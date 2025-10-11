10 năm bên nhau của Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài

Ngày 10/10, vợ chồng diễn viên Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài chia sẻ niềm hạnh phúc khi chào đón con thứ hai chào đời. "Mới hôm qua thôi, mẹ vẫn còn hồi hộp chuẩn bị cho khoảnh khắc đón con chào đời. Giờ đây, khi được ôm con trong vòng tay, niềm hạnh phúc xen lẫn xúc động vẫn vẹn nguyên như 6 năm trước, khi chào đón chị Bảo Bối đến với thế giới này", Vũ Ngọc Ánh cho biết. Cặp diễn viên trải qua 10 năm gắn bó và có cuộc hôn nhân viên mãn với hai người con.