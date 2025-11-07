'Sa Tăng' Lưu Đại Cương qua đời

Nam diễn viên gạo cội Lưu Đại Cương qua đời ở tuổi 78. Trước đó, ông được đông đảo khán giả biết đến qua vai diễn Sa Tăng trong "Tây Du Ký" (2000).

Ngày 7/11, tờ Sohu đưa tin nam diễn viên Lưu Đại Cương, nổi tiếng với vai Sa Tăng trong Tây Du Ký, đã qua đời sau thời gian chiến đấu với bệnh tật. Nghệ sĩ kinh kịch Lưu Băng chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội tưởng nhớ đồng nghiệp. Theo Lưu Băng, Lưu Đại Cương qua đời hôm 3/11 tại Bắc Kinh.

“Nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng, người thủ vai Sa Tăng trong Tây Du Ký - ông Lưu Đại Cương - đã bệnh qua đời tại Bắc Kinh vào ngày 3/11. Kính nhớ bậc tiền bối, mong ông an nghỉ, vãng sinh cực lạc", Lưu Băng chia sẻ.

Theo The Paper, phía gia đình nam diễn viên cho biết tang lễ được tổ chức đơn giản, theo đúng di nguyện của ông. Thông tin Lưu Đại Cương qua đời ở tuổi 78 gây chấn động giới giải trí Trung Quốc. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ tiếc thương, chia buồn với gia đình nam diễn viên.

Lưu Đại Cương được thông báo qua đời hôm 3/11. Ảnh: Weibo.

Lưu Đại Cương sinh ngày 18/5/1947 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông là diễn viên, nghệ sĩ kinh kịch đình đám. Năm 1993, bộ phim Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Ma giáo giáo chủ của ông ra mắt và gây được tiếng vang. Nam diễn viên sau đó góp mặt trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng khác như Thư kiếm ân cừu lục, Tam quốc diễn nghĩa, Võ Tắc Thiên, Truyền kỳ Quan Âm, Tể tướng Lưu gù… Năm 2000, Lưu Đại Cương nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Sa Tăng trong loạt phim truyền hình Tây Du Ký.