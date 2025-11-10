Lời khai nghi phạm vụ Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm

Namewee khai phát hiện nạn nhân đã tử vong sau nửa tiếng vào phòng tắm. Phía cảnh sát tiếp tục xin gia hạn tạm giữ Namewee để điều tra với nghi vấn giết người.

Theo China Times, vụ việc Tạ Hữu Tâm qua đời thu hút sự quan tâm của dư luận những ngày qua. Qua quá trình điều tra, ca sĩ kiêm nhà sản xuất người Malaysia gốc Hoa Namewee bị tình nghi có liên quan tới vụ án và đã bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Theo lời khai của nghi phạm, vào ngày xảy ra vụ việc, người này và Tạ Hữu Tâm đang thảo luận nội dung quay video tại khách sạn. Sau đó, nạn nhân nói muốn đi tắm rửa. Suốt nửa giờ không nghe thấy tiếng nước chảy, nên Namewee cảm thấy bất thường và đi kiểm tra. Tại phòng tắm, nghi phạm phát hiện nạn nhân đã không còn dấu hiệu sự sống. Namewee khẳng định đã thực hiện hô hấp nhân tạo nhưng không thành công, sau đó gọi cấp cứu.

Sau khi khám xét phòng của Namewee, cảnh sát thu giữ 9 viên thuốc màu xanh nghi là thuốc lắc. Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy Namewee dương tính với 4 loại ma túy là amphetamine, methamphetamine, ketamine và THC.

Namewee đang bị tạm giữ để điều tra với nghi vấn giết người. Ảnh: Weibo.

Namewee ra trình diện cảnh sát vào sáng sớm 5/11, bị tạm giữ 6 ngày để phục vụ điều tra. Tới 10/11, nghi phạm đã hết hạn bị tạm giữ. Tuy nhiên, phía cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục xin gia hạn tạm giữ Namewee để điều tra với nghi vấn giết người. Song thời gian tạm giữ tối đa chỉ có thể kéo dài thêm 7 ngày.

Nếu trong thời hạn này mà cảnh sát thu thập đủ bằng chứng, Namewee có thể sẽ bị truy tố với tội danh giết người. Ngược lại, nghi phạm phải được thả tự do hoặc chuyển sang điều tra theo tội danh khác.