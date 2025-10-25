Con trai NSND Xuân Bắc gây chú ý

Trong tấm ảnh chụp chung với NSND Xuân Bắc, Nguyễn Nhật Khánh Minh, sinh năm 2007 gây chú ý với ngoại hình sáng, được nhận xét giống hệt bố thời trẻ.

NSND Xuân Bắc mới đây chia sẻ hình ảnh bên con trai cả là Nguyễn Nhật Khánh Minh, sinh năm 2007. Tấm hình được chụp khi nghệ sĩ tới thăm con trai đang học đại học.

Theo NSND Xuân Bắc, khi tới thăm con trai đang là sinh viên năm nhất, anh thấy Khánh Minh cởi trần nên đề nghị cậu mặc áo vào. Lúc này, Khánh Minh trả lời: “Mấy lần soi gương con thấy body con sắp bằng bố hồi trẻ luôn”. Trước câu trả lời của con trai, Xuân Bắc có phản ứng hài hước: “Tự nhiên thấy nó nói đúng thế. Ờ thôi, cứ cởi trần cũng được con ạ”.

Hình ảnh mới của NSND Xuân Bắc và con trai. Ảnh: FBNV.

Hình ảnh chụp chung và đoạn hội thoại của nghệ sĩ Xuân Bắc và con trai lập tức gây chú ý. Đặc biệt, nhìn tấm hình, nhiều khán giả nhận xét Khánh Minh trông rất giống nghệ sĩ Xuân Bắc thời còn đóng vai Núi trong Sóng ở đáy sông.

Khánh Minh sinh năm 2007, là con trai cả của NSND Xuân Bắc và bà xã Hồng Nhung. Vừa qua, vợ của NSND Xuân Bắc chia sẻ việc Khánh Minh tốt nghiệp THPT và đậu vào 3 trường đại học, trong đó có lĩnh vực sân khấu, điện ảnh. Thời điểm đó, chị Hồng Nhung chưa cho biết con trai lựa chọn trường nào.

Khánh Minh và em trai Võ Nguyên (Bi Béo) trước đây từng được chú ý khi tham gia chương trình Táo quân. Hai con trai Xuân Bắc cũng thể hiện khả năng ca hát với ca khúc Nothing's gonna change my love for you trong một chương trình truyền hình.

NSND Xuân Bắc sinh năm 1976 tại Phú Thọ, lớn lên trong môi trường yêu nghệ thuật và sớm theo đuổi đam mê sân khấu. Sự nghiệp của Xuân Bắc bắt đầu từ những vai diễn nhỏ, dần khẳng định qua các chương trình hài kịch nổi tiếng, mang lại tiếng cười cho khán giả qua lối diễn xuất duyên dáng, thông minh. Hiện tại, NSND Xuân Bắc đảm nhận vai trò Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.