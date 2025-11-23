Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kylie Jenner chưa chia tay người đàn ông đẹp trai nhất thế giới

Bà chủ Kylie Cosmetics được cho là đang rất háo hức đón kỳ nghỉ sắp tới cùng bạn trai Timothée Chalamet, sau nhiều tháng anh bận bịu ra nước ngoài quay phim.

Theo Page Six, Kylie Jenner không chia tay Timothée Chalamet như nhiều lời đồn đoán lan truyền trên mạng xã hội trước đó. Cả hai sắp tới được cho là sẽ đón lễ Tạ ơn cùng nhau.

“Mọi người đều biết Kylie rất vui vì Timothée trở lại Los Angeles. Cô ấy rất hạnh phúc khi có khoảng thời gian đặc biệt bên bạn trai trước khi anh ấy quay lại phim trường", một nguồn tin chia sẻ với tờ People.

Kylie Jenner  anh 1

Kylie và Timothée vẫn chưa chia tay. Ảnh: WireImage.

Người này tiết lộ thêm nam diễn viên Call Me By Your Name sẽ đón lễ Tạ ơn cùng gia đình Kylie vào tuần tới ở Los Angeles, trước khi trở lại với công việc: “Anh ấy bắt đầu quay ở Budapest từ tháng 7, và họ gặp nhau bất cứ khi nào có thể. Kylie đã bay qua lại vài tuần một lần. Bất chấp khoảng cách, cả hai vẫn gắn bó, cố gắng duy trì mối quan hệ lãng mạn".

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng Kylie Jenner và Timothée Chalamet đã đường ai nấy đi. Tin đồn càng lan rộng sau khi tài tử sinh năm 1995 vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của bà Kris Jenner - mẹ Kylie Jenner.

Song sau đó, Kylie đã khéo léo dập tắt lời đồn bằng cách thả like một video trên Instagram của Timothée Chalamet.

Kylie và nam diễn viên được tạp chí điện ảnh TC Candler bình chọn là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới hẹn hò từ đầu năm 2023, sau lần trò chuyện tại show của Jean Paul Gaultier thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Tháng 9/2023, hai người ngầm xác nhận mối quan hệ khi sánh đôi tới xem đêm nhạc của Beyoncé và hôn nhau đắm đuối.

Hồi đầu tháng 5 năm nay, Timothée Chalamet và Kylie Jenner lần đầu cùng nhau đi thảm đỏ sau hơn 2 năm hẹn hò. Cặp đôi tham dự lễ trao giải David di Donatello lần thứ 70 ở Rome. Tại sự kiện, đôi uyên ương nắm tay nhau bước đi, thu hút sự chú ý với phong cách phối hợp ăn ý.

Tống Khang

