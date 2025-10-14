Diễn viên Marian Rivera gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Cô được người hâm mộ chào đón.

Sáng 14/10, nữ diễn viên Marian Rivera có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để chuẩn bị góp mặt tại một sự kiện thời trang. Cô được người hâm mộ chào đón.

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" thu hút với phong thái rạng rỡ, tươi tắn. Trong lần đến Việt Nam, cô diện trang phục trẻ trung, năng động. Người đẹp trang điểm nhẹ, tóc búi cao và liên tục vẫy tay chào fan.

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" đến TP.HCM.

Sau khi dành ra một khoảng thời gian ký tặng và chụp ảnh giao lưu cùng người hâm mộ ở sân bay, Marian Rivera nhanh chóng lên xe để về khách sạn nghỉ ngơi, bắt đầu hành trình tại Việt Nam với nhiều hoạt động trong 3 ngày tới.

Ở tuổi 41, Marian Rivera vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung với danh tiếng thuộc top đầu ngành giải trí. Cô là đại sứ hình ảnh cho nhiều thương hiệu nội địa lẫn quốc tế. Nữ diễn viên từng chia sẻ điều quan trọng nhất với cô để giữ gìn vẻ đẹp bất chấp tuổi tác là duy trì làn da khỏe mạnh. Marian Rivera khuyên người hâm mộ hãy đi ngủ với khuôn mặt sạch sẽ, đã được tẩy trang kỹ càng và chăm sóc cẩn thận, đầy đủ độ ẩm.

Marian Rivera được mệnh danh mỹ nhân đẹp nhất Philippines. Cô kết hôn với tài tử Dingdong Dantes vào tháng 2/2014 sau nhiều năm yêu nhau. Hai ngôi sao gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm qua các dự án phim chung. Đám cưới của họ được tổ chức tại Nhà thờ Cubao ở thành phố Quezon. Năm 2015, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Con trai của họ, Jose Sixto Gonzalez, được sinh ra tại Trung tâm Y tế Makati 4 năm sau đó. Năm 2023, hai ngôi sao tái hợp trong Rewind, bộ phim gia đình mang màu sắc kỳ ảo.

Tài tử Dingdong từng chia sẻ yếu tố quan trọng để vợ chồng anh có thể duy trì tình yêu cả trong và ngoài màn ảnh là họ gặp nhau đúng thời điểm, khi cả hai đã trưởng thành.

“Tôi trân trọng những khoảnh khắc cả 2 được cùng nhau trải nghiệm và chứng kiến ​​cột mốc quan trọng. Chúng tôi đã có những bài học khi ở bên nhau, đó là sự tôn trọng, tình yêu đích thực và chúng tôi cũng áp dụng điều đó trong công việc. Nó giống một buổi khiêu vũ vậy, có cho và nhận. Một khi hòa hợp, bạn cùng nhau nhảy múa mượt mà hơn”, Dingdong nói về bí quyết duy trì hôn nhân hạnh phúc sau hơn 10 chung sống.