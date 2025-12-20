Hoài Linh ở tuổi 56

Hoài Linh vừa tổ chức buổi tiệc sinh nhật lần thứ 56. Diễn viên "Làm giàu với ma" thần sắc tươi tắn, tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên người thân, gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ loạt ảnh trong tiệc sinh nhật của anh trai Hoài Linh hôm 18/12. Diễn viên Làm giàu với ma và gia đình có chuyến nghỉ dưỡng, tiệc tùng tại Vũng Tàu (nay là TP.HCM).

Hoài Linh xuất hiện trong trang phục giản dị với áo polo trắng, quần kaki sẫm màu. Diễn viên cho thấy sức khỏe ổn định, thần sắc tốt. Anh tỏ ra vui vẻ, liên tục cười đùa, trò chuyện với những khách mời. Cả gia đình nam nghệ sĩ cùng quây quần thổi nến, cắt bánh sinh nhật và tận hưởng bữa tiệc.

Hoài Linh tại bữa tiệc sinh nhật tuổi 56. Ảnh: FB Dương Triệu Vũ.

Bà Phương - mẹ của Hoài Linh - xúc động chia sẻ về con trai. "Hoài Linh lo cho mẹ, các em và cả gia đình. Linh lúc nào cũng nghĩ tới tổ tiên, ông bà nội ngoại hai bên rồi bàn bạc với mẹ làm thế này thế khác. Và tôi thì lúc nào cũng đồng ý”, bà Phương chia sẻ.

Bà Phương cũng nhắc lại kỷ niệm ngày sinh của con trai cách đây 56 năm. Khi ấy, bà làm công việc hộ sinh, cận kề ngày lâm bồn vẫn làm việc và đỡ đẻ cho 7 em bé khác trước khi sinh con.

Trong khi, Dương Triệu Vũ chia sẻ về anh trai: "Anh Bốn bao nhiêu năm nay luôn đảm nhận những vất vả cho riêng mình, để các em không có gì phải bận tâm. Anh Bốn luôn làm tròn đạo hiếu một người con trưởng chăm sóc cha mẹ , gia tộc hai bên nội ngoại, là đầu tàu chăm lo, chỉ bảo cho các em… Nhờ anh tận tâm tận sức chăm lo các vấn đề gia tiên, mà gia đình con cháu luôn luôn yên ấm, thuận hoà, thương yêu nhau".

Hoài Linh hồi tháng 8 năm nay trở lại màn bạc với phần 2 phim Làm giàu với ma. Tác phẩm của anh khép lại hành trình phòng vé với doanh thu hơn 100 tỷ đồng . Trong cuộc trò chuyện với Tri Thức - Znews, anh tỏ ra khá vui vẻ, thoải mái. Diễn viên cho biết tình trạng sức khỏe vẫn ổn, ngoại trừ việc mỗi ngày vẫn phải đều đặn uống thuốc điều trị ung thư tuyến giáp và thuốc ngủ.