Hôn nhân viên mãn của Lục Tiểu Linh Đồng và 'hoàng hậu Thiên Trúc'

Lục Tiểu Linh Đồng có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã Vu Hồng. Cặp đôi bén duyên trên phim trường "Tây Du Ký", sau đó hẹn hò và ở bên nhau tới nay đã 37 năm.

Theo trang 163, bên cạnh sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy, Lục Tiểu Linh Đồng còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên vợ là Vu Hồng. Suốt 37 năm qua, bà vẫn âm thầm ở bên, hỗ trợ ông trong cuộc sống lẫn công việc dù không có đám cưới chính thức.

Ít ai biết, Lục Tiểu Linh Đồng tình cờ gặp Vu Hồng ngay trên trường quay Tây Du Ký - bộ phim đình đám đã làm nên tên tuổi nam diễn viên. Thời điểm đó, Vu Hồng tham gia phim với một số vai phụ như sứ giả ngoại quốc hay hoàng hậu nước Thiên Trúc... Song, công việc chính của bà là thư ký trường quay. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và bà thường là người rời phim trường muộn nhất.

Thấy Vu Hồng luôn phải làm việc đến khuya, Lục Tiểu Linh Đồng hay nán lại giúp đỡ và trò chuyện. Trong một lần quay ở Tô Châu, cả đoàn rủ nhau dạo chơi núi. Mọi người ghép đôi cho Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng đi cùng nhau. Chuyến đi này cũng trở thành điểm khởi đầu cho mối tình của cả hai.

Luc Tieu Linh Dong anh 1

Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng trên phim trường Tây Du Ký. Ảnh: Sina.

Năm 1985, trong lúc ghi hình, Lục Tiểu Linh Đồng gặp tai nạn vì dây ròng rọc tuột, khiến ông ngã từ trên cao, bị thương nặng và phải nghỉ ba tháng. Trong thời gian đó, Vu Hồng chủ động chăm sóc, ngày đêm túc trực cạnh giường bệnh và tình cảm của cả hai ngày càng khăng khít.

Lễ cưới của hai người dự kiến tổ chức vào 12/6/1988, song vô tình lại trùng ngày Lục Tiểu Linh Đồng được cử sang Singapore quảng bá phim, trong khi Vu Hồng cùng ê-kíp ở lại Trung Quốc tham dự lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 6.

Hai người quyết định không đổi ngày cưới, cũng không tổ chức lễ cưới. Tại buổi trao giải ở Trung Quốc, MC thông báo: “Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng tối nay kết hôn”. Cùng lúc trên sân khấu ở Singapore, Diêm Hoài Lễ (đóng Sa Tăng) chia sẻ với khán giả: “Hôm nay là ngày cưới của đại sư huynh Tôn Ngộ Không”. "Đám cưới đặc biệt" này của cặp đôi sau đó được đồng nghiệp lẫn người hâm mộ nhắc lại suốt nhiều năm.

Sau khi về chung một nhà, Vu Hồng dành nhiều thời gian cho gia đình, trở thành chỗ dựa lớn nhất cho chồng. Năm 1990, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng. Vì sức khỏe của bà xã không tốt, Lục Tiểu Linh Đồng từng thẳng thắn chia sẻ ông không muốn có thêm con, bởi “vợ quan trọng hơn chuyện sinh con trai”.

Luc Tieu Linh Dong anh 2

Vu Hồng và Lục Tiểu Linh Đồng. Ảnh: Weibo.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, nam diễn viên kể lại kỷ niệm mùa Valentine năm 2004. Ông từng thích một tượng khỉ vàng nhưng không dám mua. Nhân dịp lễ tình nhân, Vu Hồng dù đau lưng vẫn cố đi mua để tặng chồng. Điều này khiến nam diễn viên cực kỳ xúc động.

“Nếu tôi là con diều, thì cô ấy là người giữ dây. Khi cô ấy nới tay, tôi bay cao hơn. Khi cô ấy kéo lại, tôi trở về. Chỉ như vậy, sợi dây giữa chúng tôi mới bền chặt mãi mãi”, diễn viên Tây Du Ký chia sẻ.

  • Lục Tiểu Linh Đồng

    Lục Tiểu Linh Đồng

    Lục Tiểu Linh Đồng tên thật là Chương Kim Lai là nam diễn viên gạo cội được biết đến với vai Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình nổi tiếng "Tây du ký" do Trung Quốc sản xuất năm 1986 đã được phát sóng tại nhiều nước trên thế giới. Gia đình của ông đã có 4 đời cha truyền con nối đóng vai Tôn Ngộ Không. Ông từng đoạt giải Diễn viên xuất sắc nhất cấp quốc gia (2000) và Nghệ sĩ biểu diễn được công chúng kính trọng nhất năm 2007. Hiện ông là diễn viên đoàn kịch thuộc Trung tâm sản xuất phim Truyền hình Trung Quốc.

    Bạn có biết: Vì kinh phí làm phim thấp nên nên thù lao của Lục Tiểu Linh Đồng khi đóng "Tây du ký" chỉ được 100 nhân dân tệ (khoảng 350.000 đồng) cho mỗi tập phim.

    • Ngày sinh: 12/04/1959
    • Chiều cao: 1.72 m
    • Phim tiêu biểu: AQ chính truyện, Tây du ký, Dưới mái nhà đại Thượng Hải, Liên thành quyết, Bảy nàng tiên, Bắc Bình chiến dữ hòa,...

Đọc tiếp

