Lục Tiểu Linh Đồng kêu oan

Ngôi sao "Tây Du Ký" chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn về việc độc chiếm vai diễn Tôn Ngộ Không, hay có xích mích, mâu thuẫn với đạo diễn Dương Khiết.

Theo The Paper, Lục Tiểu Linh Đồng mới đây gây chú ý khi trải lòng về những ồn ào xoay quanh vai diễn kinh điển Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Vai diễn đưa ông lên đỉnh cao sự nghiệp, song kèm theo đó là không ít bàn tán và những tin đồn ác ý suốt nhiều năm qua.

Trước lời đồn về việc "độc chiếm vai diễn", tạo áp lực và không cho các diễn viên khác thể hiện lại vai Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng "kêu oan", khẳng định bản thân không hề có hành động như vậy.

Vai diễn Tôn Ngộ Không gắn liền với tên tuổi Lục Tiểu Linh Đồng.

"Thực ra tôi chỉ là một diễn viên bình thường, không có bất kỳ chức vụ hành chính nào. Bảo tôi là kẻ độc chiếm vai diễn, không cho người này đóng, không cho người kia đóng, tôi có quyền đó sao?", diễn viên tâm sự.

Ông chia sẻ thêm: "Người ta nói tôi với Dương Khiết quan hệ không tốt, có mâu thuẫn với gia đình bà ấy... Chúng tôi vẫn cùng ăn cơm, trò chuyện. Tôi cảm thấy tin đồn đó thật buồn cười. Đương nhiên va chạm thì giống như cha mẹ với con cái, khó tránh khỏi, nhưng chúng tôi vẫn là 'người một nhà'".

Trong quá khứ, từng có tin đồn Lục Tiểu Linh Đồng cùng các đồng nghiệp lén lút đi diễn thương mại ở nước ngoài, khiến đạo diễn Dương Khiết bị gạt ra khỏi đoàn phim. Thậm chí, còn có thông tin diễn viên "bán phim" (quảng bá dự án) ngay tại linh đường của đạo diễn Tây Du Ký.

Lục Tiểu Linh Đồng cho hay đây đều là những điều bịa đặt ác ý. Ông giải thích, đoạn video khiến ông bị chỉ trích thực chất được quay trong khách sạn theo yêu cầu của chương trình, hoàn toàn không phải ở linh đường đạo diễn như dân mạng đồn thổi.

Lục Tiểu Linh Đồng hiện có cuộc sống viên mãn bên bà xã Vu Hồng.

Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Lai, sinh tại Thượng Hải. Ông là truyền nhân đời thứ tư của nghệ thuật “múa khỉ” nhà họ Chương, trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký bản 1986.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy, Lục Tiểu Linh Đồng còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ là Vu Hồng. Suốt 37 năm qua, bà vẫn âm thầm ở bên, hỗ trợ ông trong cuộc sống lẫn công việc dù không có đám cưới chính thức.