Tiếc cho Quách Ngọc Ngoan

“Trái tim què quặt” giàu tính thẩm mỹ, kịch bản cũng đầy ý tưởng. Chỉ là dự án đánh dấu màn tái xuất của Quách Ngọc Ngoan có lối kể khá kén người xem, nên thành tích làng nhàng.

Trái tim què quặt, ngay từ nhan đề độc đáo đã khơi gợi sự quan tâm. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ À Cloche Coeur của cây bút người Pháp Catherine Arley, kể câu chuyện về vụ án mạng bí ẩn làm chấn động một vùng quê yên bình.

Bản điện ảnh Việt được cầm trịch bởi Quốc Công - cái tên đóng vai trò nhà sản xuất của Tử chiến trên không gây sốt phòng vé 2 tháng trước. Phim cũng đánh dấu màn tái xuất của Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm vắng bóng màn bạc, kể từ lần xuất hiện gần nhất trong Người bất tử.

Góc khuất tình yêu và hôn nhân

Câu chuyện Trái tim què quặt lấy bối cảnh những năm 1990, theo chân cặp đôi trẻ Ánh (Nhật Linh) và Sơn (Việt Hưng) trên con đường đi tới Đà Lạt. Cả hai tranh cãi nảy lửa vì không cùng quan điểm sống. Trong cơn nóng giận, hai người xảy ra xô xát, trước khi Sơn bỏ lại cô người yêu ven đường, lên xe đi tiếp một mình.

Sáng sớm hôm sau, cả thị trấn xôn xao trước tin một cô gái trẻ bị sát hại dã man tới mức khó nhận dạng thi thể. Sơn nhanh chóng lọt tầm ngắm điều tra và trở thành nghi phạm số một của vụ án này. Vợ chồng họa sĩ Triết (Quách Ngọc Ngoan) và Xuân (Xuân Văn) cố gắng tìm cách giải oan cho cậu em trai.

Bàn về chuyện tình yêu, hôn nhân, bức tranh Trái tim què quặt được tô vẽ bởi những mảng màu dường như hoàn toàn đối lập. Một bên là Triết và Xuân, cặp đôi có cuộc hôn nhân lý tưởng trong con mắt nhiều người. Triết là nghệ sĩ tài năng, còn Xuân từng là diễn viên xinh đẹp, nhưng chọn lùi lại phía sau làm hậu phương, giúp chồng xây đắp sự nghiệp.

Mối quan hệ của họ được người đời ngưỡng mộ, nhưng ẩn sau đó là những cơn sóng ngầm chỉ trực chờ cuốn phăng vỏ bọc của cuộc hôn nhân viên mãn.

Phim có phần hình ảnh đẹp, trau chuốt.

Ở một góc khác, Sơn và Ánh liên tục giằng co trong những xung động bản năng của một tình yêu mãnh liệt, nhưng cũng độc hại và đầy tính chiếm hữu.

Ánh là phóng viên trẻ đã bỏ nghề, nay rẽ hướng viết truyện ngắn. Còn Sơn cũng lăn lộn nhiều năm nhưng chưa đủ tiếng tăm. Cả hai cặp kè suốt 3 năm mà vẫn chưa chịu cưới, vì theo lời người chị dâu, "họ yêu bản thân hơn là yêu nhau”.

Hai cặp đôi tưởng chừng khác biệt, nhưng lại có điểm chung về sự mất tự do khi yêu.

Xuân hy sinh sự nghiệp để giúp Triết theo đuổi đam mê, lặng lẽ núp sau hào quang của chồng dù trong đó, cô góp không ít công xây đắp. Nhưng rồi, Xuân cũng chán ngán cảnh suốt 5 năm sống dưới cái bóng của một thư ký, đầu bếp, trợ lý... cho chồng, như cái cách nhân vật cay đắng thốt ra một diễn viên bao năm trên sân khấu, nay chỉ diễn đúng một vai nô lệ khi về với Triết. Ẩn sau lớp vỏ ẩn nhẫn là một người đàn bà quằn quại khi bị giam cầm nơi heo hút, chịu đựng trong lặng lẽ và âm thầm trong xiềng xích của hôn nhân.

Trong khi Sơn cũng không quen làm nhân vật phụ trong hào quang của kẻ khác. Anh say mê sắc đẹp của Ánh, nhưng rồi lại hậm hực, nảy sinh ganh ghét khi bạn gái thành công, ngày càng có tiếng tăm và dường như sắp vượt tầm kiểm soát của mình.

Trái tim què quặt không ngần ngại chỉ điểm mặt tối trong tình cảm và hôn nhân, nơi phụ nữ có xu hướng bị đánh giá thấp, bỏ mặc phía sau hào quang người đàn ông của đời họ. Phim cũng theo đó lên án tính nam độc hại, khi những người đàn ông tự cho mình là kẻ làm chủ cuộc chơi, được quyền "ban ơn" và cứu rỗi cuộc đời phụ nữ.

