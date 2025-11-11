Việt Nam xuất hiện trong bom tấn xứ Hàn

Khán giả thích thú khi nhiều khung cảnh bình dị, gần gũi mà nên thơ của Việt Nam xuất hiện trong tập 8 "As You Stood By" - series đang thống trị Netflix tại Hàn Quốc.

Ở hồi kết loạt phim As You Stood By, các nhân vật sau hàng loạt biến cố cuộc sống chuyển tới Việt Nam sinh sống. Tại đây, họ hòa mình vào trải nghiệm văn hóa bản địa, có nhiều hoạt động thú vị với người dân địa phương. Các nhân vật còn thoại một số câu thông dụng bằng tiếng Việt, trò chuyện với người dân bản địa. Theo quan sát, những cảnh này được ghi hình tại Hội An, Đà Nẵng.

Nhiều khung cảnh đường xá tấp nập, phố đêm, bãi biển cho đến những quán tạp hóa thân thuộc của Việt Nam xuất hiện trên bom tấn xứ Hàn khiến khán giả thích thú.

Theo tiết lộ, hồi kết As You Stood By do một ê-kíp Việt Nam trực tiếp tham gia sản xuất khi đoàn phim làm việc tại đây. Những hình ảnh về Việt Nam trên phim Hàn nhanh chóng được dân mạng chụp lại, lan tỏa trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý.

Khung cảnh Việt Nam xuất hiện trong hồi kết As You Stood By.

"Lần đầu tiên có bộ phim Hàn tôi xem có cảnh quay ở Việt Nam, không phải chạy trốn, không phải chỉ là du lịch nghỉ dưỡng... Mà nhân vật chính chọn Việt Nam làm nơi khởi đầu cho cuộc sống mới, cũng có thể là điểm dừng chân bình yên của họ", một khán giả bình luận.

As You Stood By (tựa Việt: Tội ác kẻ làm ngơ) là series bao gồm 8 tập, xoay quanh câu chuyện về hai người phụ nữ bị dồn đến đường cùng, và cách họ biến nỗi sợ thành sức mạnh để giành lại quyền được sống. Hui-Su bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân ngột ngạt, bị chồng bạo hành thể xác lẫn tinh thần. Bạn thân của cô, Eun-Su, là người duy nhất phát hiện bí mật hôn nhân của Hui-Su.

Sau ít ngày ra mắt, As You Stood By đã leo thẳng lên vị trí top 1 Netflix Hàn Quốc, đồng thời lọt top trending tại nhiều quốc gia châu Á. Tác phẩm với đề tài tội phạm, giật gân, được khán giả yêu thích nhờ câu chuyện hấp dẫn cùng màn trình diễn đầy cảm xúc của hai nữ chính Jeon So Nee và Lee Yoo Mi.