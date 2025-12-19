Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Lục Tiểu Linh Đồng kêu oan

  • Thứ sáu, 19/12/2025 21:57 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Ngôi sao "Tây Du Ký" chính thức lên tiếng bác bỏ những tin đồn về việc độc chiếm vai diễn Tôn Ngộ Không, hay có xích mích, mâu thuẫn với đạo diễn Dương Khiết.

Theo The Paper, Lục Tiểu Linh Đồng mới đây gây chú ý khi trải lòng về những ồn ào xoay quanh vai diễn kinh điển Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Vai diễn đưa ông lên đỉnh cao sự nghiệp, song kèm theo đó là không ít bàn tán và những tin đồn ác ý suốt nhiều năm qua.

Trước lời đồn về việc "độc chiếm vai diễn", tạo áp lực và không cho các diễn viên khác thể hiện lại vai Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng "kêu oan", khẳng định bản thân không hề có hành động như vậy.

luc tieu linh dong anh 1

Vai diễn Tôn Ngộ Không gắn liền với tên tuổi Lục Tiểu Linh Đồng.

"Thực ra tôi chỉ là một diễn viên bình thường, không có bất kỳ chức vụ hành chính nào. Bảo tôi là kẻ độc chiếm vai diễn, không cho người này đóng, không cho người kia đóng, tôi có quyền đó sao?", diễn viên tâm sự.

Ông chia sẻ thêm: "Người ta nói tôi với Dương Khiết quan hệ không tốt, có mâu thuẫn với gia đình bà ấy... Chúng tôi vẫn cùng ăn cơm, trò chuyện. Tôi cảm thấy tin đồn đó thật buồn cười. Đương nhiên va chạm thì giống như cha mẹ với con cái, khó tránh khỏi, nhưng chúng tôi vẫn là 'người một nhà'".

Trong quá khứ, từng có tin đồn Lục Tiểu Linh Đồng cùng các đồng nghiệp lén lút đi diễn thương mại ở nước ngoài, khiến đạo diễn Dương Khiết bị gạt ra khỏi đoàn phim. Thậm chí, còn có thông tin diễn viên "bán phim" (quảng bá dự án) ngay tại linh đường của đạo diễn Tây Du Ký.

Lục Tiểu Linh Đồng cho hay đây đều là những điều bịa đặt ác ý. Ông giải thích, đoạn video khiến ông bị chỉ trích thực chất được quay trong khách sạn theo yêu cầu của chương trình, hoàn toàn không phải ở linh đường đạo diễn như dân mạng đồn thổi.

luc tieu linh dong anh 2

Lục Tiểu Linh Đồng hiện có cuộc sống viên mãn bên bà xã Vu Hồng.

Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Lai, sinh tại Thượng Hải. Ông là truyền nhân đời thứ tư của nghệ thuật “múa khỉ” nhà họ Chương, trở nên nổi tiếng nhờ vai diễn Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký bản 1986.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy, Lục Tiểu Linh Đồng còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ là Vu Hồng. Suốt 37 năm qua, bà vẫn âm thầm ở bên, hỗ trợ ông trong cuộc sống lẫn công việc dù không có đám cưới chính thức.

Nhảy việc hoàn hảo là cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng. Ngoài năng lực làm việc, cách ứng xử khéo léo, thân thiện với đồng nghiệp là bí quyết để giành được sự ủng hộ trong công việc.

Gia đình Haha cầu xin khán giả

BTC lên tiếng cảnh báo về tình trạng quay chụp lén Y-CONCERT rồi đăng tải trên mạng xã hội. Đơn vị này đồng thời kêu gọi khán giả không chia sẻ những nội dung này.

2 giờ trước

Phim của Hoàng Nam chỉ bán được 16 vé hôm nay

Ngày 19/12, cơn sốt "Avatar 3" chính thức đổ bộ rạp Việt. Sự xuất hiện của bom tấn quốc tế khiến các phim Việt, trong đó có tác phẩm của Hoàng Nam, giảm nhiệt mạnh ngoài phòng vé.

11 giờ trước

Giám đốc nhân sự bị tóm sống ngoại tình chính thức lên tiếng

Nhiều tháng sau vụ lùm xùm bị tóm khoảnh khắc ngoại tình với sếp trong concert của nhóm Coldplay, nữ giám đốc Kristin Cabot đã chính thức lên tiếng.

12 giờ trước

lục tiểu linh đồng Lục Tiểu Linh Đồng tôn ngộ không tây du ký dương khiết

  • Lục Tiểu Linh Đồng

    Lục Tiểu Linh Đồng

    Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Lai là nam diễn viên gạo cội được biết đến với vai Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình nổi tiếng "Tây du ký" do Trung Quốc sản xuất năm 1986 đã được phát sóng tại nhiều nước trên thế giới. Gia đình của ông đã có 4 đời cha truyền con nối đóng vai Tôn Ngộ Không. Ông từng đoạt giải Diễn viên xuất sắc nhất cấp quốc gia (2000) và Nghệ sĩ biểu diễn được công chúng kính trọng nhất năm 2007. Hiện ông là diễn viên đoàn kịch thuộc Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Trung Quốc.

    Bạn có biết: Vì kinh phí làm phim thấp nên nên thù lao của Lục Tiểu Linh Đồng khi đóng "Tây du ký" chỉ được 100 nhân dân tệ (khoảng 350.000 đồng) cho mỗi tập phim.

    • Ngày sinh: 12/04/1959
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Phim tiêu biểu: AQ chính truyện, Tây du ký, Dưới mái nhà đại Thượng Hải, Liên thành quyết, Bảy nàng tiên, Bắc Bình chiến dữ hòa,...

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý