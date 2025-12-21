Động thái của chồng cũ khi siêu mẫu giàu nhất thế giới kết hôn

Gisele Bündchen được cho là đã bí mật kết hôn với bạn trai Joaquim Valente. Giữa lúc thông tin này gây xôn xao mạng xã hội, cầu thủ Tom Brady có động thái mới thu hút sự chú ý.

Theo Page Six, Tom Brady đã chia sẻ một thông điệp đầy ẩn ý, sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin Gisele Bündchen bí mật kết hôn với Joaquim Valente.

Tom Brady và Gisele Bündchen ly hôn sau 13 năm chung sống. Ảnh: IGNV.

Cụ thể, cựu vận động viên đăng lên Instagram Stories một bức ảnh selfie. Anh xuất hiện trong chiếc áo hoodie trắng với dòng chữ: “Forever young” (Trẻ mãi - PV). “Chuẩn luôn, 100%”, Tom Brady chú thích. Ở một tấm hình khác, ngôi sao 48 tuổi mặc áo thun đen ôm sát cùng quần short đồng màu, tạo dáng với quả bóng bầu dục.

Bài đăng của Tom Brady xuất hiện chỉ vài giờ sau khi thông tin vợ cũ của anh bí mật kết hôn gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, siêu mẫu Bündchen được cho là đã tổ chức lễ cưới riêng tư với huấn luyện viên jiu-jitsu Joaquim Valente, kém cô 7 tuổi. Nguồn tin phía Valente tiết lộ rằng buổi lễ diễn ra trước sự chứng kiến của bạn bè thân thiết và gia đình người đẹp.

“Anh ấy rất hạnh phúc vì cuối cùng họ cũng kết hôn sau khi đã có con chung”, người này chia sẻ.

Bündchen và Valente được cho là đã bí mật kết hôn. Ảnh: Backgrid.

Trước đó, Bündchen và Valente công khai hẹn hò vào năm 2024. Cặp đôi đón con đầu lòng hồi tháng 2 năm nay. Tên và giới tính của nhóc tì vẫn chưa được công bố.

Trước khi về chung nhà với Valente, siêu mẫu Gisele Bündchen từng có hôn nhân kéo dài 13 năm với Tom Brady. Hai người có chung 2 con chung là Vivian Lake (13 tuổi) và Benjamin Rein (16 tuổi). Họ nộp đơn ly hôn vào tháng 10/2022.

Sau khi ly hôn Bündchen, Tom Brady từng bị đồn có quan hệ tình cảm với Kim Kardashian và sau đó là Irina Shayk.