Vụ án mạng bí ẩn nơi bìa rừng triệt để vạch trần góc khuất tình cảm trong mối quan hệ giữa họ, phơi bày toàn bộ bí mật tình yêu, hôn nhân ra ánh sáng. Để rồi, từng người dần lộ ra khiếm khuyết, tổn thương hay những nỗi niềm chôn giấu khiến họ đớn đau và quằn quại - điều đã làm “què quặt” trái tim, như cách nhan đề phim lên tiếng.

Quách Ngọc Ngoan tái xuất màn bạc sau 7 năm.

Lý do phim kén khán giả

Trái tim què quặt có nhịp điệu rất chậm, tốn không ít thời gian để thiết lập bối cảnh câu chuyện. Khi vụ án bí ẩn xuất hiện, phim lật qua lật lại giữa những lát cắt mơ hồ của hồi tưởng với suy tư thực tại.

Lối kể lãng đãng, bám theo góc nhìn của nhiều nhân vật là thử thách không nhỏ với sự kiên nhẫn của người xem. Vậy nên, những ai mong chờ một câu chuyện giật gân với những nút thắt và cú twist dồn dập, hẳn sẽ phải ra về trong cảm giác hụt hẫng.

Bước qua giai đoạn đầu với tiết tấu chậm chạp, đứa con tinh thần của Quốc Công phảng phất sắc màu trinh thám, khi bám theo dấu chân các chiến sĩ công an đi điều tra, khai thác thông tin. Những tưởng bầu không khí phim sẽ có nhiều chuyển biến, Trái tim què quặt vẫn tập trung vào vòng xoáy của những mối quan hệ bí bách, ngột ngạt. Còn bí ẩn về vụ án khép lại hờ hững, có chút gì đó dang dở, lưng chừng.

Có thể, đạo diễn muốn mượn sóng gió bên ngoài để phản ánh những xô lệch bên trong.

Sự thiếu quyết liệt có chủ ý trong ngôn ngữ kể chuyện khiến phim lửng lơ giữa hai màu sắc tâm lý và giật gân - trinh thám. Điều này phần nào khiến tác phẩm gặp khó trong việc chạm tới số đông khán giả, những người đang kỳ vọng vào một câu chuyện với diễn biến thu hút hơn. Thay vào đó, Trái tim què quặt chỉ đủng đỉnh tường thuật lại mọi thứ bằng chiêm nghiệm riêng của đạo diễn, không thỏa hiệp với gu thưởng thức của khán giả.

Nhưng điểm yếu chí mạng của phim là phần lời thoại "trên mây trên gió", đậm màu văn viết. Những cuộc đối thoại của chồng với vợ, người yêu với người yêu, của dân với cán bộ như được bê nguyên từ những trang sách, tạo cảm giác xa lạ tới kỳ quặc, bất thường.

Phim mới thu hơn 700 triệu đồng sau tuần mở màn.

Nhưng hình ảnh lại gỡ điểm, hợp bối cảnh và màu sắc phim đến lạ. Phải nói không nhiều tác phẩm điện ảnh Việt gần đây nịnh mắt như Trái tim què quặt. Từ màu sắc retro phủ lên phim, tới những khung hình đượm tình quá "thơ" và đẹp, một vẻ đẹp của sự bí bách, cô độc.

Diễn xuất của dàn cast tương đối tròn trịa. Phim có rất nhiều cảnh đối thoại cãi vã, nhưng dàn diễn viên không ai mắc lỗi lên gân. Việt Hưng có nhiều đất diễn. Anh thể hiện được một Sơn ích kỷ, đáng thương nhưng đáng trách nhiều hơn trong cuộc rượt đuổi tình yêu, mải miết chạy theo trái tim Ánh (Nhật Linh) mà mãi không "sở hữu" được.

Ánh của Nhật Linh tựa cánh bướm lộng lẫy chẳng muốn đậu yên trên bàn tay kẻ si tình. Cô gái trẻ với tư duy trẻ, ngộ ra rằng trong mọi thứ đầu tư, đầu tư vào tình yêu là vô nghĩa nhất - vì mọi thứ chỉ xoay quanh đàn ông.

Xuân Văn sau Tử chiến trên không tiếp tục có một vai diễn đáng nhớ. Nhân vật Xuân hiện lên là một người đàn bà rất đàn bà, trưởng thành, trầm lắng nhưng không vì vậy mà kém phần dữ dội, hệt như như một ly rượu mạnh.

Trong khi nhân vật của Quách Ngọc Ngoan sâu lắng và trầm lặng. Anh biết cách nâng đỡ bạn diễn, vừa tạo cho nhân vật của mình một sức nặng nội tâm nhất định. Song sau nhiều năm vắng bóng màn bạc, người hâm mộ có lẽ chờ đợi ở anh một vai diễn sâu sắc, ấn tượng hơn thế.

Đáng tiếc hơn, dự án đánh dấu màn tái xuất của tài tử lại chưa nhận được sự quan tâm như mong đợi, dù chất lượng không hề tồi. Gần một tuần trình làng, tác phẩm mới mang về hơn 700 triệu đồng - con số khá ảm đạm trong sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên sinh năm 1986.