mái theo đuổi nghệ thuật.
Vũ Ngọc Ánh được khen mặn mà, viên mãn sau nhiều năm kết hôn. Nữ diễn viên chia sẻ cuộc sống hôn nhân mang lại cho cô nhiều trải nghiệm mới, từ việc thích nghi với vai trò làm mẹ đến cân bằng công việc và gia đình. Vũ Ngọc Ánh đảm nhiệm việc quản lý tài chính trong gia đình, còn Anh Tài chủ động chia sẻ công việc nhà và chăm sóc con nhỏ khi lịch trình cho phép.
Ngoài thời gian hoạt động nghệ thuật, ưu tiên lớn nhất của họ là gia đình. Lúc rảnh rỗi, cả hai đưa con đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống.
Vũ Ngọc Ánh được khán giả màn ảnh nhỏ biết tới qua các vai diễn hiền lành, cam chịu trong các phim Kính vạn hoa, Lao công bí ẩn, Mùi đời, Gạo nếp gạo tẻ. Trong khi đó, Anh Tài chuyên trị những vai phản diện. Anh từng đóng Quý cô tuổi Dần, Lốc xoáy tình yêu, Những ngọn nến trong đêm 2, Trở về 3... Trước khi đóng phim, anh từng theo đuổi con đường ca hát song không thành công.
Phong cách cá tính của cặp diễn viên trong một bộ ảnh. Cả hai thường diện trang phục đồng điệu mỗi khi tham gia các sự kiện giải trí. Cặp sao gắn bó 4 năm trước khi quyết định về chung nhà vào tháng 1/2018, đám cưới được tổ chức vào năm 2019. Cuối năm 2019, họ đón con gái đầu lòng.
