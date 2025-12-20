Hoài Linh ở tuổi 56

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật của anh trai Hoài Linh hôm 18/12. Diễn viên Làm giàu với ma và gia đình có chuyến nghỉ dưỡng, tiệc tùng tại Vũng Tàu (nay là TP.HCM).
Hoài Linh xuất hiện trong trang phục giản dị với áo polo trắng, quần kaki sẫm màu. Diễn viên cho thấy sức khỏe ổn định, thần sắc tốt. Anh tỏ ra vui vẻ, liên tục cười đùa, trò chuyện với những khách mời. Cả gia đình nam nghệ sĩ cùng quây quần thổi nến, cắt bánh sinh nhật và tận hưởng bữa tiệc.
|
Hoài Linh tại bữa tiệc sinh nhật tuổi 56. Ảnh: FB Dương Triệu Vũ.
Bà Phương - mẹ của Hoài Linh - xúc động chia sẻ về con trai. "Hoài Linh lo cho mẹ, các em và cả gia đình. Linh lúc nào cũng nghĩ tới tổ tiên, ông bà nội ngoại hai bên rồi bàn bạc với mẹ làm thế này thế khác. Và tôi thì lúc nào cũng đồng ý”, bà Phương chia sẻ.
Bà Phương cũng nhắc lại kỷ niệm ngày sinh của con trai cách đây 56 năm. Khi ấy, bà làm công việc hộ sinh, cận kề ngày lâm bồn vẫn làm việc và đỡ đẻ cho 7 em bé khác trước khi sinh con.
Trong khi, Dương Triệu Vũ chia sẻ về anh trai: "Anh Bốn bao nhiêu năm nay luôn đảm nhận những vất vả cho riêng mình, để các em không có gì phải bận tâm. Anh Bốn luôn làm tròn đạo hiếu một người con trưởng chăm sóc cha mẹ , gia tộc hai bên nội ngoại, là đầu tàu chăm lo, chỉ bảo cho các em… Nhờ anh tận tâm tận sức chăm lo các vấn đề gia tiên, mà gia đình con cháu luôn luôn yên ấm, thuận hoà, thương yêu nhau".
Hoài Linh hồi tháng 8 năm nay trở lại màn bạc với phần 2 phim Làm giàu với ma. Tác phẩm của anh khép lại hành trình phòng vé với doanh thu hơn 100 tỷ đồng. Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, anh tỏ ra khá vui vẻ, thoải mái. Diễn viên cho biết tình trạng sức khỏe vẫn ổn, ngoại trừ việc mỗi ngày vẫn phải đều đặn uống thuốc điều trị ung thư tuyến giáp và thuốc ngủ.
Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.
Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.